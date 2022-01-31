Академик РАН Святослав Медведев: Мозг Ванги уникален, он до сих пор не поддается разгадке

Баба Ванга восхитила директора Института человеческого мозга Фото: fondacia-vanga.com

«Провидица», «предсказательница», «ясновидящая», «мошенница», «работник спецслужб»... Даже спустя более века со дня рождения бабы Ванги никто толком не смог объяснить ее феномен. Одна из самых загадочных фигур нашей истории по сей день вызывает споры. Одни видят в ее предсказаниях сбывшиеся пророчества, другие - случайность и подтасовку фактов. К ней шли политики, бизнесмены, медики и ученые. Последние пытались с научной точки зрения объяснить феномен Вангелии Гуштеровой (именно так звали Вангу). Среди них - научный руководитель Института мозга человека РАН Наталья Бехтерева. Академик хотела дать научное объяснение способностей прорицательницы. К 111-летию со дня рождения бабы Ванги (31 января) «КП» узнала, к каким выводам пришла специалист по изучению мозга и как все это объясняет ее сын-ученый.

«Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ПРИЕХАЛА»

Наталья Бехтерева была знаменитым нейрофизиологом, академиком РАН и РАМН, лауреатом Государственной премии СССР, членом иностранных академий и научным руководителем Института мозга человека. За это время она написала около 400 научных работ, сделала открытия в области механизмов мышления, памяти, эмоций и организации головного мозга. На фоне этих изысканий Бехтерева и отправилась к прорицательнице.

Встреча с болгарской прорицательницей убедила Наталью Бехтереву, что человеческий мозг способен на фокусы, которые наука объяснить пока не может. Фото: Игорь Сабадаш/ТАСС

- Мама в тот момент была в Болгарии по своим научным делам, - рассказывает сын Натальи Бехтеревой, бывший директор Института мозга человека РАН, академик Святослав Медведев. - И, конечно, она захотела встретиться с Вангой, чтобы лично посмотреть на ее способности с научной точки зрения.

Свою поездку к провидице Наталья Бехтерева тщательно документировала. «КП» изучила ее записи и увидела, как менялось мнение ученой о Ванге. «Была будто бы реальная пророчица, - писала академик. - Тетя Ванга, к которой приезжали узнать, что с пропавшей коровой, что с пропавшим человеком, будет ли жить больная. До этой поездки я видела в Софийской студии документальный фильм о Ванге. Он, безусловно, впечатляет, однако ни в какое сравнение не идет даже с короткой личной встречей. Ведь не секрет, что, какие бы чудеса мы ни увидели в записи, сделанной не нами, мы вносим поправку в то, что видим на экране».

Ученая отмечала, что, когда подошла к дому Ванги, там была огромная очередь. Однако, как только она стала приближаться, раздался пронзительный голос: «Я знаю, что ты приехала, Наталья, подойди к забору, не прячься за мужчину».

Бехтерева удивилась, но тут же решила, что провидицу предупредили о приезде ученого такого уровня. Поэтому в дом к Ванге она зашла полная скепсиса.

Святослав Медведев сожалеет, что никому так и не удалось изучить феномен Ванги при ее жизни Фото: gup.ru

«Она слепая, лицо перекошено, но по мере того, как на нее смотришь, лицо кажется все более и более привлекательным, чистым и милым, - делилась своими наблюдениями Бехтерева. - Ванга взяла у меня пакетик, который я привезла, и начала поглаживать: «Ты

зачем пришла? Что знать хочешь?» «Ничего специального, - ответила я, - хотела познакомиться. Я исследую свойства мозга человека, и мне хотелось самой поговорить с то- бой». - «Для науки, значит, ну да».

«ПРЕДСКАЗАЛА СМЕРТЬ МУЖА»

Наталья Бехтерева признавалась, что с каждым словом прорицательница поражала все сильнее. Она знала о Бехтеревой и деловое, и личное.

«Помолчала Ванга, откинулась на стуле, что-то недовольно пробормотала (кажется, о

науке) и вдруг слегка отклонилась влево, лицо стало заинтересованным: «Вот сейчас твоя мать пришла. Хочет тебе что-то сказать. И ты ее можешь спросить», - писала Бехтерева. - Зная, что Ванга нередко говорит о том, что ушедшие в иной мир родственники сердятся из-за невнимания детей к их могилам, я ожидала того же ответа. Но Ванга вдруг говорит: «Она на тебя не сердится. Это все болезнь». Моя мама при жизни часто именно так и говорила. И далее она показывает руками: «У нее же был вот такой паралич». Руки Ванги имитируют

дрожание. «Паркинсонизм, - комментирую я. - Да, да, правильно. Так и было, мама двенадцать лет болела тяжелейшим паркинсонизмом».

Своими словами прорицательница захватывала Бехтереву все больше и больше. Научный интерес быстро перерастал в недоумение, а затем и в удивление.

Ванга предсказала, что ученая сможет найти место захоронения своего отца (инженер и изобретатель Петр Бехтерев был расстрелян, а затем реабилитирован. - Ред.). Так и вышло, но и это еще не все.

Наталья Бехтерева и ее сын Святослав Медведев Фото: предоставлено архивом Института мозга человека имени Бехтеревой

«Дальше: «Что-то я очень плохо вижу твоего мужа, как в тумане. Где он?» Несколько месяцев спустя мой муж умер в весьма трагической ситуации. Имели ли слова Ванги отношение к страшным моим личным событиям? Не знаю. Не думаю», - рассуждала ученая.

Но больше всего Бехтереву поразило другое - то, как Ванга чувствует болезни.

«И вдруг: «А ты, может быть, о себе беспокоишься? Так у тебя со здоровьем все в порядке. Вот сестра твоя не выздоровеет, так и будет болеть, не поправится никогда», - делилась впечатлениями эксперт по изучению мозга. - У сестры была хроническая язва голени. В давние времена про таких говорили - сглазили. И вот прошло 10 лет после моего разговора с Вангой. Моя сестра, слава богу, жива. Но она действительно не вылечилась. Как об этом могла знать Ванга? Ведь то, что я ей сказала о болезни сестры, было очень невинно: «Немножко приболела, скоро поправится». И мой муж, и моя сестра

были от Ванги на одинаковом расстоянии. Откуда ясное видение событий, связанных с моей сестрой. Не знаю».

«НЕ ШАРЛАТАН»

Удивительно, но академик РАН после разговора с Вангой поверила в ее экстрасенсорные способности.

«Лиц, претендующих на возможности видеть прошлое, настоящее и будущее, очень немало. В мои задачи не входили ни их оценка, ни сравнение, ни отделение «чистых» от «нечистых», истинных пророков от шарлатанов. Мне важно было убедиться самой: да, такое бывает. И далеко не все можно отвергнуть, как добытое «штатом осведомителей».

Встреча с прорицательницей в какой-то степени перевернула ее жизнь. Для себя академик убедилась, что бывает то, чего пока не может объяснить наука.

«Человек с особым видением существует, он живет среди нас - Ванга, - восхищалась Наталья Бехтерева. - Мне важно было лично убедиться, что такого рода феномен - видение событий прошлого, настоящего, отдаленного территориально и событий будущего - может существовать. Являлась ли Ванга пророком? Этого мне не дано знать. Но то, что я знаю - Ванга не может быть отнесена к шарлатанам».

«УНИКАЛЬНЫЙ МОЗГ»

Для того чтобы понять размышления ученой после встречи с Вангой, мы обратились к ее сыну, который продолжает карьеру матери и тоже занимается изучением мозга. И Святослав Медведев тоже убежден в способностях болгарской ясновидящей.

- Мама была очень удивлена, что Ванга знала определенные факты о ее жизни. Как это получается? Неизвестно. Ванга говорила маме, что ей нужно сделать, к кому обращаться в Москве по деловым вопросам, давала общие советы, которые свидетельствовали об абсолютном понимании всего. Это действительно странно, - поделился с «Комсомолкой» Святослав Медведев. - К сожалению, Вангу практически никто не изучал. Поэтому с точки зрения научных вещей феномен никто не понимает. Но я тоже согласен с мамой, что Ванга вряд ли получала всю информацию от спецслужб.

Бехтеревы оба пришли к одному выводу: мозг Ванги пока неподвластен науке.

- Я изучал много людей, которые считали себя экстрасенсами, но всегда это была липа! Однако могу сказать, что люди с паранормальными способностями существуют. Просто второй Ванги для изучения нет, - заключает академик.

При этом сын Натальи Бехтеревой признает, что до конца говорить о том, что Ванга - это чудо, пока нельзя.

- Что плохо со всеми экстрасенсами? Когда вы говорите: «Давайте проведем эксперимент», - они не хотят, им нужно поражать, удивлять, но не экспериментировать. И Ванга тоже. Она строила стену, вела себя очень отчужденно в разговоре с мамой. Идти с ней на контакт маме было очень трудно, и представить себе, что Ванга будет заниматься научными экспериментами, невозможно. Феномен Ванги не то чтобы вообще необъясним - его пока еще не объяснили...

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Все было подготовлено»

Евгений АЛЕКСАНДРОВ, руководитель комиссии по борьбе с лженаукой РАН, доктор физико-математических наук:

- Наталья Бехтерева не знала физики и была очень наивным человеком, как и ее сын. Они легко поддавались мошенникам и аферистам. Ванга, как уже писали в бюллетене «В защиту науки», была под контролем болгарских служб безопасности, которые находились с нашими службами в полном контакте. Они собирали сведения о людях, которые едут к Ванге, и создавали ей славу великой предсказательницы. Об этом писал, например, Николай Китаев в своей статье «Болгарская прорицательница Ванга как характерный пример несостоятельности «криминалистических экстрасенсов». Китаев - кандидат юридических наук, доцент факультета права, социологии и СМИ Иркутского государственного технического университета. Сама же Бехтерева писала в СМИ, что получить разрешение говорить с Вангой можно только с помощью компетентных органов. Все было прекрасно подготовлено. А Ванга поставляла и получала информацию.

ОТ РЕДАКЦИИ

Впрочем, версия о том, что провидица пользовалась исключительно информацией спецслужб и работала только в их интересах, тоже не выглядит убедительной. Трудно представить, сколько бы ресурсов отнял у КГБ Болгарии и СССР сбор информации о нескончаемом потоке людей, которые ехали навестить ясновидящую. К тому же эту информацию ей нужно было бы постоянно передавать, а пожилая и слепая женщина должна была удерживать в голове неимоверное количество деталей и фактов биографии своих гостей, и при этом никого ни с кем не перепутать. Поэтому объяснить феномен Ванги лишь всесилием спецслужб, на наш взгляд, тоже неправильно, хотя факт их сотрудничества не является секретом.

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