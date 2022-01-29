Юрист из Петербурга решил не судиться с Дедом Морозом, адвокатом которого хотел стать Владимир Путин

Суд вернул иск Игорю Мирзоеву, который обвинял Деда Мороза в несбывшихся желаниях. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Великоустюгский районный суд Вологодской области вернул иск Игорю Мирзоеву, который обвинял АО "Дед Мороз" в несбывшихся желаниях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

- Истец не приложил к заявлению документ об уплате госпошлины в размере 300 рублей или освобождении от нее, - отметили в ведомстве. - Кроме того, он не приложил к иску документы о том, что копии иска направлены ответчику.

В суде отметили, что Игорь Мирзоев может повторно подать иск, если устранит все нарушения.

- На определение может быть подана частная жалоба в Вологодский областной суд в течение 15 дней со дня его вынесения, - отметили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Игорь Мирзоев решил больше не судиться с Дедом Морозом. Фото: соцсети.

Вот только Игорь Мирзоев в телефонном звонке корреспонденту «КП-Петербург» рассказал, что продолжать судилище не собирается.

- Никаких жалоб и повторных исков не будет. Я решил еще в прошлом году сделать нашему президенту новогодний подарок, поэтому с Дедом Морозом больше судиться не буду, - пояснил свою позицию Мирзоев.

Напомним, что 37-летний юрист из Петербурга подал иск на АО «Дед Мороз», которая располагается в Великом Устюге, в конце 2021 года. В нем он отметил, что с момента образования организации - 16 ноября 1998 года – «главный волшебник страны» не выполняет публично взятые на себя обязательства: не дарит ему подарки, не исполняет его заветные мечты, тем самым причиняет ему страдания. Мужчина попросил взыскать с Деда Мороза в качестве компенсации 10 миллионов рублей и 23 подарка.

Мирзоев просил у волшебника отдать ему в качестве компенсации 10 миллионов рублей и 23 подарка.

Судебные разбирательства Мирзоева дошли аж до самого президента России. Один из журналистов рассказал Владимиру Путину эту историю на ежегодной пресс-конференции, которая проходила 23 декабря 2021 года. Владимир Владимирович вступился за Деда Мороза.

- Я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания только хорошим девочкам и мальчикам, - сказал Путин. - Поэтому советую тому юристу, что подал в суд, проанализировать свое поведение.

Судя по всему, свое поведение Игорь Мирзоев уже проанализировал.