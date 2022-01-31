Что бесит жителей Петербурга: Мусор и нападения собак

У одной собаки за год может быть два-три помета, в каждом до двенадцати щенков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ПОКА НЕ СОБЕРУТ ДЕНЬГИ, БУДЕМ ОТХОДАМИ ЗАРАСТАТЬ?»

Светлана (эфир от 19 января):

Собираются пять мусорных заводов построить. Каким образом? Они же должны собрать с нас деньги на это, а потом начать работу. А до тех пор мы будем зарастать в помойках? Могли бы хоть что-то сделать заранее.

АО «Невский экологический оператор»:

Строительство новых мусороперерабатывающих предприятий будет происходить за счет инвестиций Невского экологического оператора. Для этого необходимо привлечь заемные средства. Мы выберем для себя самые выгодные условия кредитования.

Инвестиционная программа будет учтена в тарифе на вывоз и утилизацию.

Из пяти комплексов для переработки отходов два будут расположены на территории Санкт-Петербурга, три - в Ленинградской области.

КАК ДОБИТЬСЯ ЛЬГОТ, ЕСЛИ ТЕБЕ ЗА 80?

Лариса Ивановна (эфир от 21 января):

Мне 81 год. Я живу в Красносельском районе. Не могу добиться компенсации за капитальный ремонт. Я трижды читала, что пенсионеры старше 80 лет не должны платить. Обратилась в МФЦ - меня послали в муниципальный совет. Была и в городском отделе субсидий, там мне говорят: «50 процентов вы обязаны платить».

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге»:

В Петербурге и Ленобласти пенсионерам старше 80 лет компенсируют расходы на капремонт полностью. Сначала вы оплачиваете квитанции, а потом государство возвращает вам деньги. Каким способом получать возврат, выберете вы сами.

Есть несколько условий:

- квартира принадлежит вам

- вы в ней проживаете и платите за капремонт

- вы живете одна и не работаете, либо живете с безработными родственниками, которые являются пенсионерами или инвалидами 1-й, 2-й групп.

Если все совпадает, вам необходимо сначала позвонить (и, возможно, записаться на прием), а потом прийти в районную администрацию или МФЦ. Понадобится пакет документов, который подтвердит вашу личность, состав семьи, отсутствие работы, оплату последней квитанции и банковские реквизиты. На приеме вы напишете заявление на компенсацию, и после этого начнете ее получать.

ХОТИТЕ, КАК В ЧИТЕ?

Валерий (эфир от 24 января):

Меня беспокоят бездомные собаки. В Чите загрызли 7-летнюю девочку насмерть. Чиновники сочинили, что собак надо кастрировать и отпускать. Но собаки кусают, а не насилуют. Да, размножаться не будут, но кусать продолжат. В СССР в 50-60-х годах собак ловили силками и истребляли, и никто не возмущался. А сейчас такими темпами собаки перекусают всех людей.

Людмила ЗАЙЦЕВА, представительница общественной организации «Голоса за животных»: Только кажется, что проблему можно решить массовыми «чистками». Уличные популяции животных постоянно пополняются. Люди продолжают их выбрасывать или не могут за ними уследить. А у одной собаки за год может быть два-три помета, в каждом до двенадцати щенков.

Программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) значительно сокращает количество уличных собак именно за счет того, что они перестают размножаться.

После стерилизации у животных пропадает и тяга к «собачьим свадьбам». Они больше не сбиваются в стаи для продолжения рода, а значит, становятся менее опасными.

Самые острые споры вызывает выпуск собак. Но мест в приютах не хватает. Есть и свой плюс в таком подходе: уличные собаки не дают диким животным заходить в города.

Что еще волнует петербуржцев - слушайте в программе «Накипело!» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM по будням с 21.00 до 21.45 или в группе «КП в СПб» в ВКонтакте. Звоните в прямой эфир: 8 (812) 655-50-05.