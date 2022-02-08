Новый микрорайон, намыв в Сестрорецке и кольцевая линия метро. Как изменится Санкт-Петербург к 2050 году

Генплан Петербурга - главный документ, по которому город будет жить и строиться в ближайшие 28 лет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Генплан Петербурга - главный документ, по которому город будет жить и строиться в ближайшие 28 лет. «Комсомолка» рассказывает, как может измениться Северная столица к 2050 году.

БЕЗ РЕВОЛЮЦИЙ, НО С АМБИЦИЯМИ

Революционных изменений в проекте нет - он остался примерно таким, каким был до прошлогодних корректировок. Главным направлением развития города является юг. Так, самым большим градостроительным проектом до 2050 года останется город-спутник Южный, который свяжут с Петербургом линией скоростного трамвая. Кроме того, восточнее нового города появится новая жилая зона на землях бывшего совхоза «Детскосельский».

- У нас есть, по сути, только одна территория, кроме южной оконечности города, которую можно усиленно развивать, - это Каменка, - констатирует бывший главный архитектор Северной столицы, при участии которого условно новый Генплан когда-то и создавался, Владимир Григорьев. - Но там нет никакой инженерной инфраструктуры, а у города сейчас нет денег и ресурсов для ее постройки. Поэтому Каменку мы пока рассматриваем только в перспективе.

К 2030 году появится новый микрорайон на севере Комендантского проспекта. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, есть и другие точки роста. Так, в городе должен появиться новый намыв - им прирастет Сестрорецк в Курортном районе. Намыв расположится между Тарховским лесопарком и КАД и будет предназначен для строительства жилья, в том числе девятиэтажек. Продолжит разрастаться и Васильевский остров, но, по словам Григорьева, на этом история с намывами закончится.

- На Васильевском острове застройщик сейчас доделывает работы, которые начал еще несколько лет назад, - объясняет архитектор. - Больше никаких искусственных территорий в черте Петербурга не планируется.

Зато к 2030 году появится новый огромный микрорайон на севере Комендантского проспекта. Он займет практически все пространство от Шуваловского карьера на востоке до ЗСД и Юнтоловского лесопарка на западе.

РАЗОРВАННЫЕ ЛИНИИ

А вот с транспортом интереснее: власти планируют в ближайшие 28 лет налечь на метро. На схеме обозначена полноценная кольцевая линия, узловыми точками которой сделают «Международную», «Ладожскую», «Лесную», «Петроградскую», «Василеостровскую», «Нарвскую» и «Парк Победы». На всех этих станциях откроют вторые вестибюли.

Самой северной из новых должна стать станция «Осиновая Роща» в Парголово, самой южной – «Сосновая Поляна» в Красносельском районе. Кроме того, подземка зайдет в Юнтолово и Коломяги. Осталось только дожить.

В городе должен появиться новый намыв - им прирастет Сестрорецк в Курортном районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Наряду с подземным транспортом планируют развивать и наземный. В частности, трамвай. И вот здесь у экспертов возникли вопросы.

- Главная ошибка Генплана - отказ от развития трамвая в центре, - уверен заведующий кафедрой транспортных систем Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Андрей Горев. - Трамвайные ветки, которые по идее должны связывать противоположные районы города, почему-то пущены в обход и везде разорваны, хотя логично было бы строить их напрямую. Судя по всему, основные надежды власти возлагают на метро. Но метро не безразмерно: перегоны от «Ладожской» до «Площади Александра Невского» и от «Удельной» до «Петроградской», например, уже на пределе. До пандемии на них в часы пик приходилось до шести человек на квадратный метр.

Трамвайные линии, отмечает эксперт, строятся быстрее и дешевле. Одна только линия от проспекта Стачек до улицы Коллонтай позволит связать Кировский, Московский, Фрунзенский и Невский районы и еще лет на двадцать компенсировать отсутствие кольцевой ветки.

Зато должен появиться трамвай в аэропорт - он будет курсировать от Дунайского проспекта через Пулковское шоссе.

- Другой важный момент - железнодорожный транспорт, - констатирует Андрей Горев. - Очень хорошо, что электрички планируют делать полноценным городским транспортом. Но, судя по Генплану, берутся за эту идею опять не с того конца. Что это за маршрут такой, Ораниенбаум - Сестрорецк?

Специалисты советуют связать все железнодорожные маршруты так, чтобы они проходили через центр. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Куда логичнее, по словам Горева, связать все железнодорожные маршруты так, чтобы они проходили через центр, как это сделано в Хельсинки. Это позволит разгрузить конечные станции метро (то же «Девяткино», которое по утрам принимает по две тысячи человек в час) и упростить передвижение по городу.

- Разумно вернуться к проекту 1970 года, который предполагал пробивку нового железнодорожного тоннеля и соединение всех южных тупиковых веток: Московскую, Витебскую и Балтийскую линии - с Финляндским вокзалом, - отмечает эксперт. - В схеме этот тоннель есть, но он отложен на очень отдаленную перспективу, а по-хорошему с него надо бы начинать.

Планы на ближайшие 28 лет.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что с «Тучковым буяном»?

В Генплане территория, на которой одни хотят видеть «судебный квартал» и Дворец танца Эйфмана, а другие - зелень, обозначена как «тематический парк» и «зона пешеходных дорожек». Однако, по словам Владимира Григорьева, это еще ни о чем не говорит.

- Здесь надо смотреть на конкретную разработку и реализацию проекта, - констатирует Григорьев. - Генплан не определяет конкретные параметры застройки.

Как застроят Охтинский мыс?

Эта спорная территория обозначена как зона общественно-деловой застройки. Остается надеяться, что, кроме офисных зданий, там появится полноценный парк с музеем под открытым небом.