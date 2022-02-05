Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 7 февраля по 13 февраля 2022 года: оттепель и слякоть

Следующая неделя в Петербурге обещает быть слякотной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Морозы, пришедшие в Северную столицу в конце первой недели февраля, оказались мимолетными. Уже в воскресенье синоптики обещают потепление до ноля градусов и слякоть с мокрым снегом. Какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 7 февраля по 13 февраля 2022 года, рассказывает «Комсомольская правда».

- В начале следующей недели сохранится теплая погода. В понедельник днем будет от 0 до +2 градусов, осадки в виде мокрого снега, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

И далее тенденция на околонуевые температуры также продолжится. Во вторник и среду прогноз обещает от -1 до +2 градусов в течение суток. Возможен слабый снег, преимущественно мокрый, который может переходить в морось. Ветер южных направлений, от слабого до умеренного. Атмосферное давление будет держаться чуть ниже нормы.

В четверг давление начнет падать, термометры также покажут около ноля градусов, пойдет мокрый снег с дождем. В пятницу немного похолодает: до -4 ночью и -1 днем.

В субботу температура упадет до -6…-9 градусов, из-за облаков выглянет солнце. Но в воскресенье, 13 февраля, погода чуть отыграет назад: до -3 градусов днем и умеренный снег.