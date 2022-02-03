Часть районов Петербурга продолжает соседствовать со свалками, несмотря на 453 работающих в городе мусоровоза с ГЛОНАСС

Картина в ЖК Екатерининский не сильно изменилась к февралю. Фото: Юлия Поперечная

Победить мусорный коллапс в Петербурге к концу января обещали “Невский экологический оператор” и Смольный. Настал февраль. Но до сих пор есть районы, где с нового года сохраняется напряженная обстановка. Мусор лежит горами вокруг контейнеров.

- На второй неделе января начали что-то вывозить, но запала хватило ненадолго. Сейчас опять баки все время забиты, - рассказывает житель ЖК “Екатерининский” в Красногвардейском районе Роман.

Проблема актуальна и для горожан из ЖК “Полюстрово парк”. Его жители уже не раз жаловались в “КП-Петербург”. После январских праздников здесь вывезли мусор полностью лишь однажды. Сейчас снова завал. В целом Калининскому району откровенно не повезло.

- Как же нужно ненавидеть жителей города, чтобы допустить вот такое! Посмотрите, это наши виды на помойку, - рассказывает Юлия Поперечная, жительница Выборгского района. Ее дом находится на Тихорецком проспекте.

Горы мусора по-прежнему "украшают" Тихорецкий проспект. Фото: Юлия Поперечная

НЭО: жалоб меньше на 70%

“Невский экологический оператор” объясняет проблемы с вывозом отходов так: часто затруднен доступ к контейнерным площадкам, иногда мешает строительный мусор. В целом, по их оценке, количество жалоб сократилось - на 70% за месяц.

- Ситуация стабилизировалась - в большинстве районов города вывоз ТКО производится по плановому графику. Случаи несвоевременного вывоза носят локальный характер: подрядные организации обрабатывают входящие обращения максимально оперативно, - прокомментировали "КП" в Петербурге" в пресс-службе регионального оператора.

Основные усилия направили на северные районы города, где сменился перевозчик и накопилось самое большое число жалоб: Выборгский, Калининский, Приморский. Последние две недели количество обращений оттуда сокращается.

На старте мусорной реформы вскрылся дефицит мусоровозов у некоторых подрядчиков. Сейчас компаниям поступают новые машины разных габаритов. Это должно улучшить ситуацию.

- На 2 февраля в городе ежедневно работают 453 мусоровоза. Вся техника подключена к системе ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать потоки движения отходов и предотвращать отклонение мусоровозов от маршрута, - сообщают в НЭО.

В ЖК "Полюстрово парк" подъезд к контейнерам свободен, но мусора от этого меньше не становится.

Не вывозят? Получите компенсацию

Эксперты и активисты ассоциации “Раздельный сбор” внимательно следят за ходом мусорной реформы и охотно консультируют горожан. Они подчеркивают, что если есть проблемы с вывозом мусора - важно пожаловаться официально. Это чуть ли не единственный показатель эффективности регоператора. Больше того, вы можете получить перерасчет, если мусор не вывозят.

- Можно сразу звонить в комитет по природопользованию. Тогда история точно не останется незамеченной, - рассказывает эксперт, руководитель отдела содействия внедрению придомового раздельного сбора Анна Смирнова. - График вывоза бытовых отходов размещен на сайте НЭО. Если этот график нарушен и зимой отходы не вывозятся 3 дня и дольше, это нужно фиксировать. Летом более короткие сроки. Идеально, если управляющая компания составляет акт о том, что услуга оказывается некачественно или не оказывается вовсе. Этот акт можно передать в государственную жилищную инспекцию для перерасчета стоимости услуги из-за некачественного ее оказания.

Вы можете попробовать добиться перерасчета и в том случае, если надолго уезжаете на дачу, в отпуск, командировку. Вывоз мусора подчиняется жилищному законодательству - и на него распространяется общий механизм. Вникнуть в него детально можно, прочитав прошлогоднее постановление правительства №354. Суть в том, что если вы можете подтвердить свою командировку справкой от работодателя, а жизнь на даче - справкой от садоводства, то имеете право на перерасчет.

На Дунайском проспекте, 23 с мусором тоже есть проблемы. Фото: Полина ШАНДРАК

- Однако процедура такого перерасчета очень запутанная. В Ленинградской области, где мусорная реформа стартовала два года назад, я с такими кейсами никогда не сталкивалась, - отмечает Анна Смирнова. - Знаю случай в Вологодской области, когда бабушке разрешили не платить за вывоз отходов в городе, потому что она лето провела на даче.

У простых горожан есть одно преимущество: наши повседневные проблемы на виду. Свалки у жилых домов обсуждают в соцсетях, газетах, на телевидении. Чиновники вынуждены отвечать на вопросы и извиняться. Но это лишь одна из сторон мусорной реформы.

- У юридических лиц ситуация с вывозом, к сожалению, значительно хуже. Просто она не на виду. По нашим данным, у многих объектов отходы скапливаются уже больше месяца, т.е. в последний раз их вывозили в декабре, - рассказывает Татьяна Нагорская, председатель правления “Раздельного сбора”.

В подвешенном состоянии и компании-переработчики, чьи контейнеры стоят во дворах: для пластика, стекла и т.д. Они могут продолжать работать по-прежнему только с разрешения НЭО. В некоторых регионах России мусорная реформа привела к уничтожению таких компаний. К счастью, в Петербурге в этом направлении есть основания для оптимизма - считают в “Раздельном сборе”. НЭО намерен заниматься сортировкой и переработкой и сам, ставить контейнеры для РС в тестовом режиме - но к частным переработчикам относится спокойно. Правда разрешение многим из них только предстоит получить.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему мусорная реформа провалилась в Петербурге

Эксперты и компетентные источники опасаются, что коллапс в начале 2022 года - это еще цветочки (подробности)

Вице-губернатор Валерий Пикалев извинился перед жителями Петербурга за проблемы с вывозом мусора

Горожане с начала года массово жалуются на огромные кучи мусора на контейнерных площадках (подробности)

Смольный назвал причины мусорного коллапса в Петербурге

Оказалось, что новый оператор не был готов к работе (подробности)

Отходы старые, расходы новые: Как изменится плата за вывоз мусора в Санкт-Петербурге

Будем мы тратить больше или меньше - станет понятно только на практике (подробности)