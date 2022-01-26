Пункты вакцинации для подростков от коронавируса в Санкт-Петербурге в 2022 году: адреса по районам

Пункты вакцинации от коронавируса для подростков в Санкт-Петербурге в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 27 января 2022 года начнется вакцинация подростков от коронавируса. Прививка будет делать детям от 12 до 17 лет препаратом "Спутник М". Рассказываем, где будут работать пункты вакцинации для подростков от коронавируса в Санкт-Петербурге в 2022 году, а также кого будут прививать в первую очередь.

КАК И КОГО БУДУТ ПРИВИВАТЬ

Прививать детей в Петербурге будут в 59 районных поликлиниках вакциной. Перед процедурой ребенка будет осматривать врач-педиатр. После введения вакцины пациент должен находится под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.

"Спутник М" двухкомпонентная вакцина. Второй укол вводится, как и у взрослых, спустя три недели после первого. Важно, что подростки от 12 до 15 смогут привиться при наличии письменного заявления одного из родителей. В возрасте от 15 и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

В первую очередь в городе будут прививать детей из группы риска с заболеваниями:

- костно-мышечной системы и соединительной ткани;

- глаза и его придаточного аппарата;

- органов пищеварения;

- органов кровообращения;

- эндокринной системы.

АДРЕСА ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Адмиралтейский район:

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» ДПО - ул. Глинки, д.8

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» ДПО - наб. Обводного кан., 123, лит. А

Василеостровский район:

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» ДПО № 5 - 7-я Линия ВО, д.64

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» ДПО № 24 - ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 3

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» ДПО № 1 - ул. Кораблестроителей, д.21, корп.2

Выборгский район:

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7» - Кустодиева ул., д. 8

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11» - Пархоменко пр., д. 30

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 17» - Есенина ул., д. 38, к. 2

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 63» - Симонова ул., д. 3

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 71» - Энгельса пр., д. 117, лит. А

Калининский район:

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» ДПО № 46 - Бестужевская ул., д. 32

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» - ул. Хлопина, д. 11, к. 1

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» ПО № 10 - ул. Карпинского, д. 9, к. 4

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» - ул. Академика Байкова, д. 27

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29» ДПО № 61 - ул. Тимуровская, д. 17, к. 2

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29» - ул. Демьяна Бедного, д. 18, к. 3

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86» ДПО № 59 - ул. Киришская, д. 5, к.2

Кировский район:

СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» - ул.Маршала Казакова, д.14,корп.2, лит.А

Колпинский район:

СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 22» - г. Колпино, Заводской проспект, д. 1

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 72» - п. Металлострой, ул. Пионерская, д.1

Красногвардейский район:

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» ДПО № 9 - просп. Металлистов, д. 72, корп. 2

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» ДПО № 22 - ул. Корнея Чуковского, д. 5, корп. 1

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» ДПО № 69 - ул. Коммуны, д. 32, корп. 1

Красносельский район:

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» - ул. Рихарда Зорге, д.1

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» - ул. Отважных, д.8, литер А

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» - Красное Село, ул. Освобождения, д.15, литер А

Кронштадтский район:

СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» - г. Кронштадт, ул. Комсомола, д.2

Курортный район:

СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» Поликлиника № 68 - г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9

Московский район:

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» ДПО № 31 - ул. Орджоникидзе, д. 38

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» ДПО № 39 - просп. Космонавтов, д. 54

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35» - Ленинский просп., д. 168/2

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35» ДПО № 47 - ул. Костюшко д. 4

Невский район:

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 45 Невского района» - Товарищеский просп., д. 10, к. 3

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62» - Искровский просп., д. 8

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» - Караваевская ул., д. 30

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» ДПО № 6 - ул. Леснозаводская, д. 6

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» ДПО № 13 - ул. Пинегина, д. 10

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» ДПО № 33 - Дальневосточный просп., д. 70

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» ДПО № 58 - Искровский просп., д. 33

Петроградский район:

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» ДПО № 14 - Малый пр. ПС, дом 15

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» - ул. Куйбышева, д. 25, лит. Б

Петродворцовый район:

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» ДПО 72 - г. Ломоносов, ул. Красноармейская, д. 20

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» ДПО 67, ДПО 64 - пос. Стрельна, ул. Львовская, д. 16, стр. 1

Приморский район:

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» ДПО № 16 - Школьная ул., д. 114, к.1

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» ДПО № 50 - Лыжный пер., д.5

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» ДПО № 70 - Камышовая ул., д. 48, к. 2

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» ДПО № 75 - Шаврова ул., д. 21, к. 2

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» ДПО № 20 - Школьная ул., д. 16

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» ДПО № 77 - Ольховая ул., д. 2

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 30» ДПО № 4 - Серебристый б-р, д. 14. к. 2

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 30» ДПО № 2 - Вербная ул., д. 16

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 30» - Королева ул., д. 3

Пушкинский район:

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» - Павловск, ул. Мичурина, д. 3

Фрунзенский район:

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» ДПО № 41 - Будапештская ул., д.25

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» ДПО № 48 - Пражская ул., д.40

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» ДПО № 3 - Купчинская ул., д.4

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» ДПО № 64 - Олеко Дундича ул., д.26

Центральный район:

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 44» - ул. Мытнинская, д. 25 А

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37» ДПО № 12 - Загородный просп., д. 29

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

Запись осуществляется преимущественно через портал Горздрав. Также возможна запись по единому номеру 122. Публикуем список поликлиник, куда к 27 января поступит вакцина для детей.

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