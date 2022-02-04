«Авто Премиум» приглашает на презентацию обновленного SKODA KODIAQ

«Авто Премиум» приглашает на презентацию обновленного ŠKODA KODIAQ. Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

Новый ŠKODA KODIAQ будет представлен в Петербурге с 21 февраля 2022 года в популярном видео-формате в социальных сетях группы «Авто Премиум».

Виртуальным гостям презентации предложат информационные видео-материалы по экстерьеру, интерьеру, дизайну и умных Simply Clever решениях, реализованных в автомобиле. Участники мероприятия первыми узнают о мультимедийных системах ŠKODA KODIAQ, его комфорте и вместительности, о том, какие двигатели и коробки передач будут доступны автомобилистам в России. И, конечно, всем поклонникам чешкой марки будут презентованы системы безопасности и высокотехнологичные ассистенты водителя, которыми славится ŠKODA.

В завершение виртуальные гости дилерских центров «Авто Премиум» примут участие в презентации эксклюзивных версий модели - ŠKODA KODIAQ FL Sportline и ŠKODA KODIAQ FL Laurin&Klement.

Презентация одного из самых популярных внедорожников ŠKODA KODIAQ из виртуального переместится и в оффлайн формат. Все гости онлайн мероприятия получат возможность поучаствовать в серии игровых активностей, и получат реальные подарки из зимней коллекции ŠKODA в салонах «Авто Премиума» в Санкт-Петербурге. Всем желающим будет предложен тест-драйв, в том числе семейный, в рамках платформы ŠKODA FAMILY. Не останутся без подарков и младшие члены семьи, - они смогут получить свои первые детские водительские удостоверения.

Обновленный ŠKODA KODIAQ уже покорил дороги Европы, совсем скоро этот энергичный автомобиль с выразительным дизайном появится на дорогах России и Санкт-Петербурга, где его с нетерпением ожидают. В России автомобиль имеет армию поклонников и несколько клубов фанатов ŠKODA KODIAQ. Его появление станет настоящим событием в автомобильном мире.

Заказать обновленный ŠKODA KODIAQ в «Авто Премиуме» можно уже сейчас, не дожидаясь презентации. Помимо этого, вы можете первыми записаться на тест-драйв новинки и любой модели ŠKODA в один из дилерских центров «Авто Премиум» на сайте группы дилеров.

Подробнее о презентации обновленного ŠKODA KODIAQ по ссылке.

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Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, д. 35 выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.