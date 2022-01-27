Дневник больного омикроном: Жуткая головная боль, осип голос и пропало обоняние

Корреспондент "КП" ведет дневник о течении болезни Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербурге захлестнула волна омикрона. В городе каждый день фиксируют резкий скачок числа заболевших. За последние сутки в Северной столице зафиксировали почти 12 тысяч новых заболевших. Среди них оказалась и сотрудница "КП-Петербург" Алена Чичигина, которая делится буднями заболевшего, предположительно, омикроном.

ОСИПЛОСТЬ И ЖУТКАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Пятница. Я вдруг потеряла голос, а ведь в этот день назначено два совещания, как теперь людям хрипеть в лицо? Осиплость пришла не одна, а вместе с друзьями - болью в горле, насморком и слабостью во всем теле. Но главный заводила в этой неприятной компании - жуткая головная боль. С такой противной дамой я в жизни не встречалась! Не до совещаний, пошла домой лечиться. Думала, что жаропонижающие препараты и противовирусный препарат по старинке спасут. Мне нельзя сейчас болеть: впереди спецвыпуск и три важных мероприятия! Но не тут-то было.

Суббота. Стало еще хуже, «подъехала» запоздавшая температура. Конечно, без нее противная компания из симптомов не обходится. Делать нечего – вызываю подмогу. На номер 122 (Единая справочная система, которую специально запустили в период пандемии в Санкт-Петербурге – прим. авт.) дозвонилась легко. Еще даже порадовалась, что на том конце провода не просто бездушная машина, а настоящий искусственный интеллект по имени Виктория. Так легко она меня понимала, даже распознала мой едва внятный голос, диктовавший симптомы.

Врач выписал кучу препаратов. Но каждому пациенту их прописывают индивидуально Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Где-то часа через два на сотовый перезвонила врач, решила по телефону поставить диагноз. Я включилась в эту игру и как будто не лекарства обсуждали, а кулинарный рецепт, продиктовала все ингредиенты блюда.

- Добавьте еще сироп от кашля, - ответила врач. - Я к вам сегодня не зайду, вы же там не очень сильно больны? Давайте в понедельник встретимся, тогда и возьму анализ на ПЦР.

Я пожала плечами, только спросила: "Может мне самой дойти?". Ответ был простой: "Сидите дома лучше".

ВРАЧ ПРИШЛА - ОНА ТОЖЕ БОЛЕЕТ

Воскресенье. Пропали запахи и вкусы. К моему удивлению я не чувствовала даже въевшийся в память постсоветского ребенка аромат вьетнамской «Звездочки». Вот я даже сейчас написала это слово и сразу запах вспомнила, понюхала – ничего!

Понедельник. Врача нет. До поликлиники не дозвониться, номер 122 рухнул. Видимо, таких как я, много.

Вторник. Врач пришла около 19:00, до этого, правда, позвонила и спрашивала: "Не сходила ли я за это время в поликлинику сама".

- Просто большинство вызовов на дом не совсем обоснованы, люди могли бы сами прийти в больницу. В итоге приходится врачам тратить время и силы. Понимаю, что это наша работа, но сейчас обстановка напряженная, - объяснила врач.

Алена лечится дома Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Кстати, врач сама шмыгала носом и едва говорила. Даже я выглядела бодрее, чем она. На терапевте не было спецкостюма с капюшоном и очков. Помните эти кадры, как забирали в больницу первых больных короной? Вот и я примерно такого ожидала.

- Нееее, какие спецкостюмы! Это просто физически невозможно. Да и неудобно. Смотрите, на каждый визит к пациенту, по идее, должен быть новый костюм, а еще отдельно пакет для его утилизации. А так как в день по 30 вызовов, это 60 пакетов. Носить все это нужно на себе. Ведь машин терапевтам никто не дает. Везде пешком, сами. Да, машины были, но только в 2020 году, в так называемую «вторую волну», - пожала плечами врач.

Кстати, 30 вызовов – это вместе с чужими участками. Все врачи сейчас тоже болеют.

- Из 12 терапевтов нашей 31-ой поликлиники слегли уже четверо. Вот и крутимся, - рассказала терапевт. - Я тоже сдала мазок, результатов еще нет. Если подтвердится коронавирус, пойду на больничный. Знаю, что у коллег в 34-ой поликлинике вообще почти половина врачей с короной.

"У ВАС ОМИКРОН"

- А вам за чужих больных доплачивают? Или может врачам вообще сейчас за работу в пандемию больше платят?

- Нам об этом не сообщали. Да и сомневаюсь, что будут доплачивать. Знаете, не было бы ситуации с «короной», я бы также подхватила чьих-то больных. Да и коллеги моих. Пациентов ведь надо лечить.

Кстати, не все больные такие же спокойные. По словам врача, есть буйные, которые нервничают и срываются на них, устраивая скандалы.

- Но лечению это не поможет. Лучше берегите себя. А в целом пациенты к долгому ожиданию в относятся с понимаем, - наставляет врач.

- То, что у меня корона, понятно по симптомам. Но омикрон это или нет?

- Позже узнаем, - ответила врач, когда мы уже закончили с ковырянием палочки в моем носу. - Мазки везут в лабораторию, потом нам из НИИ гриппа присылают информацию. Что хорошо и чем вас точно могу успокоить - сейчас болеют коронавирусом гораздо легче, по сравнению с тем, что было еще год назад. Мало пневмоний и осложнений на легкие. И у вас все гораздо легче проходит. Смотрите: сатурация 98 процентов. Все будет хорошо!

Среда. Пришел мой результат. Коронавирус. Правда, омикрон или нет – я так и не поняла.

Четверг. Позвонили из поликлиники. Сказали, что, скорее всего, у меня омикрон, он сейчас у всех. Врачи приходят только к тяжелым больным, но мне, возможно, тоже принесут лекарства. Жду...