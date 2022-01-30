В загородном доме в Ленобласти нашли тело топ-менеджера «Газпром инвест» Леонида Шульмана

Тело нашли в загородном доме в ванной. Фото: "КП" Архив

В элитном коттеджном поселке Ленинский в Ленинградской области нашли тело топ-менеджера «Газпром инвест» Леонида Шульмана. Труп 60-летнего мужчины обнаружили вечером 29 января 2022 года в ванной в его трехэтажном доме на улице Жемчужной. Следователи не обнаружили следов криминальной смерти

- Суицид, была оставлена предсмертная записка. Криминальная составляющая отсутствует, - уточнил источник «Комсомольской правды Петербург».

Леонид Шульман был начальником транспортной компании. Фото: invest.gazprom.ru

В предсмертной записке Шульман написал, что испытывает физическую невыносимую боль. Топ-менеджер носил аппарат Илизарова, который помогает сращивать кости.

Леонид Шульман работает в «Газпром инвест» на должности начальника транспортной компании. Организация является дочкой Газпрома и занимается геолого-разведочными работами, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов добычи, транспорта и переработки газа.