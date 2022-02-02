Сурки Ленинградского зоопарка проспали День сурка - зима будет долгой

Сурки Ленинградского зоопарка остались спать в домиках. Фото: vk.com/spbzoopark

Сурки из Ленинградского зоопарка проспали весну. Точнее, День сурка, который традиционно отмечается 2 февраля в США и Канаде. В этот забавный праздник определяется, будет ли зима долгой, или поворот на тепло начнется уже скоро.

- Зима в Петербурге в этом году умеренно холодная и очень снежная. Наши толстячки Ижорик и Августина крепко спят в своем укрытии и не собираются просыпаться, - сообщают в пресс-службе зоопарка.

Естественно, что будить зверьков только ради того, чтобы по приметам определить время прихода весны, сотрудники зоопарка не стали. Сурков тщательно оберегают до момента их естественного выхода из зимней спячки.

Напомним, что традиция встречать полушутливый праздник, показана в комедии «День сурка», там описывается процедура: если 2 февраля сурок выходит из норы и убегает обратно, испугавшись своей тени, то прихода весны придется ждать еще шесть недель.

А вот если зверек выходит из норки на улицу, то значит, что холодов больше не будет. Впрочем, это лишь старая народная примета, из которой сделан веселый праздник. Он дает надежду людям, заждавшимся тепла после долгой зимы.

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