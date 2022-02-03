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Здоровье3 февраля 2022 15:29

Закрыть больничный лист дистанционно в Петербурге можно с 4 февраля

Для этого пациентам не надо будет идти в поликлинику
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Петербуржцы смогут закрывать больничный лист дистанционно

Петербуржцы смогут закрывать больничный лист дистанционно

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Санкт-Петербурга смогут закрывать больничный лист дистанционно. Такая опция у горожан появится с 4 февраля 2022 года. Проще говоря, чтобы выписаться и вернуться на работу, пациентам не надо будет идти в поликлинику. Об этом рассказали в Смольном.

- Я дал поручение мобилизовать современные цифровые технологии, чтобы петербуржцы могли закрывать больничные дистанционно уже сейчас. Министр Михаил Мурашко заверил, что на этой неделе будут приняты соответствующие решения, - сказал губернатор Александр Беглов.

Дистанционная выдача больничных листов позволит значительно сократить нагрузку на систему здравоохранения, которая сильно перегружена из-за большого подъема заболеваемости.

Чтобы закрыть больничный лист, пациент может обратиться в службу 122 или сделать это через портал "Здоровье петербуржца".

Кроме того, с 3 февраля большинство районов уже открыли электронную запись к врачу для пациентов с симптомами ОРВИ и подозрением на COVID-19. Также увеличено время работы инфекционных боксов в поликлиниках с 8 до 20 часов, некоторые принимают до 21 часа.

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