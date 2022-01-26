Пункты вакцинации для подростков от коронавируса в Санкт-Петербурге в 2022 году: адреса по районам

Пункты вакцинации от коронавируса для подростков в Санкт-Петербурге в 2022 году
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Санкт-Петербурге с 27 января 2022 года начнется вакцинация подростков от коронавируса. Прививка будет делать детям от 12 до 17 лет препаратом "Спутник М". Рассказываем, где будут работать пункты вакцинации для подростков от коронавируса в Санкт-Петербурге в 2022 году, а также кого будут прививать в первую очередь.
КАК И КОГО БУДУТ ПРИВИВАТЬ
Прививать детей в Петербурге будут в 59 районных поликлиниках вакциной. Перед процедурой ребенка будет осматривать врач-педиатр. После введения вакцины пациент должен находится под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.
"Спутник М" двухкомпонентная вакцина. Второй укол вводится, как и у взрослых, спустя три недели после первого. Важно, что подростки от 12 до 15 смогут привиться при наличии письменного заявления одного из родителей. В возрасте от 15 и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.
В первую очередь в городе будут прививать детей из группы риска с заболеваниями:
- костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- глаза и его придаточного аппарата;
- органов пищеварения;
- органов кровообращения;
- эндокринной системы.
АДРЕСА ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Адмиралтейский район:
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» ДПО - ул. Глинки, д.8
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» ДПО - наб. Обводного кан., 123, лит. А
Василеостровский район:
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» ДПО № 5 - 7-я Линия ВО, д.64
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» ДПО № 24 - ул. Кораблестроителей, д. 31, корп. 3
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» ДПО № 1 - ул. Кораблестроителей, д.21, корп.2
Выборгский район:
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 7» - Кустодиева ул., д. 8
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 11» - Пархоменко пр., д. 30
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 17» - Есенина ул., д. 38, к. 2
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 63» - Симонова ул., д. 3
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 71» - Энгельса пр., д. 117, лит. А
Калининский район:
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54» ДПО № 46 - Бестужевская ул., д. 32
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» - ул. Хлопина, д. 11, к. 1
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» ПО № 10 - ул. Карпинского, д. 9, к. 4
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 118» - ул. Академика Байкова, д. 27
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29» ДПО № 61 - ул. Тимуровская, д. 17, к. 2
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 29» - ул. Демьяна Бедного, д. 18, к. 3
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86» ДПО № 59 - ул. Киришская, д. 5, к.2
Кировский район:
СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» - ул.Маршала Казакова, д.14,корп.2, лит.А
Колпинский район:
СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 22» - г. Колпино, Заводской проспект, д. 1
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 72» - п. Металлострой, ул. Пионерская, д.1
Красногвардейский район:
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» ДПО № 9 - просп. Металлистов, д. 72, корп. 2
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» ДПО № 22 - ул. Корнея Чуковского, д. 5, корп. 1
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» ДПО № 69 - ул. Коммуны, д. 32, корп. 1
Красносельский район:
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» - ул. Рихарда Зорге, д.1
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» - ул. Отважных, д.8, литер А
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 93» - Красное Село, ул. Освобождения, д.15, литер А
Кронштадтский район:
СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» - г. Кронштадт, ул. Комсомола, д.2
Курортный район:
СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» Поликлиника № 68 - г. Сестрорецк, ул. Борисова, д.9
Московский район:
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» ДПО № 31 - ул. Орджоникидзе, д. 38
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» ДПО № 39 - просп. Космонавтов, д. 54
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35» - Ленинский просп., д. 168/2
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 35» ДПО № 47 - ул. Костюшко д. 4
Невский район:
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 45 Невского района» - Товарищеский просп., д. 10, к. 3
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62» - Искровский просп., д. 8
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» - Караваевская ул., д. 30
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» ДПО № 6 - ул. Леснозаводская, д. 6
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 73» ДПО № 13 - ул. Пинегина, д. 10
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» ДПО № 33 - Дальневосточный просп., д. 70
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» ДПО № 58 - Искровский просп., д. 33
Петроградский район:
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 30» ДПО № 14 - Малый пр. ПС, дом 15
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 19» - ул. Куйбышева, д. 25, лит. Б
Петродворцовый район:
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» ДПО 72 - г. Ломоносов, ул. Красноармейская, д. 20
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122» ДПО 67, ДПО 64 - пос. Стрельна, ул. Львовская, д. 16, стр. 1
Приморский район:
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» ДПО № 16 - Школьная ул., д. 114, к.1
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» ДПО № 50 - Лыжный пер., д.5
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» ДПО № 70 - Камышовая ул., д. 48, к. 2
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» ДПО № 75 - Шаврова ул., д. 21, к. 2
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49» ДПО № 20 - Школьная ул., д. 16
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» ДПО № 77 - Ольховая ул., д. 2
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 30» ДПО № 4 - Серебристый б-р, д. 14. к. 2
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 30» ДПО № 2 - Вербная ул., д. 16
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 30» - Королева ул., д. 3
Пушкинский район:
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 49» - Павловск, ул. Мичурина, д. 3
Фрунзенский район:
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44» ДПО № 41 - Будапештская ул., д.25
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56» ДПО № 48 - Пражская ул., д.40
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» ДПО № 3 - Купчинская ул., д.4
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109» ДПО № 64 - Олеко Дундича ул., д.26
Центральный район:
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 44» - ул. Мытнинская, д. 25 А
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 37» ДПО № 12 - Загородный просп., д. 29
КАК ЗАПИСАТЬСЯ
Запись осуществляется преимущественно через портал Горздрав. Также возможна запись по единому номеру 122. Публикуем список поликлиник, куда к 27 января поступит вакцина для детей.
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