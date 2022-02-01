За год пандемии в Петербурге открыли 84 новых социальных объекта

В 2021 году Смольный потратил 81 млрд руб. на соцподдержку — в том числе, и на социальное жильё. Фото: Гусейнов Виктор.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЕСТЬ

Городской бюджет по итогам 2021 года обсудили в Смольном. После резкого спада в начале пандемии началось восстановление. Доходы Петербурга выросли на четверть (79 миллиардов рублей) и даже вывели регион в профицит - 46 миллиардов. Большая часть поступлений - налоги на доходы физических лиц и организаций. В частности, более чем в два раза выросли налоговые отчисления от иностранных трудовых мигрантов.

В 2022 Смольный планирует новый рост доходов городского бюджета - на 10% в сравнении с прошлым годом.

- Расходы тоже растут. Особенно во всем, что касается пандемии и социальной поддержки населения, - рассказала врио председателя Комитета финансов Светлана Енилина. - На борьбу с пандемией направлено 12,2 миллиарда рублей. Всего на здравоохранение за год город потратил 75,9 миллиарда.

При этом городские деньги - лишь малая часть финансирования медицины. Вместе со средствами из фонда ОМС и федерального бюджета система получила 221,4 миллиарда. Их потратили на зарплаты медперсоналу, покупку лекарств, оборудование, ремонт и строительство.

- 57 тысяч работников здравоохранения получали ежемесячные соцвыплаты. Разовую компенсацию за заражение COVID-19 от пациентов выдали 18 тысячам человек, - добавила Енилина.

Финансирование помощи пациентам с COVID-19 выросло на 87 процентов, плановой медпомощи - на 5 процентов. На федеральные деньги дополнительно построили и открыли 24 медицинских учреждения и 3 центра реабилитации.

Не забывают власти и о повседневной поддержке молодых семей и социально незащищенных граждан. За год купили 902 квартиры детям-сиротам и 1918 - остальным нуждающимся. Это немного больше, чем в 2020 году. Введен в эксплуатацию социальный жилой дом на Нижне-Каменской улице в Приморском районе. Это еще 265 квартир.

- Расходы на жилье для молодых семей будут ежегодно расти до 2024 года. В этом году запланировали потратить на содействие в покупке квартир и домов 18 миллиардов рублей, - отметил губернатор Александр Беглов.

В 2021 году правительство города закупило почти 3 000 квартир для социально незащищенных граждан. Фото Веленгурин Владимир.

МАКСИМУМ ЗА ТРИ ГОДА

Строительство социальных учреждений в Петербурге наращивает темпы, не смотря на пандемию. В 2021 году открылись 84 новых объекта. 23 из них город построил сам, 35 - выкупил у застройщиков, 26 - получил от них безвозмездно. Для сравнения: в 2020 году Петербург получил 56 социальных объектов, в 2019 - 74. Прогресс возможен в том числе благодаря участию строительных компаний, возводящих ЖК. А деньги из бюджета выделяют в рамках федеральной Адресной инвестиционной программы и из резервного фонда правительства Петербурга.

В этом году среди новых объектов - 9 школ, 33 детских сада, колледж, 24 медицинских учреждения, 4 библиотеки и филиал музея «Невская застава».

Завершена реконструкция четырех корпусов Городской больницы № 40 Курортного района и возведен новый корпус детской городской больницы № 2 святой Марии Магдалины на Васильевском острове. В рекордные сроки, за 9 месяцев, построили и новое здание больницы Святого Великомученика Георгия. Оно может функционировать и как инфекционная больница, и как многофункциональный лечебный корпус.

На школы и детские сады выше всего запрос там, где появляются новые жилые кварталы. Например, это Пушкинский, Выборгский и Московский районы. Пушкинскому, кроме детских учреждений, повезло получить новое здание центра социальной реабилитации инвалидов, две библиотеки и МФЦ. А в Красногвардейском появился еще один государственный молодежный клуб.

- Строительству социальных объектов уделяется повышенное внимание. Благодаря этому мы выравниваем темпы ввода жилья и социальной инфраструктуры. Многие социальные учреждения в Петербурге строятся сегодня в ускоренном порядке несмотря на пандемию, - отметил губернатор Александр Беглов.

Социальная инфраструктура в целом получила из бюджета 33,4 миллиарда рублей за минувший год. Это самая масштабная статья в адресной инвестиционной программе Петербурга. Ей немного уступает развитие транспорта и дорог - на него выделили 33,3 миллиарда. Впрочем, эти деньги освоили успешнее - ближе к 100% исполнения.

В 2022 году чиновники планируют ввести в эксплуатацию 55 социальных объектов. 28 из них - за счет инвесторов. Кроме школ, детских садов и медицинских центров, это, например, несколько спортивных учреждений и пожарное депо

КОНКРЕТНО

Финансовые итоги 2021 года

Доходы - 843,2 млрд руб.

Расходы - 796,5 млрд руб.

Затраты на здравоохранение - 221,4 млрд руб.

Затраты на соцподдержку - 81 млрд руб.