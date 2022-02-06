Учителя из Петербурга вынудили уволиться из-за чтения десятиклассникам Хармса и Введенского

Серафиму Сапрыкина попросили уволиться. Фото: facebook.com/profile.php?id=100006860432130

Педагог из Петербурга заявила, что ей пришлось уволиться из школы после чтения стихов старшеклассникам. Бывшая учительница гимназии №168 Серафима Сапрыкина пожаловалась на директора учебного заведения в соцсетях. По ее словам, в конце декабря 2021 года она читала десятиклассникам поэзию Александра Введенского и Даниила Хармса. После этого ее вызвали в кабинет к руководству, где отчитали за то, что та знакомит детей с творчеством «врагов народа» и «пособников фашистов».

- Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления», и их стихи можно обсуждать только «на ваших богемных кухнях». Я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник (80 лет, постоянно таскает в школу военных для укрепления патриотизма, дети уже вопят) сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд. Я говорила о Мандельштаме и Гумилеве, но они тоже враги, - рассказала Серафима Сапрыкина.

После недолгих споров женщине предложили уйти по собственному желанию или ее уволят по статье «утрата доверия». Серафима утверждает, что каждый урок согласовывает с завучем, в том числе и тот, что стал объектом внимания директора школы. Учительница ушла добровольно, но теперь ей захотелось справедливости.

- Да, я хотела бы, чтобы об этом узнали в ГОРОНо и в СМИ, я желаю, чтобы сталинисты вели свои речи на своих кухнях и шепотом, я желаю чудесным детям других директоров. Мне больше ничего не страшно, - закончила Серафима.

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