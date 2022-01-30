Священная дата

В экспозицию вошли работы военного фотокорреспондента «Комсомольской правды» Бориса Кудоярова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Блокада изменила жизни многих людей.Одним пришлось уйти на фронт, вторым -уехать в эвакуацию. А третьи продолжали работать и творить прямо в осажденном городе - спасать Ленинград и его жителей. 27 января в стенах Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича состоялось торжественное открытие выставки «Герои блокады».

Генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда-Петербурга» Ирина Жеглова поблагодарила всех присутствующих, а также передала приветственное слово от председателя Комитета по культуре Федора Болтина.

- Мы трепетно и долго готовились к этой выставке. В газете «Комсомольская правда» вышел спецвыпуск, который рассказывает о блокадных страшных днях, а на сайте запущен специальный раздел, посвященный блокаде, - рассказала Ирина Жеглова.- Один из героев выставки - наш коллега, военный фотокорреспондент «Комсомольской правды» Борис Кудояров. Все 872 блокадных дня он находился и работал в Ленинграде. Сегодня мы можем видеть его работы, запечатлевшие город в те темные времена.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

В блокаду город жил вопреки всему и несмотря ни на что. И каждый его житель - герой: учителя и врачи, ученые и рабочие. В тяжелейших условиях, порой без воды, отопления и электричества продолжали работать заводы, фабрики, институты и даже театры и концертные залы. Выпускалось оружие и обмундирование для фронта, совершались научные открытия, шли спектакли. Каждый - от подростков у станков до врачей и актеров - внес свой вклад в победу. Именно о таких людях и рассказывает фотовыставка «Герои блокады», которая открылась в Большом зале Филармонии. Десять плакатов - десять историй о тех, благодаря кому город выстоял.

- Невольно получилось так, что я знаю некоторых людей, изображенных на фотографиях.Я была знакома с Даниилом Граниным - встречала его здесь, в филармонии, куда он ходил практически до последнего своего дня. Всегда сидел в правой ложе, слушал музыку с закрытыми глазами. Знакома с Ниной Савичевой - это родная сестра Тани. Познакомилась с ней в 111-й школе: ее пригласили на мероприятие, как и меня. Считалось, что все Савичевы умерли, а оказалось, что нет, - Нина выжила и прожила больше 90 лет, - рассказала жительница блокадного Ленинграда, соучредитель и заместитель председателя Межрегионального общественного патриотического движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Ирина Зимнева. - И наше движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» направлено на то, чтобы сохранять память не только о блокаде, но и о тех людях, кто восстанавливал Ленинград после войны. Спасибо им всем за то, что сохранили город, в котором мы сейчас живем.

Партнером фотовыставки стал холдинг «РСТИ» (Росстройинвест). Компания поддерживает движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» с момента его основания в 2016 году.

Торжественное открытие выставки состоялось в Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГОЛОС ГОРОДА

Просторный зал Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича выбран для экспозиции не случайно. В этом году исполнится 80 лет со дня уникального исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

- Филармония практически всю блокаду не прекращала работу, только на пару месяцев в первый год блокады - зимой 1941/42 года, - сказал заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича Евгений Петровский. - И именно здесь состоялось то самое легендарное исполнение симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича в исполнении симфонического оркестра Ленинградского радио-комитета и дирижера Карла Ильича Элиасберга.Санкт-Петербургская филармония - это место, где выставка абсолютно уместна и правомерна.

Один из стендов подробно рассказывает о знаменитом композиторе и тех событиях. Как только стало понятно, что гитлеровцы окружают Ленинград, из города потянулись эшелоны - эвакуировали заводы, эвакуировали людей. В городе на Неве не осталось ни актеров, ни музыкантов. Но когда рукопись Дмитрия Шостаковича по воздуху доставили в Ленинград, дирижер Карл Элиасберг был ошарашен. Он понимал, что для исполнения произведения просто не хватит людей: из 100 человек в оркестре осталось всего 27, поэтому музыкантов находили на фронте. И начались долгие и тяжелые репетиции. 9 августа 1942 года город услышал знаменитую Седьмую симфонию.

Несмотря ни на что, осажденный город продолжал жить. Материалы из фондов Музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Не прекращали свою работу в блокадном городе и специалисты, о которых вспоминают не так часто, - нотариусы. И это несмотря на тяжелые условия работы: так же как и все ленинградцы, сотрудники нотариальной конторы страдали от голода. Чтобы хоть как-то справиться с этим чувством, они заваривали клей для документов и пили подкрашенную воду, которую называли «морсом». Нотариусы составляли договоры хранения, дарения, завещания.

Многие ленинградцы делали это, перед тем как отправиться в эвакуацию: жители даже в мыслях не допускали, что город будет сдан, - они планировали вернуться в свои квартиры. После войны благодаря этим самым бумагам многие смогли получить статус жителя блокадного города и льготы. А работу сотрудников Первой нотариальной конторы можно назвать настоящим подвигом: несмотря на постоянные бомбежки и артобстрелы, пожары и холод, они не потеряли ни одного документа.

Сотрудники нотариальной конторы такие же герои, как и бойцы на фронте. И мы им тоже говорим слова благодарности.

Особым гостем стала жительница блокадного Ленинграда Ирина Зимнева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЦЕМЕНТ ПАМЯТИ

Но история живет не только в воспоминаниях очевидцев, кадрах и выставках. История живет и в камне. В Санкт-Петербурге десятки памятников, связанных с блокадой, прославляющих подвиг защитников, рабочих и даже учителей: накануне в Соляном переулке открыли памятник блокадному учителю. А Группа «Эталон» уже более 30 лет помогает восстанавливать монументы, связанные с трагическими эпизодами истории города. Например, благодаря строителям обновились мемориал героическим защитникам Ленингра-да в Уткиной Заводи и памятник рабочим завода имени М. И. Калинина. И Группа «Эталон» устанавливает новые: например, мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны сотрудникам завода имени И. Е. Егорова («Вагонмаш»). Компания всегда с трепетом и вниманием относилась к истории города - истории мест, где возводила свои жилые комплексы. Именно поэтому увидеть памятник или мемориал, даже если он находится на территории ЖК, может любой петербуржец. Память живет и будет жить еще долго благо-даря людям и компаниям, которые работают в городе на Неве.

«Комсомольская правда» поздравляет всех со святым праздником - Днем полного снятия блокады Ленинграда. Ваш подвиг вечен.