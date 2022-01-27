История победы

В дни памяти у мемориальной доски возлагают живые цветы. Фото: Нотариальная палата Санкт-Петербурга.

В суровых условиях осажденного города нотариальные конторы продолжали работать, а их сотрудники делали все, чтобы помогать жителям.

Даже в самые тяжелые дни город продолжал жить: во время блокады не закрывались музеи и театры, работали предприятия. Свой профессиональный долг продолжали выполнять и нотариусы. В Северной столице работали четыре нотариальные конторы, но в блокаду всю нагрузку на себя взяла Первая Ленинградская государственная нотариальная контора, которая располагалась на проспекте 25-го Октября (ныне - Невском проспекте), дом 44.

В условиях холода и голода нотариусы вели прием: удостоверяли завещания, копии различных документов, выдавали свидетельства о праве на наследство, составляли договоры хранения, дарения. Работы было много, но каждый понимал - война не время для жалоб. Нотариат необходим стране для обеспечения соблюдения законности, поддержания порядка в документах, а потому он должен выстоять.

- Из 36 сотрудников, числившихся в штате до начала войны, горожан обслуживали всего 9. Даже в самых суровых условиях они выполняли свой профессиональный долг и делали все, чтобы помогать людям, - рассказывает президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова.

За время блокады ленинградские нотариусы сохранили все архивы и реестровые книги. Во время бомбежек, пожаров, холода и болезней ни один документ сожжен не был. Все было не напрасно. Документы понадобились сразу после войны, когда в город начали возвращаться эвакуированные дети и взрослые.

Память о нотариусах, самоотверженно выполнявших свой профессиональный долг, жива. В 2020 году на фасаде дома 44 по Невскому проспекту установили мемориальную доску в память о сотрудниках, работавших в блокадном Ленинграде, а на первом этаже Нотариальной палаты Санкт-Петербурга воссоздан интерьер конторы времен блокады.

- Мы уверены, что наше настоящее и будущее невозможно без опыта, накопленного предыдущими поколениями. Современный мир стремительно меняется, но базовые принципы профессии нотариуса остались неизменными - принципиальность, честность, порядочность, ответственность, внимательность и безукоризненное знание законов, - уверена Мария Терехова.