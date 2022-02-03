Тестовый парк SKODA «Авто Премиум» обновлен

Тестовый парк ŠKODA «Авто Премиум» обновлен. Фото: Оксана Юркова.

Тестовый парк автомобилей ŠKODA группы официальных дилеров «Авто Премиум» - один из самых больших в Северной столице, и составляет 24 автомобиля. К новому 2022 году автопарк в значительной степени обновился. Дилеры готовы предложить любителям марки протестировать не только все автомобили модельного ряда ŠKODA, но и редкие, даже эксклюзивные версии и комплектации.

Например, тестовый парк старейшего в Санкт-Петербурге дилерского центра «Авто Премиум» на Энгельса, 35 располагает, дополнительно к стандартным версиям, моделями ŠKODA RAPID Style 1.6 (110 л.с.) с 6-ступенчатой АКПП и ŠKODA OCTAVIA Style 1.4 (150 л.с.) с 8-ступенчатой АКПП с дизайн-пакетами Black Edition. Украшением автопарка являются и ŠKODA OCTAVIA Style 2.0 (190 л.с.) с 7-DSG, а также ŠKODA KAROQ Ambition 1.6 MPI (110 л.с.), 6 АКПП, ŠKODA KODIAQ Style 2.0 TDI 4x4 (150 л.с.), 7-DSG с максимальным для модели количеством опций, и ŠKODA KODIAQ Style 1.4 TSI 4x4 (150 л.с.), 6-DSG со штатной радионавигационной системой Amundsen, с возможностью визуализации на виртуальную приборную панель.

Фото: Оксана Юркова.

Второй официальный дилер ŠKODA «Авто Премиум» на Хасанской, 5 предлагает совершить пробную поездку на любой из моделей ŠKODA, в том числе на ŠKODA RAPID, как с автоматической, так и с механической коробками передач. Изюминкой тестового парка является эксклюзивный ŠKODA SUPERB Laurin & Klement 2.0 TSI (190 л.с.) с 7-DSG, в синем цвете Race металлик и множеством дополнительных опций. Поклонники марки насладятся поездкой на ŠKODA KAROQ Style с двигателем 1.4 TSI (150 л.с.) и 8-ступенчатой АКПП, и моделях ŠKODA KODIAQ в двух разных комплектациях: 2.0 TSI 4x4 (180 л.с), 7-DSG, с радионавигационной системой Columbus, адаптивной подвеской DCC и зимний пакетом; 1.4 TSI 4x4 (150 л.с.) с 6-DSG.

Еще один дилерский центр ŠKODA, входящий в группу «Авто Премиум», удобно расположенный у съезда с КАД - на ул. Руставели, 25/2, предлагает своим клиентам протестировать автомобили в редких комплектациях. Например, ŠKODA RAPID 1.4 TSI (125 л.с.) с 7-DSG, в красном цвете кузова Ruby металлик с черной крышей, спортивными сидениями, виртуальной приборной панелью, бесключевым доступом и другими интересными опциями. Поклонников ŠKODA KODIAQ порадует полноприводная версия с двигателем 2.0 TDI (150 л.с.) и панорамной крышей, а также комплектация KODIAQ 1.4 TSI, 150 л.с., 4х4, со всеми возможными ассистентами помощи водителю. Кроме того, в ближайшее время тестовый парк дополнится динамичной ŠKODA OCTAVIA 2.0 TSI (190 л.с.), 7-DSG, с интересным пакетом опций.

Для максимально комфортных и информативных тестовых поездок в каждом дилерском центре разработаны специальные маршруты, включающие участки с разным дорожным покрытием и скоростными режимами. А для семей, в рамках платформы ŠKODA FAMILY, предлагаются особые тест-драйвы, в которых могут принять участие все члены семьи, включая домашних животных. Для детей здесь установят автомобильные кресла по возрасту, которые тоже можно протестировать во время поездки и заказать в отделах оригинальных деталей и аксессуаров.

Все пробные поездки планируются и готовятся заранее, с заботой о здоровье и безопасности гостей, а также с учетом рекомендаций и ограничений, установленных администрацией Санкт-Петербурга.

В то время, когда родители выбирают автомобиль и программу его покупки, младшие члены семьи могут с пользой провести время в нарядном и безопасном детском пространстве, организованном в каждом шоу-руме «Авто Премиума». Здесь ребята смогут также пройти собственный тест-драйв на мини ŠKODA.

Фото: Оксана Юркова.

Записаться на тест-драйв в удобный по дислокации дилерский центр «Авто Премиум» можно на сайте группы дилеров по ссылке.

Осмотреть и забронировать ŠKODA из наличия можно на виртуальной автомобильной витрине.

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Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, д. 35 выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.