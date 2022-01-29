Женщина и четверо детей погибли при пожаре в Архангельской области

Мать и четверо детей погибли при пожаре в Архангельской области. Фото: Управление Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Управление Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело после страшного пожара, вспыхнувшего в ночь на 29 января 2022 года в одной из квартир в поселке Плесецк Архангельской области.

- По версии следствия, сегодня ночью в квартире деревянного двенадцатиквартирного дома по улице Строительная в поселке Плесецк произошел пожар. При тушении обнаружены тела 37-летней женщины и четверых ее малолетних детей. Предварительная причина их смерти - отравление угарным газом, - сообщает пресс-служба архангельского управления СК.

Известно, что огонь в квартире деревянного жилого дома вспыхнул в три часа ночи. Пожарные оперативно приехали на место, но спасти четверых детей и их маму не удалось. Самому младшему ребенку было три года, а самому старшему – 12 лет. Семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально-опасном положении.

Одна из версий пожара – неисправность электроплиты в квартире. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Другие жильцы, к счастью, не пострадали.

Дело возбуждено по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».