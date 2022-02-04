«Вызывают неотложку даже при температуре 37.2»: Откровения врача скорой помощи во время пятой волны коронавируса

Как пришел омикрон - вызовов у медиков стало значительно больше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург ежедневно бьет рекорды заражений коронавирусом со второй недели января. Еще 7 числа выявили чуть больше 1200 случаев за день, 14 января - 2708. В третий день февраля речь уже о 21 234 заражений за сутки. Горожане сутками ждут скорую помощь, обрывают телефоны службы 122, выстраиваются в очереди у поликлиник. Чиновники признают экстремальную перегрузку системы и призывают прививаться.

Одна из причин коллапса - заражения среди самих врачей. Медицине не хватает рук. На работу с ковидными брошены кардиологи, неврологи, сотрудники кожвендиспансеров, студенты. Многие медики сами переболели несколько раз - и продолжают работать из последних сил.

В разгар пятой волны эпидемии “КП-Петербург” поговорила с человеком, находящимся не просто внутри системы, а на передовой - фельдшером скорой помощи Александром (имя изменено по просьбе героя). О том, почему на всех не хватает экстренных бригад, о невиданных прежде нагрузках и обесценивании профессии - читайте в нашем специальном материале.

С поставкой костюмов и респираторов для врачей проблем нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"БОЛЕЮТ 40 ПРОЦЕНТОВ МЕДРАБОТНИКОВ”

Я работаю на скорой помощи с 2000-го года. Конкретно сейчас - на Пушкинской станции. Ездим и в Славянку, и в Шушары, и в Ленсоветовский, и в Лесное. Но такой нагрузки, как сейчас, не было никогда.

Сейчас болею коронавирусом, сидим на изоляции вместе с женой - она тоже работает в службе скорой помощи. Когда вызывали врача на дом, он приехал к нам только на четвертый день: позвонили на 122 в пятницу, дождались в понедельник. Но я отношусь к этому с пониманием: сейчас так везде. Вызов скорой нам не был нужен. Болезнь протекает не очень тяжело: температура поднимается до 39 градусов, но держится недолго - справляемся. Я болею второй раз. Некоторые коллеги прошли через это трижды.

В эту волну реально много сотрудников скорой и поликлиник вышли из строя. Около 40 процентов сейчас болеют на нашей станции. А если человек слег, заменить его некем. Да, кто-то может взять побольше смен. Но если работаешь сутки через сутки, лишнюю смену не взять.

Тяжелые случаи сейчас редки. И все же если температура 38 градусов, человек не имеет права выходить на работу.

Четверо умерли на нашей станции с подтвержденным коронавирусом. Это за два года пандемии. Всего нас 21 бригада - по два человека в среднем, не считая водителей. Кто-то ездит по одному, реанимационные - по три человека.

Заболеть сейчас можно где угодно, дело не всегда в работе. С защитой у нас все нормально. Поставки костюмов и респираторов беспроблемные. Инструкция такая: диспетчер выясняет симптомы пациента, в зависимости от них надеваем костюм или нет. Если бригада пришла на вызов и уже на месте видит признаки COVID-19, то медработники выходят по очереди и надевают защиту. В каждой машине есть емкости для использованных костюмов - там их замачивают в растворе. Многоразовые комбинезоны обрабатывают дополнительно.

Бывают случаи, когда человек вызывает скорую из-за тревожности или при температуре 37. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

“УСТАНОВКА СВЕРХУ: БРАТЬ ВСЕ”

Как пришел омикрон - вызовов стало значительно больше. Много пациентов не только с трудностями дыхания, но и с сердечными проблемами. Осложнения от коронавируса тоже дают о себе знать. Но особенно тяжело видеть, как дети болеют. На фоне коронавируса нередко они начинают задыхаться. Особенно это касается детей в возрасте до года. Из–за своеобразной анатомии дыхательных путей у них быстро возникает отек. И в результате - стенозы, спазмы.

Правда, каждый день есть один-несколько случаев, когда человек вызвал скорую из-за тревожности. Это малая часть вызовов, но она есть.

Вообще, не все люди понимают, когда необходимо вызывать скорую. Иногда звонят и требуют бригаду из-за температуры 37,2°C. По какой-то причине они не могут вызвать врача на дом из поликлиники. А у нас установка сверху такая: брать все. Отказов быть не должно. Руководство боится лишних жалоб. В итоге бригад не хватает физически.

"ПРОФЕССИЯ ОБЕСЦЕНИЛАСЬ”

Несмотря на эпидемию, зарплата осталась такой же, какой и была. Но есть коронавирусная компенсация. Получаем ее за каждый факт подтвержденного коронавируса у пациента. Но если бы пандемия закончилась, и мы остались без этих выплат - это было бы гораздо лучше.

В Петербурге зарплаты еще более-менее - я, например, получают в районе 60 000 – 70 000. Но в Ленобласти, например - откровенно недостойные. В других регионах - еще хуже. Я вижу, что многие наши сотрудники приехали из других городов. Да, здесь получше, но работа адская.

К тому же подготовка молодых специалистов хромает. В колледжах нет экзаменов - берут по результатам ГИА, ЕГЭ. Получается не всегда адекватно. Студенты и выпускники часто даже не стремятся заниматься делом всерьез.

Обесценилась вообще медицинская профессия. Ушел дух романтики. Все стремятся зарабатывать деньги. А в экстренной медицине такой подход - не лучший вариант. Конечно, косметология более выгодна. Ботокс в губы колоть, ногти делать - это гораздо заманчивее для выпускников.

"НУЖНО ПЕРЕСМАТРИВАТЬ НОРМАТИВЫ”

Формально дефицита кадров у нас нет. Но на деле не хватает бригад. Необходимо пересматривать нормативы, потому что они были приняты еще в советское время. По нормативу, достаточно одной бригады скорой помощи на 10 000 населения. Но сейчас растут новые жилые районы. Многие люди не прописаны в своих квартирах. Реальное количество жителей в разы превышает официальное.

Раньше, до 1990-х, была лучше развита система помощи на дому. Большое внимание уделяли профилактике. Роль поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов была сильнее. Сейчас этого нет вообще. Все развалили. Новые поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты почти не строят. Всего по-минимуму. А поскольку это звено выпало из жизни населения, люди заменили его скорой помощью. Но это неправильно. Служба скорой помощи должна выполнять свою работу, а не функции поликлиники.

Бригады медиков обязаны отрабатывать все заявки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три причины остаться в экстренной помощи

Я выбрал эту специальность еще в школе. Мне нравилась биология, фильмы и книжки про медицину. “Записки врача” Булгакова затронули очень.

Что меня держит на этой работе? Нравится непредсказуемость. Когда едешь на вызов, обычно не знаешь, что на самом деле тебя там ждет. Нравится видеть результат работы. Когда приезжаешь на ДТП, на случаи тяжелых травм - полностью выкладываешься и чувствуешь удовлетворение от положительного результата. Когда человек выживает благодаря тебе - это особенное ощущение.

ОФИЦИАЛЬНО

У комитета по здравоохранению Петербурга нет точных данных о том, сколько медицинских работников болеют COVID-19 сейчас. Однако, как ранее сообщал заместитель председателя ведомства Дмитрий Мотовилов, в отдельных поликлиниках и больницах их количество может доходить до 20-25 процентов от штата.

КОНКРЕТНО

Когда нужно вызывать скорую помощь:

Вызывайте скорую только тогда, когда есть угроза жизни. Например, если человек задыхается, не может ходить, теряет сознание.

Если у вас легкая форма коронавируса, это лечится так же, как обычное ОРВИ: жаропонижающими, обезболивающими препаратами.

Стоит ли вызывать скорую, чтобы понять, ковид ли у вас? Нет. В начале пандемии был период, когда бригадам скорой помощи выдавали тесты. Но их использовали для того, чтобы в обычный стационар не попадали люди с коронавирусом.

Уже больше полугода нам даже не дают тесты на ковид, поэтому мы никому не можем их сделать.

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