Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 10:22

Дневник больного омикроном: Жуткая головная боль, осип голос и пропало обоняние

Корреспондент «КП-Петербург» рассказывает, как переносится новый штамм опасной инфекции
Алена ЧИЧИГИНА
Алена ЧИЧИГИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Корреспондент "КП" ведет дневник о течении болезни

Корреспондент "КП" ведет дневник о течении болезни

Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербурге захлестнула волна омикрона. В городе каждый день фиксируют резкий скачок числа заболевших. За последние сутки в Северной столице зафиксировали почти 12 тысяч новых заболевших. Среди них оказалась и сотрудница "КП-Петербург" Алена Чичигина, которая делится буднями заболевшего, предположительно, омикроном.

ОСИПЛОСТЬ И ЖУТКАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Пятница. Я вдруг потеряла голос, а ведь в этот день назначено два совещания, как теперь людям хрипеть в лицо? Осиплость пришла не одна, а вместе с друзьями - болью в горле, насморком и слабостью во всем теле. Но главный заводила в этой неприятной компании - жуткая головная боль. С такой противной дамой я в жизни не встречалась! Не до совещаний, пошла домой лечиться. Думала, что жаропонижающие препараты и противовирусный препарат по старинке спасут. Мне нельзя сейчас болеть: впереди спецвыпуск и три важных мероприятия! Но не тут-то было.

Суббота. Стало еще хуже, «подъехала» запоздавшая температура. Конечно, без нее противная компания из симптомов не обходится. Делать нечего – вызываю подмогу. На номер 122 (Единая справочная система, которую специально запустили в период пандемии в Санкт-Петербурге – прим. авт.) дозвонилась легко. Еще даже порадовалась, что на том конце провода не просто бездушная машина, а настоящий искусственный интеллект по имени Виктория. Так легко она меня понимала, даже распознала мой едва внятный голос, диктовавший симптомы.

Врач выписал кучу препаратов. Но каждому пациенту их прописывают индивидуально

Врач выписал кучу препаратов. Но каждому пациенту их прописывают индивидуально

Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Где-то часа через два на сотовый перезвонила врач, решила по телефону поставить диагноз. Я включилась в эту игру и как будто не лекарства обсуждали, а кулинарный рецепт, продиктовала все ингредиенты блюда.

- Добавьте еще сироп от кашля, - ответила врач. - Я к вам сегодня не зайду, вы же там не очень сильно больны? Давайте в понедельник встретимся, тогда и возьму анализ на ПЦР.

Я пожала плечами, только спросила: "Может мне самой дойти?". Ответ был простой: "Сидите дома лучше".

ВРАЧ ПРИШЛА - ОНА ТОЖЕ БОЛЕЕТ

Воскресенье. Пропали запахи и вкусы. К моему удивлению я не чувствовала даже въевшийся в память постсоветского ребенка аромат вьетнамской «Звездочки». Вот я даже сейчас написала это слово и сразу запах вспомнила, понюхала – ничего!

Понедельник. Врача нет. До поликлиники не дозвониться, номер 122 рухнул. Видимо, таких как я, много.

Вторник. Врач пришла около 19:00, до этого, правда, позвонила и спрашивала: "Не сходила ли я за это время в поликлинику сама".

- Просто большинство вызовов на дом не совсем обоснованы, люди могли бы сами прийти в больницу. В итоге приходится врачам тратить время и силы. Понимаю, что это наша работа, но сейчас обстановка напряженная, - объяснила врач.

Алена лечится дома

Алена лечится дома

Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Кстати, врач сама шмыгала носом и едва говорила. Даже я выглядела бодрее, чем она. На терапевте не было спецкостюма с капюшоном и очков. Помните эти кадры, как забирали в больницу первых больных короной? Вот и я примерно такого ожидала.

- Нееее, какие спецкостюмы! Это просто физически невозможно. Да и неудобно. Смотрите, на каждый визит к пациенту, по идее, должен быть новый костюм, а еще отдельно пакет для его утилизации. А так как в день по 30 вызовов, это 60 пакетов. Носить все это нужно на себе. Ведь машин терапевтам никто не дает. Везде пешком, сами. Да, машины были, но только в 2020 году, в так называемую «вторую волну», - пожала плечами врач.

Кстати, 30 вызовов – это вместе с чужими участками. Все врачи сейчас тоже болеют.

- Из 12 терапевтов нашей 31-ой поликлиники слегли уже четверо. Вот и крутимся, - рассказала терапевт. - Я тоже сдала мазок, результатов еще нет. Если подтвердится коронавирус, пойду на больничный. Знаю, что у коллег в 34-ой поликлинике вообще почти половина врачей с короной.

"У ВАС ОМИКРОН"

- А вам за чужих больных доплачивают? Или может врачам вообще сейчас за работу в пандемию больше платят?

- Нам об этом не сообщали. Да и сомневаюсь, что будут доплачивать. Знаете, не было бы ситуации с «короной», я бы также подхватила чьих-то больных. Да и коллеги моих. Пациентов ведь надо лечить.

Кстати, не все больные такие же спокойные. По словам врача, есть буйные, которые нервничают и срываются на них, устраивая скандалы.

- Но лечению это не поможет. Лучше берегите себя. А в целом пациенты к долгому ожиданию в относятся с понимаем, - наставляет врач.

- То, что у меня корона, понятно по симптомам. Но омикрон это или нет?

- Позже узнаем, - ответила врач, когда мы уже закончили с ковырянием палочки в моем носу. - Мазки везут в лабораторию, потом нам из НИИ гриппа присылают информацию. Что хорошо и чем вас точно могу успокоить - сейчас болеют коронавирусом гораздо легче, по сравнению с тем, что было еще год назад. Мало пневмоний и осложнений на легкие. И у вас все гораздо легче проходит. Смотрите: сатурация 98 процентов. Все будет хорошо!

Среда. Пришел мой результат. Коронавирус. Правда, омикрон или нет – я так и не поняла.

Четверг. Позвонили из поликлиники. Сказали, что, скорее всего, у меня омикрон, он сейчас у всех. Врачи приходят только к тяжелым больным, но мне, возможно, тоже принесут лекарства. Жду...

КАРТИНА ДНЯ