Как оформить инвалидность в Санкт-Петербурге во время всплеска COVID-19

Тем, кто оформляет инвалидность впервые, необходимо все-таки прийти в поликлинику. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 21 января 2022 года в поликлиниках Санкт-Петербурга приостановлена плановая медицинская помощь, диспансеризация и профилактические осмотры. Чрезвычайных мер потребовал резкий рост заражений COVID-19. В комитете по здравоохранению предполагают, что вернуть поликлиники к привычному режиму работы будет возможно уже через 3-4 недели.

Тем временем петербуржцы начали обрывать телефон редакции Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92,0 FM. Что делать с оформлением инвалидности? Как проходить медико-социальную экспертизу, если в поликлинику без ОРВИ не попасть? Для многих это важный финансовый вопрос. Мы разобрались в ситуации.

- Если вам нужно продлить инвалидность до 1 марта 2022 года включительно, то это произойдет автоматически. Статус продлится на 6 месяцев по умолчанию, - сообщили КП-Петербург в главном бюро МСЭ по Санкт-Петербургу. - Это связано с чрезвычайными условиями пандемии коронавируса. На более поздние даты особый порядок пока не распространяется.

Тем, кто оформляет инвалидность впервые, необходимо все-таки прийти в поликлинику. Обратитесь к лечащему врачу или заведующему - они вам выдадут направление на ВТЭК. Если вы можете переждать волну коронавируса и прийти позже - возможно, лучше сделать это и прийти в более безопасный момент.

Горячая линия МСЭ по Санкт-Петербургу: 8 (812) 679-99-42.