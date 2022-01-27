Участники движения «Вечно живые» отметили важную дату

Движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» за 5 лет провело сотни мероприятий совместно с ветеранами и школьниками. Фото: МОПД «ВЕЧНО ЖИВЫЕ».

18 января 1943 года вошел в историю как день прорыва блокады. К годовщине этой даты участники Межрегионального общественного патриотического движения «Вечно живые» посетили музей-диораму «Прорыв блокады Ленинграда» в городе Кировске Ленинградской области.

Участники движения, в том числе представители областного регионального отделения МОПД «Вечно живые» из города Луги, возложили цветы к боевому танку Т-34, установленному на площади перед диорамой. Ветераны Великой Отечественной войны рассказали о тяжелых боях в этом районе. В ходе операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо, освободив сухопутный коридор, через который в кратчайшие сроки была проложена железная дорога. Руководитель Объединенного совета ветеранов Дороги жизни и их потомков, командир поискового отряда «Космос-1», полковник Сергей Иванович Панин рассказал, как доставали военную технику со дна Невы, а потом реставрировали и выставляли на смотровой площадке.

Затем участники движения посетили диораму, в центре которой - долгожданная встреча передовых частей Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочих поселков № 1 и № 5 утром 18 января 1943 года. Еще одним пунктом программы стал музей «Прорыв», где хранятся вещи, найденные на полях сражений поисковыми отрядами Ленинградской области.

После экскурсий последовало чаепитие в кафе, а также совместные фотографии на память. Перед отъездом ветераны спели под баян любимые песни своей молодости.

Движение «Вечно живые» существует уже более пяти лет. За это время было проведено несколько сотен мероприятий совместно с ветеранами и школьниками. Следующее мероприятие будет совсем скоро - День снятия блокады Ленинграда активисты движения отметят возложением цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.