В Петербурге выпавший из окна высотки мужчина рухнул на проходившую внизу девочку

Упавший из окна мужчина рухнул на ребенка, гулявшего с мамой. Фото: vk.com/spb_today

Шокирующий случай произошел утром 1 февраля в Приморском районе Петербурга. Во дворе одного из жилых комплексов выпавший из окна высотки мужчина рухнул на проходившую внизу девочку. О ЧП сообщают в соцсетях местные жители.

- Около 9:30 утра в Юбилейном квартале на Комендантском, 51, из окна выпал мужчина, на вид лет 60, сразу насмерть. Было понятно, что его не спасти. Но упал он на девочку, которая шла с мамой, - пишут свидетели инцидента в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По счастью, ребенок остался жив. По словам очевидцев, когда приехала скорая, девочка находилась в сознании, но не чувствовала ногу. Пострадавшую срочно госпитализировали. Состояние ее матери не уточняется.

На месте трагедии работает полиция. Обстоятельства происшествия уточняются. Официальных комментариев по инциденту на данный момент не поступало.

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