В Санкт-Петербурге принят новый проект закона «о жилищной политике»

Благодаря закону, тысячи молодых семей смогут переехать в новые квартиры. Фото: Freepik.

В Петербурге давно действуют государственные целевые программы – благодаря им семьи могут улучшать жилищные условия и получать социальную поддержку от города. В конце 2021 года срок действия программ закончился, хотя в очереди до сих есть те, кто ждет содействия от властей.

И 26 января 2022 года в Законодательном Собрании города был принят проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в сфере жилищной политики». Те, кто прежде стоял в очереди на получение субсидии, могут не переживать – их участие в программе не прекратится.

Из 42 тысяч семей, ожидающих содействия от города, более 10 тысяч – это молодые семьи, где возраст участников не превышает 35 лет. Это могут быть законные супруги с детьми или граждане, не состоящие в браке и имеющие детей.

Своей очереди ждут и другие категории горожан – многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, члены семей ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и инвалидов и прочие.

Еще один важный вопрос для Петербурга: расселение коммунальных квартир. До сих пор в нашем городе самое большое по стране количество таких квартир – около 65 тысяч. Обновленный проект закона продолжает решать эту проблему и поможет улучшить жилищные условия тем петербургским семьям, которые уже зарегистрированы в программе «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге».

Отдельные меры поддержки коснутся семей, которые заключили договор ипотечного кредитования и нуждаются в поддержке властей.

На 2022 год уже запланировано, что 4,5 тысячи петербургских семей получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Всего же до 2024 года проектом закона планируется выделить свыше 57 миллиардов рублей на все целевые жилищные программы.