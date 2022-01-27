Галерея с виртуальными залами появилась в Петербурге

Новое культурное пространство появилось в самом центре города, на Социалистической, 21. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

Новое культурное пространство открылось в Петербурге. Теперь в самом центре, на Социалистической, 21, можно прогуляться по виртуальной галерее. А сняв VR-очки – соприкоснуться с современным искусством с разных концов планеты вживую. Посмотрев в окно, вы увидите крыши исторических зданий до самого горизонта – скоро здесь организуют и открытую террасу. Что это за чудо-галерея? Рассказываем.

На первой выставке показали современную экспериментальную живопись и скульптуру. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯТЬ

Свои двери открыла Zarenkov Gallery. На первой выставке «Искусство объединять» – современная экспериментальная живопись и скульптура. Но в будущем пространство порадует и любителей реализма.

– Название первой выставки станет девизом галереи. Мы хотим объединить разные поколения художников: педагогов и учеников, внуков и дедушек-бабушек, – рассказывает Карина Бржезинская, генеральный директор Zarenkov Gallery. – Объединятся традиционное искусство и VR, самые современные технологии. Этим искусством – объединять – мы хотели бы овладеть в совершенстве.

Первых посетителей принимали и угощали гендиректор галереи Карина Бржезинская и хозяйка нового арт-пространства Анастасия Заренкова. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

Галерею основал благотворительный фонд Вячеслава Заренкова «Созидающий мир». Меценат поддерживает талантливых людей в разных видах искусства. Раз в два года фонд вручает премии российским художникам, скульпторам, писателям и поэтам. Заявки слетаются с разных концов страны: Архангельск, Хабаровск, Владивосток. Как раз сейчас жюри изучает работы из 97 населенных пунктов. Новая галерея станет площадкой для сотрудничества с лучшими из них.

Фонд Заренкова известен и тем, что строит и реставрирует христианские храмы. Он принимал участие в восстановлении Иоанновского монастыря на Карповке, построил храм Георгия Победоносца в Купчине, Церковь Рождества Христова на Песках. Благодаря ему открываются храмы и появляются поклонные кресты на Кипре и в Сербии.

Больше того, семья Заренковых поддерживает съемки документального кино, издание книг, развитие музыки. В галерее можно соприкоснуться с самыми интересными и важными проектами. Уже сейчас здесь есть своя литературная коллекция.

Глава фонда Вячеслав Заренков подключился к торжеству дистанционно. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

КУЛЬТУРА БЕЗ ЭПАТАЖА

Открытие Zarenkov Gallery переносили несколько раз. Наконец, совпало почти все: смогли приехать художники из Франции и Малайзии, а также друзья фонда; готова первая экспозиция; подключена техника для погружения в виртуальную реальность. Да и коронавирусные ограничения дальше могут стать только жестче.

– Сегодня только рисковые люди могут вложиться в галерею и пропаганду современного искусства, – отметил игрок клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов во время открытия. – Если это сделано, уверен, все получится. Тем более что за дело взялись молодые – их неизбежно ждет успех. Я поражен и аудиторией, и энергией, которую вложили создатели.

Хозяйка галереи Анастасия Заренкова вместе с командой встретила первых гостей изобилием вина, изящных закусок, идеальным сервисом. На сцене – эффектные танцевально-музыкальные шоу, перфомансы и развлечения. Собрались друзья и знакомые мецената Вячеслава Заренкова. Он поприветствовал их виртуально – приехать из-за антиковидных ограничений не смог.

– Хочется, конечно, пообщаться с каждым из вас, пожать руку, поговорить, выпить хорошего вина, коньячку. Хорошо, что современность дает нам возможность общаться на расстоянии, – сказал Вячеслав Заренков.

Актер Владимир Конкин сказал, что «галерея вписывается по культуре своего содержания в петербургскую художественную жизнь». Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

Среди внимательных слушателей был актер Владимир Конкин, известный по фильму «Как закалялась сталь». Он дружен с Заренковыми давно и бывает на всех событиях фонда «Созидающий мир». Галерее Владимир решил подарить три экземпляра своей книги «Лапопись спаниеля».

– Пандемия нарушила ход нашей жизни. До этого мы встречались каждый месяц: ставили спектакли, проводили творческие встречи, читали отрывки из книг, – рассказывает актер. – Эта галерея абсолютно вписывается по культуре своего содержания в петербургскую художественную жизнь. Здесь нет эпатажа – здесь искусство. Здесь внимательный отбор картин и скульптур.

В кругу гостей и телеведущая Оксана Федорова. Они дружны с Галиной Заренковой, женой мецената: вместе записывали музыку, снимали клипы. А с фондом «Созидающий мир» открывали памятник на Кипре. Теперь планируют выпустить совместно пять программ о музыкальной истории Петербурга.

– Мой фонд думает о своей фотовыставке. Возможно, мы переведем наши работы в NFT. Возможно, появятся и еще идеи на уровне цифровизации. За этим будущее искусства, – уверена Оксана Федорова. – Я сама сейчас учусь в МГУ на факультете искусств. Пытаюсь разобраться в современном искусстве: что это такое, какие есть технологии и тенденции. Вячеслав Адамович молодец. Он и поддерживает классическое искусство, и смотрит в сторону современности.

Среди гостей была Оксана Федорова, которая тоже занимается благотворительностью. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

Именно в пользу фонда Оксаны Федоровой прошел первый аукцион в Zarenkov Gallery. Совместная картина художников из Франции, Малайзии и России ушла с молотка за 4500 долларов. Эти деньги пойдут на продвижение семейных ценностей и здорового образа жизни, а также помощь тяжелобольным детям.

Кстати, в открытии галереи приняло участие и Законодательное собрание Петербурга. Его председатель Александр Бельский передал слова поддержки и пожелания успехов Zarenkov Gallery, фонду «Созидающий мир» и всем сопричастным.

Для зрителей подготовили уютный концерт. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

КАРТИНЫ С САПФИРАМИ И НЕФРИТАМИ

В центре внимания – художники из-за границы. Они выглядят так же необычно, как и их работы. Общаются через переводчика. Жан-Люк Бун – француз вьетнамского происхождения, дизайнер и абстракционист. Даниель Ли Ви Сенг – малазийский художник. Их картины бывали в Японии, Америке, Китае.

– Я работаю с очень известными модельерами «Кензо», «Гуччи». Всю одежду, которую вы видите на мне, надеваю лишь раз. Дважды – никогда, – рассказывает Жан-Люк Бун. – И все это сделано вручную. Я сам разрабатываю не только дизайн одежды, но и ткань. Краски для картин тоже готовлю сам, вот почему они такие яркие. Я всегда использую для этого драгоценные камни: настоящие сапфиры, нефрит.

Жан-Люк Бун выглядит экстравагантно. В этот день мотив для его костюма задал приближающийся китайский Новый год. Художник говорит, что одежду у него порой покупают музеи, к живописи в придачу. В марте одна из его работ продалась на аукционе «Сотбис» за 720 000 долларов. А в ноябре, без аукциона, – за семь миллионов долларов. Часть денег он переводит на благотворительность, в том числе российским детям-сиротам и детям в трудной жизненной ситуации. Пока мы разговариваем, на нас смотрит ярко красный круг с надвигающейся волной – «Сезон отпусков был омрачен» его авторства.

– Мои картины приехали в Россию в третий раз, но я сам здесь впервые, – делится Даниель Ли Ви Сенг. – Очень надеемся, что сотрудничество с Zarenkov Gallery будет долгосрочным. Это только начало.

Рядом – провокационный рисунок в наивной манере «Наслаждайся жизнью». Автор им намекает, что грамотно чередовать работу и отдых – залог счастья и долгой жизни.

Первый аукцион в Zarenkov Gallery прошел в пользу больных детей, продвижения семейных ценностей и ЗОЖ. Фото предоставлено фондом "Созидающий мир".

КСТАТИ

Хозяйка галереи Анастасия Заренкова, внучка мецената, – скромный и непубличный человек. Ей 21 год. Она учится в Академии имени Репина на живописца.

– Мы надеемся привлечь в галерею людей всех возрастов, от мала до велика. Наша сильная сторона – виртуальное пространство, VR-оборудование. Думаем экспериментировать и с NFT, – рассказывает Анастасия. – Реальное пространство у нас тоже удачное: десятый этаж, панорама города. Скоро откроем террасу. Сейчас вход в галерею бесплатный. Ждем всех.

КОНКРЕТНО

Zarenkov Gallery: Санкт- Петербург, Социалистическая ул., 21, апарт-отель YE’S, 10 этаж.