В Санкт-Петербурге умер кинорежиссер Виктор Бутурлин. Фото: "Ленфильм".

Тяжелую утрату понесло российское кинематографическое сообщество. В Санкт-Петербурге на 76-м году жизни умер Виктор Бутурлин, режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей», «Убойная» сила, фильмов «Аплодисменты, аплодисменты», «Торможение в небесах» и многих других.

- Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин – режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была неразрывно связана с «Ленфильмом», - сообщает пресс-служба киностудии.

Виктор Бутурлин родился в Москве в 1946 году, но значительная часть его творческой жизни связана с городом на Неве. В 1972 году он окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

Позднее учился на курсах у Никиты Михалкова. Его дипломной работой стал фильм «Прозрачное солнце осени».

На «Ленфильме» первой картиной стал музыкальный фильм «Аплодисменты, аплодисменты» по сценарию Виктора Мережко, также, по горькой иронии, умершего лишь на днях.

В фильмографии Виктора Бутурлина такие известные ленты, как: «Садовник», «Торможение в небесах». В последнее время он снимал сериалы для телевидения: «Время любить», «Алька», «Жить сначала». В съемках знаменитого сериала «Улицы разбитых фонарей» режиссер принимал участие в самом первом сезоне.

- Коллеги ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов запомнят его энергичным и остроумным другом и талантливым художником, - отмечают на «Ленфильме».

Причины смерти режиссера не называются. О времени и месте прощания будет сообщено позднее.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Виктора Бутурлина.