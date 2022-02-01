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1 февраля 2022 17:09

Актер Борис Смолкин объяснил, почему не верит в победу сына на Олимпийских играх в Пекине

Глеб Смолкин выступит со своей партнершей Дианой Дэвис в танцах на льду
Полина ШАНДРАК
Полина ШАНДРАК
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Актер Борис Смолкин оценил шансы на победу своего сына на Олимпийских играх.

Актер Борис Смолкин оценил шансы на победу своего сына на Олимпийских играх.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Считанные дни остаются до Олимпийских игр в Пекине. Одно из самых долгожданных спортивных событий пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. А пока болельщики берегут свои нервишки и запасаются валерьянкой. Один из таких - известный актер Борис Смолкин.

Глеб Смолкин и Диана Дэвис катаются в паре с 2018 года. Фото: www.instagram.com/glebsmolkin7.

Глеб Смолкин и Диана Дэвис катаются в паре с 2018 года. Фото: www.instagram.com/glebsmolkin7.

Артист обожает следить за конькобежным спортом на зимних Олимпийских играх, но в этом году с нетерпением ждет еще и танцы на льду. Все дело в том, что на Олимпиаде выступит его младший сын Глеб Смолкин со своей партнершей Дианой Дэвис, дочерью российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Пара катается вместе с 2018 года и дебютирует на Играх. По мнению старшего Смолкина, говорить и надеяться, что сын и его партнерша станут Олимпийскими чемпионами пока очень рано.

- Не думаю, что выступление моего сына Глеба с Дианой принесет стране золото. Таких сумасшедших мыслей у меня нет. Они первый год во взрослом спорте. Диана и Глеб еще месяц назад были юниорами. Конечно, болеть за них обязательно буду, но от этой болезни толку то мало, - признался в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург» Борис Смолкин. - Нет сомнения, что золотые медали привезут наши фигуристы. Ребята сильные, многие уже себя зарекомендовали.

Поклонники предполагают, что парочку связывают не только рабочие отношения. Фото: www.instagram.com/glebsmolkin7.

Поклонники предполагают, что парочку связывают не только рабочие отношения. Фото: www.instagram.com/glebsmolkin7.

А вот у спортивных экспертов мнения на этот счет расходятся. Одни считают, что шансы на победу у Глеба Смолкина и Дианы Дэвис минимальные, а другие не исключают того, что ежедневная сдача тестов на коронавирус, которая будет обязательной в Пекине, может с кем-то из спортсменов сыграть злую шутку.

- Есть вероятность, что у кого-то из спортсменов тест окажется положительный, и они не смогут выступать. Поэтому я бы так сразу не списывал их со счетов. Хоть они и вчерашние юниоры, но тоже очень сильные спортсмены. Вполне возможно, что еще и поборются за какую-то из трех медалей, - отметил источник в спортивных кругах.

Олимпиада 2022