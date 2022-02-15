Хоккей в валенках и забег на лыжах: Куда сходить в Ленобласти с 16 февраля по 15 марта 2022 года

Всероссийский фестиваль дворовых видов спорта пройдет в области уже в шестой раз. Фото: Олег ЗОЛОТО

ФЕСТИВАЛИ

«РУССКАЯ ЗИМА»

В центре активного отдыха «Туутари-Парк» в Ломоносовском районе пройдет VI Всероссийский фестиваль дворовых видов спорта «Русская зима». Участниками турниров хоккея в валенках и дворового хоккея с шайбой станут победители муниципальных соревнований Лиги школьного спорта из всех районов 47 региона. Открытие фестиваля обещает быть зрелищным. В концертной программе примут участие детские творческие коллективы и профессиональные артисты.

Кстати, фестиваль проходит при поддержке Министерства спорта России и правительства Ленобласти в рамках нацпроекта «Демография». В прошлом году фестиваль проводился в Гатчине и открывали его лично министр спорта Олег Матицын.

Где: Центр активного отдыха «Туутари-Парк», дер. Ретселя, 14.

Когда: 26 февраля.

Начало: 11.00.

Вход свободный.

«КАРУСЕЛЬ ТАЛАНТОВ»

Фестиваль «Карусель талантов» ежегодно собирает вместе участников самодеятельного художественного творчества и учащихся детских школ искусств Кировского района. В пространстве культурного центра «Фортуна» откроют выставку детских работ и проведут мастер-классы по рисованию. А на большой сцене состоится концерт самых ярких номеров клубных формирований, которые в течении года участвовал в фестивалях и конкурсах, занимая первые места.

Где: Отрадное, Культурный центр «Фортуна», ул. Гагарина, 1.

Когда: 25 февраля.

Начало: 15.00.

Вход свободный.

МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

Во всех уголках области с 28 февраля будут отмечать праздник Масленицы. Так, в парке «Песчанка» Всеволожска «Масленичный разгуляй» развернется в день Прощеного Воскресенья. В программе русские народные забавы, хороводы, спортивные состязания, фаер-шоу, сжигание чучела Масленицы и вкусные блины.

Когда: 6 марта.

Где: парк «Песчанка», Всеволожск, Садовая улица, 25.

Начало: 13.00.

Вход бесплатный.

ЯРМАРКИ

ДУХ РОЖДЕСТВА В «ОХТА ПАРКЕ»

В живописном «Охта Парке» развернулся целый ярмарочный городок, который продолжает работать и после зимних каникул. Дух европейского Рождества задержится здесь до конца марта. По выходным посетители могут отведать на ярмарке испанскую паэлью и чуррос, французские блинчики и пражские трдельники.

Будет приятно и нагулять аппетит - тут полный набор зимних развлечений для гостей любого возраста. Работает лесной каток, колесо обозрения и сказочная цепочная карусель. Покататься можно на беговых лыжах, финских санях и ватрушках. Горнолыжные трассы различного уровня сложности тоже имеются.

За атмосферой праздника в парке следит его талисман — енот Охтик. Фото: vk.com/ohtapark

По воскресеньям для детей в парке устраивают бесплатные квесты в 12.00, 15.00 и 18.00. А еще не забудьте навестить енота Охтика (талисман курорта), он тут живет уже четыре сезона. Его домик открыт каждый день с 12.00 до 20.00.

Где: «Охта Парк», дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной.

Когда: по 31 марта.

Режим работы: по будням с 11.00 до 22.30, по выходным и праздникам – с 10.00 до 22.30.

Цена билетов: по будням - 100 рублей для пешеходов и 300 рублей для автомобилистов, по выходным и в праздники - 150 и 500 рублей, по понедельникам - бесплатно.

СПЕКТАКЛИ

«БАНКРОТ»

Санкт-Петербургский театр «На Литейном» привезет в Кириши спектакль «Банкрот» по пьесе Александра Островского «Свои люди – сочтемся». Смешная и грустная постановка режиссера Натальи Леоновой о том, как один делец потерпел фиаско, - это притча о потерянном доверии даже к самым близким людям. Сюжет про московских бизнесменов и их семьи середины XIX века интересен и сегодня: в нем вечные проблемы отцов и детей, смены поколений и жизненных ценностей. В спектакле заняты заслуженные артисты России Александр Рязанцев и Ольга Самошина.

Где: ДК «КИНЕФ», Кириши, ул. Советская, 16.

Когда: 21 февраля.

Начало: 19.00.

Цена билетов: от 700 рублей.

КОНЦЕРТЫ

«С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»

Дворец культуры имени Римского-Корсакова приглашает на праздничный концерт «С Днем защитника Отечества». Прозвучат русские народные песни и песни военных лет, композиции российских и зарубежных классиков и произведения из кинофильмов. Исполнители - лауреаты всесоюзных и международных конкурсов Елена Курская и Михаил Шусталов. Аккомпанировать им будет государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица» под управлением заслуженного артиста России Игоря Тонина.

Когда: 21 февраля.

Где: ДК имени Римского-Корсакова, Тихвин, улица Карла Маркса, 30.

Начало: 17.00.

Вход бесплатный.

ВЫСТАВКИ

MIND-BUILDING

Экспозиция раскрывает историю библиотечной архитектуры в Финляндии на примерах семнадцати библиотек разного времени постройки. Самый старинный объект – библиотека Рикхардинкату в Хельсинки, возведенная в 1881 году Теодором Хейером, а самая свежая постройка – Центральная библиотека Хельсинки Oodi авторства архитектурного бюро ALA: она построена в 2018-м.

Выставка позволит посетителям детально рассмотреть, как связываются архитектура и функциональное значение построек и как конструктивные и эстетические особенности зданий влияют на тех, кто приходит в них работать, учиться и просто читать книги для удовольствия.

Где: Выборг, Библиотека Алвара Аалто, пр. Суворова, 4.

Когда: по 9 апреля.

Режим работы: ежедневно с 11.00 до 18.00, кроме воскресенья.

Вход свободный.

СПОРТ

ГАТЧИНСКИЙ МАРАФОН

Старейший в области лыжный марафон, посвященный Международному женскому дню, состоится в 42-ой раз. Традиционно мероприятие запланировано на 8 Марта в парке «Зверинец» (перекресток улиц Крупской и Константинова).

Формирование стартовых колонн пройдет по графику:

- 20 километров - в 09.45, старт в 10.00;

- 10 километров - в 10.10, старт в 10.20;

- 50 километров - в 11.40, старт в 12.00;

- 30 километров - в 12.05, старт в 12.15.

Награждать победителей и призеров будут по завершении каждого забега. При получении номеров участникам будет необходимо предъявить QR-код либо отрицательный ПЦР-тест, а также документ, удостоверяющий личность.

Где: Гатчина, Центр развития физической культуры и спорта «Волна», ул. Крупской, 12, корп. 1.

Когда: 8 марта.

Начало регистрации: 08.30.

Вход свободный.

А ЧТО ЕЩЕ?

ПРОГРАММА «ВОСТОЧНЫЙ ПУТЬ»

Историко-этнографический музей под открытым небом - средневековый город Сваргас (столица варяжских земель) подготовил для посетителей новую программу «Восточный путь» (Austrvegr). Так называлась часть торгового пути «из варяг в греки», который пролегал через территорию варягов по рукавам Вуоксы. Гости Сваргаса смогут окунуться в атмосферу событий тысячелетней истории: познакомится с работой средневековой кузницы, попробовать себя в стрельбе из лука и метании топора в охотничьих угодьях, узнать об истории и традициях варягов, а также посетить арсенал Вапенхейм, ремесленный зал Эрберхейм, варяжский каупанг и Рябиновый зал Пихлайасали.

Гостей приглашают в средневековый город Сварга. Фото: vk.com/swargas

Где: Выборг, Средневековый город Сваргас, пос. Возрождение.

Когда: с 19 февраля по 19 марта.

Начало: 13.00, 15.00.

Цена билетов: 600 рублей, дети до 7 лет включительно - бесплатно.