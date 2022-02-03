В новом квартале ЖК «Юнтолово» появится крытый паркинг

Застройщик во время акции предлагает низкую цену за парковочное место. Фото: пресс служба «ГлавСтрой Санкт-Петребург».

Огромная многоуровневая парковка, где смогут оставлять свои автомобили 496 петербуржцев, входит в жилой экорайон «Юнтолово». Сейчас здесь возводится уже шестая очередь – это целых девять домов на 3 234 квартиры. Всего в рамках этого этапа предусмотрено два паркинга. Паркинг располагается на улице Ивинская между домами 19 корпус 2 и 19 корпус 3. Для безопасности водителей он будет оборудован системами видеонаблюдения, вентиляции, пожаротушения и контроля управления доступом. Пока корпус не ввели в эксплуатацию, можно приобрести место для машины в рассрочку. А если будущие жильцы возьмут одновременно и квартиру, и парковочное место, то получат дополнительную скидку 1,5% на квартиру. При строительстве ЖК «Юнтолово» девелопер «Главстрой Санкт-Петербург» ориентируется на потребности горожан: быть ближе к природе, но при этом иметь все плюсы удобной и комфортной жизни. Поэтому на территории микрорайона уже открыты продуктовые магазины, пекарни и кафе, аптеки и службы быта. Дом творчества, детские сады и школа ждут своих первых воспитанников и учеников. Совсем рядом с жилым комплексом раскинулся лесной массив и Юнтоловский заказник, где приятно провести время семьей – выйти на вечерний променад, совершить утреннюю пробежку или просто весело прогуляться.