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Происшествия1 февраля 2022 8:50

В Петербурге выпавший из окна высотки мужчина рухнул на проходившую внизу девочку

Трагедия произошла на Комендантском проспекте
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (22)Комментарии (22)(22)
Упавший из окна мужчина рухнул на ребенка, гулявшего с мамой. Фото: vk.com/spb_today

Упавший из окна мужчина рухнул на ребенка, гулявшего с мамой. Фото: vk.com/spb_today

Шокирующий случай произошел утром 1 февраля в Приморском районе Петербурга. Во дворе одного из жилых комплексов выпавший из окна высотки мужчина рухнул на проходившую внизу девочку. О ЧП сообщают в соцсетях местные жители.

- Около 9:30 утра в Юбилейном квартале на Комендантском, 51, из окна выпал мужчина, на вид лет 60, сразу насмерть. Было понятно, что его не спасти. Но упал он на девочку, которая шла с мамой, - пишут свидетели инцидента в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По счастью, ребенок остался жив. По словам очевидцев, когда приехала скорая, девочка находилась в сознании, но не чувствовала ногу. Пострадавшую срочно госпитализировали. Состояние ее матери не уточняется.

На месте трагедии работает полиция. Обстоятельства происшествия уточняются. Официальных комментариев по инциденту на данный момент не поступало.

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ЧППроисшествия: ЧП