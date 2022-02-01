Как правильно принять квартиру у застройщика

К процессу приёмки квартиры нельзя относиться как к формальности. Фото: пресс-служба компании Л1.

Дом сдан - новоселье уже не за горами. Осталось лишь подписать акт приема-передачи - чистая формальность... Или все же нет? На что обратить внимание при проверке квартиры, рассказываем вместе со специалистами компании Л-1.

ДО ПРОВЕРКИ: когда принимать квартиру?

Чтобы ответить на вопрос, прочитаем статьи 7 и 8 Закона о долевом строительстве. Сначала застройщик получает разрешение на ввод дома в эксплуатацию. После этого он уведомляет вас о том, что готов передать объект: посылает письмо с уведомлением о вручении или вручает его вам лично под расписку. Дополнительно девелопер может позвонить вам по телефону или отправить СМС, но бумажное письмо должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!

После получения уведомления вам нужно записаться на приемку. Сделать это нужно в течение 7 дней. С этого момента у вас будет два месяца, чтобы проверить квартиру. Если вы не уложитесь в срок, застройщик примет квартиру без вас - подпишет односторонний акт приемки.

ДО ПРОВЕРКИ: как подготовиться?

Начать нужно, конечно же, с бумаг. Причем еще до того, как вы отправитесь осматривать квартиру. Откройте договор и проектную документацию. Там указаны не только все параметры вашей квартиры - от материала стен до конфигурации окон, - но и параметра подъезда и придомовой территории.

Распечатайте копию плана квартиры из приложения к ДДУ. Она поможет вам, когда вы будете сравнивать местоположение перегородок и площадь жилья. Вот список того, что стоит взять с собой:

1. Паспорт и договор.

Если собственников несколько, паспорт должен быть у всех.

2. Блокнот для записи всех недочетов.

3. Мел, смываемый маркер и бумажный скотч.

Ими вы будете отмечать все недочеты.

4. Ненужный электроприбор - проверять розетки.

5. Лампочку - проверять патроны.

6. Рулетку, отвес и уровень.

7. Зажигалку - проверять вентиляцию.

По желанию можно взять газоанализатор - иногда в новых квартирах бывает превышен уровень аммиака.

Если принимаете квартиру зимой, обязательно проверьте отопление. Фото: пресс-служба компании Л1.

ПРИСТУПАЕМ К ПРОВЕРКЕ

Итак, перед тем, как переступить порог ЖК, сделайте глубокий вдох. Расслабьтесь и не торопитесь: вы можете проверять квартиру хоть целый день - это ваше право. Отмечайте все недостатки, которые вы заметите: пятна, трещины, сколы. Ниже перечислены основные нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Документы

И опять бумаги. Проверьте акт о вводе дома в эксплуатацию, акт приема-передачи, кадастровый и технический паспорт, паспорта и гарантии на счетчики и двери.

Входная дверь

Проверьте замок, звонок и уплотнители. Откройте дверь и остановите ее. Если после того, как вы уберете руку, она начнет двигаться, значит, дверь установлена неправильно.

Пол

Единственная допустимая особенность пола - зазоры между участками стяжки. Иногда она деформируется, так что зазоры необходимы.

Допустимое отклонение: по горизонтали не более 20 мм.

Потолок

Здесь главный параметр - высота. Проверьте, чтобы она соответствовала величине, указанной в ДДУ. Если потолок ниже - можете получить компенсацию от застройщика.

Допустимое отклонение: по горизонтали не более 20 мм.

Стены

Чтобы проверить кривизну, используйте правило или любую длинную плоскую палку, а также откос.

Допустимое отклонение: по вертикали не более 15 мм. Отклонение дверных проемов по вертикали не более 10 мм. Максимальный размер неровности 5 мм.

Окна

Откройте окно и проверьте механизм. Затем поместите листок между рамой и створкой и закройте окно. Если после этого листок можно вытащить, значит, будет дуть.

Вода и канализация

Сверьте серийные номера счетчиков. Никаких подтеков нигде быть не должно.

Электрика

Здесь пригодятся электроприбор и лампочка. Если розетки и цоколи не предусмотрены, зовите с собой знакомого электрика.

Вытяжка

Перед тем как будете проверять вытяжку с помощью зажигалки, не забудьте плотно закрыть окна и двери.

Отопление

Проверьте, ровно ли установлены батареи. Если вы принимаете квартиру в отопительный сезон, они должны быть теплыми, а температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов.

Площадь

Помните, что проверка площади - палка о двух концах. Если насчитаете меньше квадратных метров, застройщик будет обязан доплатить вам. Но если площадь окажется больше, чем по договору, заплатить придется вам.

Если не уверены в своих силах, идите на приёмку вместе со знакомым электриком. Фото: пресс-служба компании Л1.

ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ: что делать с найденными недочетами и подписывать ли акт?

Если из-за изъянов вы не можете жить в квартире, например не работает канализация, дефекты считают существенными. В таком случае акт подписывать не стоит. Застройщик должен устранить недочет, а вы вслед за этим снова проверить квартиру.

Все остальные дефекты считают несущественными. Тогда у вас есть два пути: исправить все самостоятельно (затраты вам компенсирует застройщик), либо доверить ремонт девелоперу. Однако во втором случае не рассчитывайте на быстрое решение проблемы: в законе не написано, сколько есть времени у застройщика на ремонт.

В любом случае, сначала заполните дефектную ведомость (он же акт осмотра, он же дефектовочный акт). Бумагу подписывают все стороны, указанные в ДДУ, у менеджера застройщика при этом обязательно должна быть доверенность. В документе должно быть указано, что он имеет на это право.

СОВЕТ ОТ КОМПАНИИ Л1

- Квартира осмотрена, акт составлен, но это еще не финал. Теперь необходимо дождаться, когда застройщик устранит выявленные недочеты, - рассказывает директор по развитию компании Л1 Надежда Калашникова. - ФЗ «О защите прав потребителей» устанавливает максимальные временные ограничения в размере 45 дней. Срок, выделяемый на устранение недостатков, отсчитывается со дня получения застройщиком претензии. Компании-застройщики могут устанавливать собственные сроки, не превышающие установленные действующим законодательством. У компании Л1, например, на такие работы отведено 22 рабочих дня. Только после этого составляется окончательный акт приема-передачи жилого помещения и покупатель становится полноценным обладателем квартиры, о чем свидетельствует подпись владельца на документах: «ключи получены».