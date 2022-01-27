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Общество27 января 2022 13:23

Галерея с виртуальными залами появилась в Петербурге

Оксана Федорова, Владимир Конкин, Алексей Блинов и другие звезды стали ее первыми гостями
Анжелика ПЕТРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Новое культурное пространство появилось в самом центре города, на Социалистической, 21. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

Новое культурное пространство появилось в самом центре города, на Социалистической, 21. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

Новое культурное пространство открылось в Петербурге. Теперь в самом центре, на Социалистической, 21, можно прогуляться по виртуальной галерее. А сняв VR-очки – соприкоснуться с современным искусством с разных концов планеты вживую. Посмотрев в окно, вы увидите крыши исторических зданий до самого горизонта – скоро здесь организуют и открытую террасу. Что это за чудо-галерея? Рассказываем.

На первой выставке показали современную экспериментальную живопись и скульптуру. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

На первой выставке показали современную экспериментальную живопись и скульптуру. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯТЬ

Свои двери открыла Zarenkov Gallery. На первой выставке «Искусство объединять» – современная экспериментальная живопись и скульптура. Но в будущем пространство порадует и любителей реализма.

– Название первой выставки станет девизом галереи. Мы хотим объединить разные поколения художников: педагогов и учеников, внуков и дедушек-бабушек, – рассказывает Карина Бржезинская, генеральный директор Zarenkov Gallery. – Объединятся традиционное искусство и VR, самые современные технологии. Этим искусством – объединять – мы хотели бы овладеть в совершенстве.

Первых посетителей принимали и угощали гендиректор галереи Карина Бржезинская и хозяйка нового арт-пространства Анастасия Заренкова. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

Первых посетителей принимали и угощали гендиректор галереи Карина Бржезинская и хозяйка нового арт-пространства Анастасия Заренкова. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

Галерею основал благотворительный фонд Вячеслава Заренкова «Созидающий мир». Меценат поддерживает талантливых людей в разных видах искусства. Раз в два года фонд вручает премии российским художникам, скульпторам, писателям и поэтам. Заявки слетаются с разных концов страны: Архангельск, Хабаровск, Владивосток. Как раз сейчас жюри изучает работы из 97 населенных пунктов. Новая галерея станет площадкой для сотрудничества с лучшими из них.

Фонд Заренкова известен и тем, что строит и реставрирует христианские храмы. Он принимал участие в восстановлении Иоанновского монастыря на Карповке, построил храм Георгия Победоносца в Купчине, Церковь Рождества Христова на Песках. Благодаря ему открываются храмы и появляются поклонные кресты на Кипре и в Сербии.

Больше того, семья Заренковых поддерживает съемки документального кино, издание книг, развитие музыки. В галерее можно соприкоснуться с самыми интересными и важными проектами. Уже сейчас здесь есть своя литературная коллекция.

Глава фонда Вячеслав Заренков подключился к торжеству дистанционно. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

Глава фонда Вячеслав Заренков подключился к торжеству дистанционно. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

КУЛЬТУРА БЕЗ ЭПАТАЖА

Открытие Zarenkov Gallery переносили несколько раз. Наконец, совпало почти все: смогли приехать художники из Франции и Малайзии, а также друзья фонда; готова первая экспозиция; подключена техника для погружения в виртуальную реальность. Да и коронавирусные ограничения дальше могут стать только жестче.

– Сегодня только рисковые люди могут вложиться в галерею и пропаганду современного искусства, – отметил игрок клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов во время открытия. – Если это сделано, уверен, все получится. Тем более что за дело взялись молодые – их неизбежно ждет успех. Я поражен и аудиторией, и энергией, которую вложили создатели.

Хозяйка галереи Анастасия Заренкова вместе с командой встретила первых гостей изобилием вина, изящных закусок, идеальным сервисом. На сцене – эффектные танцевально-музыкальные шоу, перфомансы и развлечения. Собрались друзья и знакомые мецената Вячеслава Заренкова. Он поприветствовал их виртуально – приехать из-за антиковидных ограничений не смог.

– Хочется, конечно, пообщаться с каждым из вас, пожать руку, поговорить, выпить хорошего вина, коньячку. Хорошо, что современность дает нам возможность общаться на расстоянии, – сказал Вячеслав Заренков.

Актер Владимир Конкин сказал, что «галерея вписывается по культуре своего содержания в петербургскую художественную жизнь». Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

Актер Владимир Конкин сказал, что «галерея вписывается по культуре своего содержания в петербургскую художественную жизнь». Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

Среди внимательных слушателей был актер Владимир Конкин, известный по фильму «Как закалялась сталь». Он дружен с Заренковыми давно и бывает на всех событиях фонда «Созидающий мир». Галерее Владимир решил подарить три экземпляра своей книги «Лапопись спаниеля».

– Пандемия нарушила ход нашей жизни. До этого мы встречались каждый месяц: ставили спектакли, проводили творческие встречи, читали отрывки из книг, – рассказывает актер. – Эта галерея абсолютно вписывается по культуре своего содержания в петербургскую художественную жизнь. Здесь нет эпатажа – здесь искусство. Здесь внимательный отбор картин и скульптур.

В кругу гостей и телеведущая Оксана Федорова. Они дружны с Галиной Заренковой, женой мецената: вместе записывали музыку, снимали клипы. А с фондом «Созидающий мир» открывали памятник на Кипре. Теперь планируют выпустить совместно пять программ о музыкальной истории Петербурга.

– Мой фонд думает о своей фотовыставке. Возможно, мы переведем наши работы в NFT. Возможно, появятся и еще идеи на уровне цифровизации. За этим будущее искусства, – уверена Оксана Федорова. – Я сама сейчас учусь в МГУ на факультете искусств. Пытаюсь разобраться в современном искусстве: что это такое, какие есть технологии и тенденции. Вячеслав Адамович молодец. Он и поддерживает классическое искусство, и смотрит в сторону современности.

Среди гостей была Оксана Федорова, которая тоже занимается благотворительностью. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

Среди гостей была Оксана Федорова, которая тоже занимается благотворительностью. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

Именно в пользу фонда Оксаны Федоровой прошел первый аукцион в Zarenkov Gallery. Совместная картина художников из Франции, Малайзии и России ушла с молотка за 4500 долларов. Эти деньги пойдут на продвижение семейных ценностей и здорового образа жизни, а также помощь тяжелобольным детям.

Кстати, в открытии галереи приняло участие и Законодательное собрание Петербурга. Его председатель Александр Бельский передал слова поддержки и пожелания успехов Zarenkov Gallery, фонду «Созидающий мир» и всем сопричастным.

Для зрителей подготовили уютный концерт. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

Для зрителей подготовили уютный концерт. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

КАРТИНЫ С САПФИРАМИ И НЕФРИТАМИ

В центре внимания – художники из-за границы. Они выглядят так же необычно, как и их работы. Общаются через переводчика. Жан-Люк Бун – француз вьетнамского происхождения, дизайнер и абстракционист. Даниель Ли Ви Сенг – малазийский художник. Их картины бывали в Японии, Америке, Китае.

– Я работаю с очень известными модельерами «Кензо», «Гуччи». Всю одежду, которую вы видите на мне, надеваю лишь раз. Дважды – никогда, – рассказывает Жан-Люк Бун. – И все это сделано вручную. Я сам разрабатываю не только дизайн одежды, но и ткань. Краски для картин тоже готовлю сам, вот почему они такие яркие. Я всегда использую для этого драгоценные камни: настоящие сапфиры, нефрит.

Жан-Люк Бун выглядит экстравагантно. В этот день мотив для его костюма задал приближающийся китайский Новый год. Художник говорит, что одежду у него порой покупают музеи, к живописи в придачу. В марте одна из его работ продалась на аукционе «Сотбис» за 720 000 долларов. А в ноябре, без аукциона, – за семь миллионов долларов. Часть денег он переводит на благотворительность, в том числе российским детям-сиротам и детям в трудной жизненной ситуации. Пока мы разговариваем, на нас смотрит ярко красный круг с надвигающейся волной – «Сезон отпусков был омрачен» его авторства.

– Мои картины приехали в Россию в третий раз, но я сам здесь впервые, – делится Даниель Ли Ви Сенг. – Очень надеемся, что сотрудничество с Zarenkov Gallery будет долгосрочным. Это только начало.

Рядом – провокационный рисунок в наивной манере «Наслаждайся жизнью». Автор им намекает, что грамотно чередовать работу и отдых – залог счастья и долгой жизни.

Первый аукцион в Zarenkov Gallery прошел в пользу больных детей, продвижения семейных ценностей и ЗОЖ. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

Первый аукцион в Zarenkov Gallery прошел в пользу больных детей, продвижения семейных ценностей и ЗОЖ. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

КСТАТИ

Хозяйка галереи Анастасия Заренкова, внучка мецената, – скромный и непубличный человек. Ей 21 год. Она учится в Академии имени Репина на живописца.

– Мы надеемся привлечь в галерею людей всех возрастов, от мала до велика. Наша сильная сторона – виртуальное пространство, VR-оборудование. Думаем экспериментировать и с NFT, – рассказывает Анастасия. – Реальное пространство у нас тоже удачное: десятый этаж, панорама города. Скоро откроем террасу. Сейчас вход в галерею бесплатный. Ждем всех.

КОНКРЕТНО

Zarenkov Gallery: Санкт- Петербург, Социалистическая ул., 21, апарт-отель YE’S, 10 этаж.

БИЗНЕС-ПРЕСС