Как закрыть больничный лист дистанционно в Санкт-Петербурге: инструкция для пациентов

Как закрыть больничный лист дистанционно в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Санкт-Петербурге теперь тоже смогут закрыть больничный лист дистанционно. Для этого не придется идти в поликлинику и стоять в длинных очередях. Такая функция появится в городе с 4 февраля 2022 года. Об этом рассказали в правительстве города. Рассказываем, как закрыть больничный лист дистанционно в Санкт-Петербурге.

С помощью этого могут выписаться на работу без посещения поликлиники, что очень важно в условиях повышенной нагрузки на первичное звено системы здравоохранения.

Больничный лист можно будет закрыть через службу 122 и портал «Здоровье петербуржца». Служба 122 начнет принимать заявки с утра 4 февраля, портал – вечером 4 февраля.

Чтобы воспользоваться сервисом через Службу 122, после звонка на номер 122 нужно выбрать в голосовом меню пункт 3 «Закрыть больничный лист». Далее потребуется предоставить данные заявителя и заболевшего: ФИО, контактный телефон, адрес, после чего заявка на закрытие больничного будет направлена в поликлинику. Работники поликлиники перезвонят каждому, оставившему заявку, убедятся, что действительно требуется закрыть больничный лист и выполнят это дистанционно.

Однако открыть больничный можно все также, только обратившись к врачу лично. Для этого следует либо вызвать врача на дом, либо отправиться в поликлинику. На время роста заражений коронавирусом в городских медучреждениях организованы специальные инфекционные боксы, в которых принимают пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса. Как попасть к врачу, "КП-Петербург" рассказывала ранее.

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