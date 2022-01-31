Учеников старших классов школ в Петербурге переведут на дистанционное обучение со 2 февраля

Старшие классы в Петербурге переводятся на дистанционное обучение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Санкт-Петербурга решили ужесточить противокоронависные меры. В понедельник, 31 января 2022 года, в постановление №121 были внесены изменения, которые снова коснулись детей. В первую очередь, учеников старших классов школ переводят на дистанционное обучение.

- Со 2 по 13 февраля 2022 года все учащиеся с 7 по 11 классы переводятся на дистанционное обучение, очное посещение кружков в школах им также запрещается, - говорится в постановлении.

Вместе с этим, всем несовершеннолетним запретили посещать кафе, рестораны и любые другие точки общепита, кроме тех мест, что находятся на территориях вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах. Также детям и подросткам нельзя появляться в магазинах, кроме продовольственных и аптек.

Всем детям нельзя заниматься спортом, не считая тех, кто находится на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва в условиях закрытого контура. Спортивные мероприятия, кроме уже профессиональных запланированных, а также тех, что проходят на улице, тоже запрещены.

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