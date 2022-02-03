Юристы обирают петербургских стариков: «До пенсии остался 21 рубль, а она только через полмесяца…»

Жертвами нечестных фирм обычно становятся доверчивые пожилые граждане: их легче уболтать и запугать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Разводить на деньги людей – подлость. Разводить на деньги стариков, попавших в беду, прямо в стенах юридических фирм – подлость в кубе. Сколько адвокатских компаний Петербурга промышляют таким видом заработка, не знает никто: известно лишь, что они растут, как грибы после дождя, а если и закрываются после очередной волны проверок, то на следующий день работают вновь – с теми же сотрудниками и контактными телефонами, но под другими вывесками.

Правоохранители занимаются сложными делами о мошенничестве в сфере юруслуг неохотно, да и зачастую преступники обстряпывают все так, что с точки зрения закона придраться к ним почти невозможно. «Комсомолка» публикует истории трех пенсионеров, которым визит к юристу принес только новые проблемы, убытки и слезы.

ОТДАЛА ВЫПЛАТУ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Людмила ЕГОРОВА, бывшая узница концлагеря, 82 года

У меня сын, трое внуков и четверо правнуков. Живут в тесноте на съемных квартирах, а у кого есть жилье – приходится каждый день на работу из Ленобласти ездить. Пенсия хоть и около двадцати тысяч рублей, но были у меня некоторые сбережения. Подружки посоветовали вложиться в кредитный потребительский кооператив. Нашла такой поблизости от дома – «Инвестфонд Санкт-Петербург» – и вложила в начале 2019-го 220 тысяч под 13,95 процента: обещали через год вернуть 250. Кто ж знал, что это пирамида…

Подошел срок выплаты, но деньги не отдавали. Сначала объясняли задержку новогодними праздниками, потом просто завтраками кормили. Стали хамить. Только тогда призналась сыну, что вляпалась. Обратились вместе в прокуратуру – там быстро ответили, что это мошенники, и посоветовали идти в суд.

Стала искать юристов в Интернете. Нашла компанию «Точка закона». В фирме сказали, что они работают под эгидой администрации города, и меня это впечатлило. Нас с сыном встретил импозантный мужчина и убедил, что дело в шляпе. Только надо было заплатить 100 тысяч. Пришлось отдать им 75 тысяч, которые мне выплатили к 75-летию Победы, и еще добавить. Но отсудить обещали гораздо больше.

Прошел первый суд. Заседание длилось 10 минут. Присудили возврат денег из фонда плюс всего шесть тысяч за судебные расходы. Это сейчас я знаю, что юристы почти ничего не делали по моему вопросу. Но тогда они возмущались: мол, надо подавать апелляцию! – и попросили с меня еще 50 тысяч… Таких денег у нас уже не было. Сыну пришлось взять в кредит и внести хотя бы 30 тысяч.

На бесплатную юридическую помощь от государства имеют право инвалиды, предпенсионеры и ветераны. Фото: Евгения ГУСЕВА

Я в истерике стала искать новых адвокатов. Вышла на «Межрегиональный правовой центр». Им за два дела – с фондом и юристами – отдала в сумме больше 100 тысяч. Плюс еще 30 – на работу с приставами. В жизни столько в комиссионках не была… В итоге «Точка закона» испугалась и вернула мне 80 из 130 тысяч рублей.

В начале февраля кассацию с юрфирмой мы проиграли, дальше только Верховный суд, но шансов, говорит адвокат, нет: первая юрфирма обманом заставила меня подписать акт выполненных работ. По делу с фондом мне присудили 260 тысяч, но пока ничего. Я подготовилась, что ничего уже не получу. Иногда ночью проснусь – и плачу, плачу: отчего такая несправедливость… Хороший мне урок.

P.S. По данным «Комсомолки», на «Инвестфонд Санкт-Петербург» подано пайщиками более 120 исков каждый на сумму до полумиллиона рублей. Заведено свыше 100 исполнительных производств. Фонд в стадии банкротства. Хозяйка пирамиды основала сеть подобных фондов по всей России, большинство ликвидировано.

С «Точкой закона» связаться не удалось. Хозяева фирмы – граждане Израиля. Предположительно, деньги клиентов уходят на счета английских фирм.

ПОЛГОДА ВОДИЛИ ЗА НОС

Александр БАБИЧ, ветеран труда, 73 года

В конце апреля 2020-го я сидел в самоизоляции из-за коронавируса: распоряжение начальства завода, где работал. Вдруг звонят из фирмы «Бауэр» (этим брендом, как теперь знаю, прикрывается обычный ИП) – и давай втюхивать систему очистки воды за 70 тысяч рублей. Я отказался. Но девушка убедила посмотреть вебинар (может, методы НЛП сработали). Сразу после вебинара звонят: «Ну, что, берете?». Я опять ни в какую. Тогда они предложили этот фильтр дать мне на тестирование на месяц. Я согласился – деньги тогда были: 16 тысяч пенсия плюс зарплата.

На следующий день приезжает охламон с большущей коробкой. Подписали договор, он взял с меня 20 тысяч и уехал. Смонтировать должны были завтра. Но никаких обещанных сертификатов к фильтру так и не прислали. Поэтому от установки сомнительной системы я отказался, хотя по телефону меня продолжали обрабатывать.

А вскоре позвонил начальник и сказал, что мне придется уволиться с 1 июня: пандемия, возраст. Я попытался оформить возврат, ведь и-за увольнения каждая копейка была на счету. Умолял забрать этот фильтр и вернуть деньги. Но переговоры ни к чему не привели.

Решил обратиться за бесплатной консультацией к юристам. Попал на «Точку закона». Там сразу запугали: если не подам в суд на «Бауэр», то фирма сама ссудит с меня большую сумму за то, что я их оборудование у себя держу.

За юрпомощь отдал больше 50 тысяч рублей. К концу июня 2020-го юристы подготовили исковое. В нем были неточности, но юристы сказали: «Вы подпишите последний листок, а мы все исправим и подадим иск». Я, наивный, подписал. На руках никаких документов не осталось.

Только к концу лета 2020-го иск подали, но ход в суде ему не дали: в тексте была полная несуразица про какое-то автомобильное крыло и про женщину из Новосибирска, которая со своим мужем судится… Думаю, они просто состряпали текст из нескольких старых заявлений.

Банально, но важно: прежде чем подписывать любой документ, внимательно изучите его. Фото: Артем КИЛЬКИН

В октябре юристы якобы все исправили и подали повторный иск. Сказали ждать повестки в декабре. Я послушно прождал аж до февраля – а потом позвонил в канцелярию суда и узнал, что никакого повторного иска не было: меня полгода просто водили за нос.

Обратился к другим юристам. Им отдал еще 100 с лишним тысяч. Пришлось занимать. В «Точке закона» зашевелились, как тараканы в банке, вернула мне 15 тысяч из 50. Таким способом они ушли от уголовной статьи. Прошлой осенью суд вынес решение в мою пользу, что я имеют право на 120 тысяч (вместе с моральным ущербом).

Но на дворе февраль 2022-го, а денег все нет. Как какой-то мифический биткоин. Еще и квартиру соседи залили, нужно ремонт делать. До пенсии остался 21 рубль, а она только через две недели. Не думал, что со мной – ведущим конструктором дизель-генераторов для всех подлодок СССР – может такое случиться…

А этим фильтром для воды я так и не пользовался. Стоит в коробке, только место занимает.

ДУМАЛА, ДОРОГО ЗНАЧИТ ХОРОШО

Галина РОЛЕВА, 65 лет

У меня не было жилья, скиталась по съемным квартирам. Решила купить хоть студию в новостройке. Год платила ипотеку, два – а потом дом стал долгостроем (ЖК «Тридевяткино царство» в Мурино), застройщик обанкротился. Дольщики стали судиться тремя домами за неустойку (своих денег или квартир ждем до сих пор…).

Обратилась к адвокатам: подумала, вдруг помогут с долгостроем? Первой фирмой, которая меня обманула, был «Единый центр правовой защиты»: попросили за услуги 43 тысячи, но у меня было только 20, их и отдала. В тот же вечер знакомая убедила, что это мошенники и что нужно расторгнуть договор. Я попыталась, но 20 тысяч они не отдавали. В полицию обратилась – бесполезно.

Попросила помощи в другой юрфирме – «Империал». За 15 тысяч они подготовили претензию в адрес первой фирмы, но она не помогла.

Тогда пришла на бесплатную консультацию в компанию «Релайф». К тому моменту у меня уже накопилось три проблемы: долгострой и две юридических конторы. Чтобы они взялись сразу за все, пришлось отдать им 330 тысяч. Думала, раз дорого, значит, сделают хорошо. Кредит на меня оформили прямо у них в офисе. Обещали решить все вопросы за полгода. И выиграли в суде, но очень мало – копейки, по сравнению с вложенным. А потом еще и стали издеваться и смеяться прямо в лицо.

Сейчас мои дела ведет четвертая фирма «ЛенЮр». Взяли 26 тысяч (тоже пришлось оформить кредит), но на звонки отвечать перестали. Ситуация не меняется. Из более 300 вложенных в адвокатов тысяч отсудить удалось за все время только 50. И это не считая процентов по кредитам и ипотеки. Занять в банке больше не могу – не дадут. А работаю я кондуктором, из-за транспортной реформы мы все боимся сокращения. Останусь тогда без жилья, без работы и с кредитами. И что тогда, на улице жить?..

КОМПЕТЕНТНО

Владислав ШЕСТАКОВ, юрист:

– Подобные юридические компании – профессиональные «обуватели» клиентов. Они работают в сфере прав потребителей, заманивают людей бесплатным консультированием. А затем даже без анализа ситуации убеждают, что вопрос решаемый, и обещают отсудить много денег. Задача – уболтать клиента, поэтому жертвами таких фирм обычно становятся доверчивые пожилые граждане. Специфика оказания юруслуг с учетом нынешнего правового регулирования приводит к тому, что никакой ответственности за результат организация не несет: клиент оплачивает сугубо услуги, а что деньги отсудить не получилось – так это не нарушение прав клиента. В этом и заключается обман.

Таких контор в Петербурге множество. Многие носят названия, похожие на государственные. Иногда, после самых вопиющих случаев, на них заводят уголовные дела по статье «Мошенничество». Но после волны проверок фирмы открываются вновь, просто по другим адресам. Увы, пока наш народ слишком доверчив, искоренить это не получится.

КОНКРЕТНО

Как вычислить мошенников?

– Изучите отзывы: даже среди «нарисованных» положительных обязательно проскочит честный негативный.

– Не ведитесь на бесплатные консультации от коммерческих юрфирм: обычно это лишь повод заманить клиента в офис.

– Обратите внимание на сотрудников. Если они назойливы и торопят вас с договором и оплатой – не связывайтесь.

– Внимательно читайте, что подписываете. Все, что вам клятвенно обещают – плоть до взыскиваемых сумм по итогу судебного процесса, – должно быть зафиксировано в договоре.

– Никогда не подписывайте акт выполненных работ заранее, иначе в дальнейшем вам не поможет даже суд.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Что, если вы уже на крючке?

В первую очередь обратитесь в Роспотребнадзор и прокуратуру. Если нарушения выявлены, можно смело идти в суд и требовать свои деньги обратно. Но будьте готовы, что дело может затянуться на годы.

ВАЖНО!

Юридическая помощь бывает бесплатной. Ее организовывают для некоторых категорий граждан за счет бюджета. Право на консультации или представление в суде по ряду вопросов в Петербурге имеют, в том числе:

– ветераны Великой Отечественной войны и различные категории Героев,

– инвалиды I, II и III групп,

– дольщики,

– предпенсионеры.

Подробнее о бесплатной юрпомощи от государства: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/socialnye-voprosy/urist/

ОТ РЕДАКЦИИ

Все истории, изложенные в статье, являются видением героев публикации и носят просветительский характер. «Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий. В случае если упомянутые в статье компании изъявят желание изложить свою версию событий, она также будет опубликована.