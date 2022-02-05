В Ленинградском зоопарке показали родившегося малыша-ленивца

В феврале малышу исполняется пять месяцев Фото: vk.com/spbzoopark

Немного милоты в зимний день. Ленинградский зоопарк показал малыша-ленивца, которому исполняется пять месяцев. Все это время его скрывали от глаз посетителей, но теперь ребенок окреп и готов ко встрече с людьми.

- Мы сообщаем важную и очень радостную новость! В октябре у ленивцев Ирвина и Сони родился малыш. 10 февраля ему исполнится пять месяцев. Мы долго скрывали новорожденного от посетителей, ведь размножение этих животных – очень непростая задача. Вероятно, это первое успешное разведение ленивцев в Ленинградском зоопарке за всю его историю, - сообщает пресс-служба зоопарка.

Первое время малыш прятался на животе у мамы, а та никого к себе не подпускала. И лишь через некоторое время служители смогли познакомиться с новым обитателем зоопарка. Сейчас маленький ленивец подрос, уже узнает людей по запаху (зрение у этих животных весьма слабое) и пробует различную пищу.

- Его любимая еда – вареная картошка, яблоки, яйца и сладкая тыква! Однако основа его рациона – молоко матери, - отмечают в зоопарке.

Посмотреть на маму и ее малыша, которому пока не дали имя, можно в павильоне «Тропический дом».