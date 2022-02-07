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Общество7 февраля 2022 8:55

Градсовет Петербурга выступил против ЖК «Морская резиденция» на месте «Ленэкспо»

Архитекторы рекомендовали изменить внешний вид будущей новостройки
Анна МОТОВИЛОВА
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Архитекторы рекомендовали изменить внешний вид будущей новостройки.

Архитекторы рекомендовали изменить внешний вид будущей новостройки.

«МОРСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ» НЕ БУДЕТ

Градостроительный совет Петербурга выступил против жилого комплекса «Морская резиденция» на месте «Ленэкспо». Проект жилого квартала в нынешнем виде отвергли 15 из 22 специалистов.

Архитекторы рекомендовали изменить внешний вид будущей новостройки. И главное - рассмотреть возможность сохранения здания «Ленэкспо» на Наличной, 6, - объекта в духе сталинского неоклассицизма авторства знакового архитектора Давида Бурышкина. Несколько построек Бурышкина уже признали культурным наследием и взяли под охрану. Неоклассический шпиль может остаться изюминкой, доминантой - особенно если вокруг вырастут новенькие жилые дома.

Архитекторы предложили сохранить дом со шпилем на Наличной, 6.

Архитекторы предложили сохранить дом со шпилем на Наличной, 6.

- Этот скучный однообразный вариант жилого комплекса имел бы право на существование, если бы другие вопросы были разрешены, - комментирует решение член Градостроительного совета, заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов. - Главное - это сохранение преемственности, развитие памяти места и сохранение тех зданий, которые легкомысленно предлагается смахнуть, как будто там ничего и не существовало.

Почему же треть экспертов голосовала за скучный ЖК и снос всех зданий?

- Во многом это связано с тем, что это последний проект, над которым работал архитектор Рафаэль Даянов, который неожиданно ушел из жизни, - предположил Александр Кононов. - Скорее всего, со стороны ряда членов Градсовета это дань памяти и уважения к нему.

В новом здании планируются вестибюль и просторный диспетчерский центр. Фото: Литейная часть - 91» Архитектурное бюро Литейная часть - 91

В новом здании планируются вестибюль и просторный диспетчерский центр. Фото: Литейная часть - 91» Архитектурное бюро Литейная часть - 91

СТАНЦИЮ ОБНОВЯТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

А вот снос вестибюля метро «Фрунзенская» и строительство на его месте пятиэтажного здания поддержали большинством голосов. Кроме новой станции, здесь разместиться единый диспетчерский центр.

Будущий облик Фрунзенской.

Будущий облик Фрунзенской.

Архитектор Владимир Аврутин выразил опасения, что в стильной пятиэтажке появится торговый центр вопреки утвержденному проекту. Он заметил на планах помещения, похожие на торговые, однако коллеги убедили его в обратном.

- Этот проект лучше, чем предыдущие варианты. Но вообще кажется, что станция метро здесь уместна, а центр над ней - нет. Рядом расположен федеральный памятник «Скотопригонный двор», - рассказывает Кононов. - Сейчас станция метро задвинута и не видна, потому что она одноэтажная, рядом зеленая зона - все очень красиво. Когда памятник окажется на фоне огромного нового здания, уверен, возникнет диссонанс.

Кроме новой станции, здесь разместиться единый диспетчерский центр.

Кроме новой станции, здесь разместиться единый диспетчерский центр.

Снос, обновление и строительство станции могут начаться уже в середине 2022 года. Сначала в метро гидроизолируют наклонный ход, вместо трех лент эскалатора установят четыре, поставят новые турникеты и организуют зону безопасности. На это должно уйти около двух лет. На втором этапе будут возводить стильное здание диспетчерской.

Все это время поезда метро будут проезжать станцию без остановки. Открыть ее в новом виде хотят в 2026 году.

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