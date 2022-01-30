Соседи рассказали о няне из Киргизии, у которой нашли мертвой 2-летнюю девочку в Петербурге

Мать не приезжала к ребенку с декабря прошлого года из-за болезни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Соседи няни из Киргизии, у которой дома нашли мертвую двухлетнюю девочку, рассказали о ней и о ее семье. В этой квартире на проспекте Науки в Мурино жили три женщины, одна из них пожилая, с ними еще двое мальчиков 7 и 12 лет, часто появлялся мужчина с двухлетним ребенком. Но внимания других жильцов они не привлекали, были спокойными.

- Тихие все были, никакого шума из квартиры. Детского плача тоже не слышали. Видели, как гуляли с ребенком, но не замечали, чтобы его обижали, - рассказала «КП-Петербург» соседка семьи.

Теперь следователи Петербурга разбираются в смерти 2-летнего ребенка. 30 января женщина приехала домой к сиделке из Киргизии за дочерью, но обнаружила бездыханное тело малышки. Мать обратилась в полицию, сообщив, что на теле девочки нашла гематомы. Источник «КП-Петербург» отмечает, что по предварительной информации на теле ребенка не нашли внешних признаков убийства.

Девочка жила у няни с прошлого года. Мама платила за услугу по 700 рублей в сутки. Последний раз женщина видела дочь в декабре, а после этого заболела и не навещала ребенка. Сиделка позвонила матери 30 января и сообщила, что девочка перестала дышать.

Сейчас следственный комитет организовал проверку.

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