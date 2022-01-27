Умерла бывшая балерина Кировского (Мариинского) театра Татьяна Легат. Фото: vk.com/mikhailovsky_theatre

Трагическое известие для всех поклонников театрального искусства пришло 27 января. На 88-м году жизни умерла Татьяна Легат, знаменитая балерина, педагог Михайловского театра Санкт-Петербурга.

- С прискорбием сообщаем, что сегодня скончалась Татьяна Николаевна Легат. Представительница легендарной балетной династии, она олицетворяла неразрывную связь современного театра с традициями императорской сцены, - сообщает пресс-служба Михайловского театра.

Татьяна Легат родилась в Ленинграде в 1934 году в семье известных танцовщиков Легат-Обуховых. Артистами балета были ее отец и бабушка. Последняя и отдала внучку в хореографическое училище.

В 1953 году будущая заслуженная артистка РСФСР (1960 г.) окончила Ленинградское хореографическое училище (Санкт-Петербургская академия русского балета имени А. Я. Вагановой), после чего была принята в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова – ныне Мариинский театр. Здесь она была солисткой до 1985 года.

Позднее около 10 лет она работала педагогом-репетитором в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, затем еще почти 20 лет — в Бостоне (США).

В 2009 году она пришла в Михайловский театр, где стала репетитором и педагогом.

- Она не только работала с кордебалетом, добиваясь чистоты линий, но и занималась с солистками. Уход человека, без остатка отдававшего себя профессии, искренне любившего свое дело, всегда печален, но свет и тепло Татьяны Николаевны навсегда останутся в памяти и сердцах всех, кто ее знал, - отмечают в театре.

Последнее время Татьяна Легат находилась в Москве, где жила с дочерью Там же она была и госпитализирована, после чего скоропостижно скончалась.

Время и место прощания с Татьяной Легат будут названы позднее.

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