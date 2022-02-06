На севере Петербурга полыхает двухэтажный хостел

Пламявидно за несколько километров. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга полыхает двухэтажный хостел. Дом находится на улице 2-ой Семеновской, 17. На месте работают спасатели. По информации МЧС по Санкт-Петербургу, горит здания размером 15 на 15 метров, площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

- Сведения о пострадавших не поступали, - уточняют в пресс-службе спасателей.

Языки пламени и большой столб дыма виден за несколько километров. В соцсетях люди уже делятся фотографиями и видео происшествия издалека.

Очевидцы сообщают об эвакуации постояльцев из горящего хостела. Фото: vk.com/spb_today

- К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 4 единицы техники и 20 человек личного состава, - добавили в ведомстве.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, из дома эвакуировали восемь человек.

Из открытых источников, в здании по этому адресу находится хостел «Семеновское поместье».