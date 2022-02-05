В Петербурге умер олимпийский чемпион Борис Мельников. Фото: rusfencing.ru

Печальная новость пришла 5 февраля для всех поклонников спорта. В Санкт-Петербурге умер Борис Мельников, олимпийский чемпион 1964 года по фехтованию. По грустной иронии, он скончался в дни проведения Олимпийский игр, только накануне стартовавших в Пекине.

- Пришла грустная весть. Сегодня ушел из жизни наш земляк - олимпийский чемпион по фехтованию 1964 года (команда, сабля), Заслуженный мастер спорта СССР Борис Борисович Мельников. Знаменитому олимпийцу было 83 года. Светлая память... – сообщает пресс-служба Комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга.

Причины смерти Бориса Мельникова не называются. Время и место прощания будут объявлены позднее.

Справка «КП»:

Борис Мельников родился в Ленинграде в 1938 году. В 1953-м начал заниматься фехтованием. Выступал за клубы «Буревестник» и СКА (Ленинград). С 1964 по 1968 годы входил в сборную СССР. В 1964 году стал чемпионом Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях саблистов. В той же дисциплине дважды завоевывал «золото» на чемпионатах мира (1965 и 1967 гг.), а также был серебряным призером (1966 г.)

В 1965 году снялся в спортивной драме Юрия Лакербая «Сотвори бой» о фехтоваьщиках

По окончании спортивной карьеры преподавал в Военно-медицинской академии имени Кирова в Ленинграде. Был награжден медалью «За трудовое отличие». Заслуженный мастер Спорта СССР. В 2004 году введен в зал фехтовальной славы России.