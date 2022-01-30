Книга памяти

«Комсомолка» и «Перекрёсток» провели совместную мемориальную акцию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

80 лет назад в небе над Ленинградом вдруг зазвучали сирены и рев немецких бомбардировщиков. 80 лет назад произошло открытие ледовой дороги, которая дала осажденному городу хлеб, взяв взамен сотни жизней. 80 лет назад в город пришли смерть и голод, разрушения и холод, которым противостояли ленинградцы. Чтобы напомнить о героических подвигах жителей и защитников Северной столицы, 27 января «Комсомолка» и сеть супермаркетов «Перекресток» провели совместную мемориальную акцию.

ВСЕГДА В НАШЕМ СЕРДЦЕ

В день 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады сразу в трех супермаркетах сети - на проспекте Маршала Блюхера, 41, в 4-м Верхнем переулке, 1А, литера Б, и на Ленинском проспекте, 100, появились добровольцы «Комсомольской правды» и Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга.

Посетители супермаркетов могли узнать больше о блокаде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Акция стартовала ровно в два часа дня. Любой желающий мог подойти к волонтерам, прикоснуться к военной технике и проверить, насколько хорошо знает историю освобождения города на Неве - ответить на три вопроса о блокаде. Тех, кто не совершил ни одной ошибки (а таких было много) награждали памятным подарком - репринтом газеты «Комсомольская правда» военных лет, фруктовым батончиком «Зеленая линия» и блокадной ленточкой.

Добровольцы поведали горожанам самые разные факты из военной истории города, ведь главная цель акции - рассказать об осаде города как можно больше. Чтобы люди помнили о блокадных колодцах и о Зеленом поясе славы, о страшной зиме 41-го и праздничных залпах 44-го и знали, как выглядит настоящая полуторка, - у супермаркета на проспекте Маршала Блюхера прошла небольшая выставка раритетной техники и оружия времен Великой Отечественной.

Участникам акции дарили памятные призы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГОЛОСА ЖИВЫХ

Также «Перекресток» и «Комсомольская правда» дали возможность петербуржцам поблагодарить своих предков: пожелать здоровья ветеранам или сказать теплые слова защитникам, которых уже нет среди нас. В супермаркетах установили огромные баннеры - страницы «Книги памяти». И страницы эти заполнялись стремительно. Часто волонтерам даже не нужно было просить посетителей супермаркетов написать что-нибудь на импровизированных страницах. После закрытия супермаркетов «Книга» с десятками пожеланий отправилась в Музей блокады и обороны Ленинграда и в Общество жителей блокадного Ленинграда.

Среди подарков был и репринт «Комсомолки» военных лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это священный день для любого жителя нашего города, - делится пенсионерка Мария Глухова. Она одной из первой оставила послание в «Книге памяти» на Ленинском проспекте. - Я помню, с каким трепетом моя мать, блокадница, относилась к хлебу. Не допускала, чтобы хотя бы одна крошка упала на пол. Это трепетное отношение к еде передалось и мне.

Петербуржцы с удовольствием оставляли послания в «Книге памяти». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Акция длилась всего шесть часов, но в ней поучаствовали сотни петербуржцев - школьников и пенсионеров, студентов и офисных работников, таксистов и предпринимателей. Люди с удовольствием отвечали на вопросы и делились историями своих семей, ведь часто блокада затронула судьбы даже тех, кто родился не в городе на Неве. К концу акции в «Книге памяти» все чаще стало появляться одно простое слово «спасибо». «Комсомольская правда» и сеть супермаркетов «Перекресток» присоединяются к жителям города и говорят воинам и труженикам, служащим и простым людям - живым и бессмертным – спасибо.