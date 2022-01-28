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Здоровье28 января 2022 9:12

Новый антирекорд заражений коронавирусом в 13,9 тысяч человек установлен в Петербурге 28 января

Суточный прирост составил более 18 процентов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Почти 14 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 28 января

Почти 14 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 28 января

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге установлен новый антирекорд по заражениям коронавирусом. За минувшие сутки в городе выявили почти 14 тысяч новых заболевших. Об этом сообщают данные оперативного штаба по COVID-19 на 28 января 2022 года.

- Заболевания коронавирусом в Северной столице достигли нового пика - 13 976 зараженных за сутки. Прирост по сравнению с днем ранее составил более 18 процентов, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду

Последние данные по ковиду

Среди выздоровевших за сутки 3281 пациентов, еще 57 человек стали жертвами инфекции. Всего за время пандемии в Петербурге уже заболели 976 259 жителей города, из них побороли болезнь 850 554 человек и 29 713 пациентов скончались.

Напомним, что 28 января в Петербурге вступили в силу новые ограничения. Они коснулись несовершеннолетним, которым запретили посещать общественные места, в частности кино, театры, бассейны, центры развлечений, музеи и многое другое. Также временно приостановлены различные кружки и секции. Запрет продлится до 13 февраля.

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