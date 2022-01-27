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Общество27 января 2022 11:26

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о жителях блокадного Ленинграда

Церемонию посетил президент России
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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На Пискаревском кладбище почтили память жителей блокадного Ленинграда.

На Пискаревском кладбище почтили память жителей блокадного Ленинграда.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Торжественно-траурная церемония возложения цветов прошла на Пискаревском кладбище. Сюда 27 января, в годовщину полного снятия блокады, пришли тысячи горожан. Почтить память павших приехало руководство города и президент России Владимир Путин.

- В 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады глава Российского государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города, возложив венок к монументу «Мать-Родина», - сообщает пресс-служба Кремля.

Венки и цветы возложили к монументу "Матери-Родины".

Венки и цветы возложили к монументу "Матери-Родины".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цветы и венки к мемориалу возложили также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Александр Беглов, члены городского правительства, спикер Заксобрания Александр Бельский и депутаты Законодательного Собрания, члены правительства и парламента Ленинградской области, делегации Западного военного округа, Военно-Морского флота, духовенства и многие другие.

Почтить память павших прибыли официальные лица и простые горожане.

Почтить память павших прибыли официальные лица и простые горожане.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Были здесь и немногочисленные ветераны и блокадники, которых с каждым годом в живых остается все меньше. С цветами на Пискаревское кладбище приехали и простые горожане. У многих из них здесь лежат предки, родные и близкие люди. Всего мемориал хранит останки полумиллиона ленинградцев и защитников города, погибших в блокаду.

На кладбище пришли тысячи горожан.

На кладбище пришли тысячи горожан.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

27 января траурные церемонии прошли также на площади Победы, Серафимовском и Смоленском мемориальных кладбищах, у Триумфальной Арки Победы в Красном Селе и других памятных местах города и области.

В честь годовщины снятия блокады утром были зажжены факелы на Ростральных колоннах. Огни вспыхнут и вечером. А в 21.00 от стен Петропавловской крепости прогремят залпы праздничного салюта.

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