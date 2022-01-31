Ковид-ограничения в Санкт-Петербурге со 2 по 13 февраля 2022 года: что закрыто и что будет работать

Ковид-ограничения в Санкт-Петербурге со 2 по 13 февраля 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На фоне большого роста заражений коронавирусом 31 января 2022 года власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения. В основном они коснутся детей и подростков, но также заденут и взрослое население города. Рассказываем, какие ковид-ограничения действуют в Санкт-Петербурге со 2 по 13 февраля 2022 года.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Так как в Петербурге очень часто стали болеть дети, в городе принято решение ввести для них ограничения. Так, со 2 по 13 февраля все ученики с 7 по 11 классов школ переводятся на дистанционное обучение. Также им запрещается посещать кружки и секции в школах.

Ученики с 1 по 6 классы продолжат ходить в школу, при условии соблюдения санитарных мер. Работа кружков в школах для учащихся 1-6 классов в этот период допускается при условии, что их не будут одновременно посещать ученики разных классов. Ученики из других школ также не смогут посещать эти занятия.

Также на дистанционку уходят учащиеся колледжей и лицеев, получающие среднее профессиональное образование. При этом VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Санкт-Петербурга пройдет в обычном формате при условии соблюдения соответствующих требований Роспотребнадзора.

На этот же период со 2 по 13 февраля всем детям и подросткам запрещается посещать кафе, закусочные и рестораны. Исключением являются точки общепита, расположенные в образовательных учреждениях, аэропортах, на вокзалах и в гостиницах, если несовершеннолетний там проживает. Также запрещено посещать объекты розничной торговли кроме аптек и продовольственных магазинов.

Запрещаются занятия по спортивной подготовке для несовершеннолетних, за исключением этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва в условиях закрытого контура. Тот же запрет распространяется и на спортивные и физкультурные мероприятия. Детям можно заниматься либо профессиональной подготовкой, либо заниматься на улице.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Также со 2 февраля, но на неограниченный срок при посещении торжественной регистрации рождения потребуется предъявление документов, подтверждающих вакцинацию, противопоказания к вакцинации, либо перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией. Данное требование не будет распространяться на родителей ребенка, чье рождение регистрируется.

Для массовых мероприятий, которые проходят без согласования, сократили количество участников с 40 до 20.

Также исполнительным органам государственной власти предоставлено право утверждать при необходимости порядки посещения помещений государственных органов, государственных учреждений и многофункциональных центров предоставления государственных услуг. Данные порядки не будут распространяться на граждан, непосредственно обращающихся за получением государственных услуг.

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