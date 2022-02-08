Маска с наперсток, катетер с волосок. В Петербурге ветеринары два часа оперировали домашнего хорька

Хорька весом 960 граммов оперировали сразу четыре ветеринара.

Четыре человека собрались вокруг медицинского стола. Тельце весом 960 граммов пронизано катетерами, во рту - дыхательная трубка. Лапки и язык закреплены. На мониторах - линия биения сердца, контроль дыхания, уровень углекислого газа. Все как у людей: хирург с ассистентом орудуют крошечными инструментами, пока анестезиологи следят за состоянием пациентки. Только пациентка - хорек.

КАК У ЛЮДЕЙ И ДАЖЕ СЕРЬЕЗНЕЕ

На больничную койку Рикки привело желание хозяев ее… кастрировать. Да, оказывается, самкам такую операцию тоже выполняют, потому что кастрация в отличие от стерилизации - это когда какой-то орган репродуктивной системы удаляется совсем. «Комсомолка» образовательная!

Вмешательство это не такое уж и редкое - через него проходят многие хорьки. Правда, у этих юрких зверьков есть своя биологическая «специфика», которая заставляет хирургов работать с ювелирной точностью.

- Сложность работы с хорьками в том, что у них миниатюрное тело: маленькие лапки, маленькие венки. И сердце у них бьется в разы быстрее. У кошки под наркозом сердцебиение 120 ударов в минуту, у хорька - до 300, - рассказывает анестезиолог Городской ветеринарной станции Ярослав Поляков.

Сложность операции хорькам в том, что у них миниатюрное тело.

Сначала Рикки тщательно обследовали - сделали анализы крови, УЗИ, ЭКГ, обсудили с ее хозяевами все риски. Специальный наркоз для хорька провели в несколько этапов. Сначала дали Рикки обезболивающее - оно успокоило и погрузило зверька в сон. Потом надели кислородную маску. Следом ввели еще один препарат внутривенно. Наконец вставили трубку для вентиляции легких. А после этого - словно беременной женщине - провели дополнительно эпидуральную анестезию: укольчик в спину - и тело не чувствует импульсов ниже этого уровня.

Зачем вообще такие сложности? Ну, как говорят сами хозяева, кастрация должна пойти хорьку на пользу: улучшить здоровье, продлить жизнь и сделать быт семьи немножечко спокойнее.

- У меня жена медик, - рассказывает владелец Рикки Владимир Медведев. - Мы почитали литературу. Как говорят, если девочку-хорька не кастрировать, ей нужен будет самец, она начнет метить территорию. А после кастрации хорьки более спокойные становятся, перестают кусаться.

У ветеринаров мнения насчет кастрации расходятся: да, она может снизить риски воспалений и опухолей, но влияет на весь организм. Многие зверьки живут и без вмешательства хирурга долго и здорово.

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗАПАХ И КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

К слову, сам по себе хорек - животное непростое. И без предварительной подготовки, а самое главное - понимания того, с чем именно вам придется иметь дело, его лучше не заводить.

- У хорьков специфический запах - с примесью мускуса. Если вы не готовы мириться с ним, то это повод хорька вообще не заводить, - рассуждает анестезиолог Ярослав Поляков. - Впрочем, если к нам приходят с хорьками, то либо на кастрацию, либо из-за инцидентов. Например, недавно у нас был хорек, который съел затычки для ушей.

Еще хорьки - животные очень энергичные. У Медведевых, например, чуть ли не каждое утро начинается с того, что питомица будит их, кусая за ноги.

- Знакомые говорят: «Делать вам нечего! Завели бы лучше кошку или собаку», - смеясь рассказывает Владимир. - Но мы так любим Рикки, что если и будем брать еще кого-то, то только хорька.

Хорьки - животные очень энергичные, и Рикки - тоже подтверждение.

Кормить хорьков тоже непросто: Рикки, например, дают корм премиум-класса и угощают сырой курицей. А иногда для развлечения она ворует картошку и прячет ее по всей квартире про запас.

Кстати, Рикки - преемница и тезка зверька, который достался семье Медведевых случайно. Однажды друзья Владимира - строители, как и он сам, - решили вернуться домой на Украину. Старенького хорька Рикки взять с собой не удалось - не пропускали через границу. Медведевым пришлось прийти на помощь. Ну, а дальше вы знаете.

ПРИЦЕНИСЬ!

Дорого ли завести и содержать хорька дома

- Купить хорька - от 4500 рублей.

- Кастрировать - около 5000 рублей.

- Клетка - от 9000 рублей.

- Корм - от 700 рублей за килограмм.

- Игрушки - от 180 рублей за штуку.

- Шампунь - от 150 рублей за пузырек.