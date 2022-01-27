Вакцинация детей от коронавируса в Санкт-Петербурге в 2022 году: Где и с какого возраста будут прививать

Как будет проходить вакцинация детей в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первая партия препарата "Спутник М" для вакцинации подростков от COVID-19 уже поступила в Санкт-Петербург. Сейчас препарат распределяют между прививочными пунктами, где уже вскоре начнут иммунизировать детей. Рассказываем, как будет проходить вакцинация детей от коронавируса в Санкт-Петербурге в 2022 году. С какого возраста можно прививаться и где находятся пункты вакцинации.

КТО МОЖЕТ ПРИВИТЬСЯ

Вакцинация детей от коронавируса в Санкт-Петербурге будет проходить добровольно. Привиться могут подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого в городе будут использовать двухкомпонентную вакцину "Спутник М". Второй укол делается спустя три недели после первого.

В первую очередь прививать будут детей, меющих хронические заболевания, которые входят в группы риска по пяти основным классам заболеваний:

- костно-мышечной системы и соединительной ткани;

- глаза и его придаточного аппарата;

- органов пищеварения;

- органов кровообращения;

- эндокринной системы.

Добровольная вакцинация проводится по письменному заявлению одного из родителей или иных законных представителей, а также при наличии информированного добровольного согласия. Заявление от родителей нужно, если ребенку от 12 до 15 лет. Подростки старше 15 лет могут сами написать заявление.

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ

Сейчас в Петербурге организованы 59 пунктов вакцинации для детей в городских поликлиниках. Адреса их можно посмотреть по ссылке. Позже кабинеты для вакцинации могут появиться в школах.

Запись осуществляется преимущественно через портал Горздрав. Также возможна запись по единому номеру 122.

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