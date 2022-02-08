Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья8 февраля 2022 17:45

Маска с наперсток, катетер с волосок. В Петербурге ветеринары два часа оперировали домашнего хорька

До этого пациентка стойко выдержала забор крови, УЗИ и настоящее звериное ЭКГ
Анна МОТОВИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Хорька весом 960 граммов оперировали сразу четыре ветеринара.

Хорька весом 960 граммов оперировали сразу четыре ветеринара.

Четыре человека собрались вокруг медицинского стола. Тельце весом 960 граммов пронизано катетерами, во рту - дыхательная трубка. Лапки и язык закреплены. На мониторах - линия биения сердца, контроль дыхания, уровень углекислого газа. Все как у людей: хирург с ассистентом орудуют крошечными инструментами, пока анестезиологи следят за состоянием пациентки. Только пациентка - хорек.

КАК У ЛЮДЕЙ И ДАЖЕ СЕРЬЕЗНЕЕ

На больничную койку Рикки привело желание хозяев ее… кастрировать. Да, оказывается, самкам такую операцию тоже выполняют, потому что кастрация в отличие от стерилизации - это когда какой-то орган репродуктивной системы удаляется совсем. «Комсомолка» образовательная!

Вмешательство это не такое уж и редкое - через него проходят многие хорьки. Правда, у этих юрких зверьков есть своя биологическая «специфика», которая заставляет хирургов работать с ювелирной точностью.

- Сложность работы с хорьками в том, что у них миниатюрное тело: маленькие лапки, маленькие венки. И сердце у них бьется в разы быстрее. У кошки под наркозом сердцебиение 120 ударов в минуту, у хорька - до 300, - рассказывает анестезиолог Городской ветеринарной станции Ярослав Поляков.

Сложность операции хорькам в том, что у них миниатюрное тело.

Сложность операции хорькам в том, что у них миниатюрное тело.

Сначала Рикки тщательно обследовали - сделали анализы крови, УЗИ, ЭКГ, обсудили с ее хозяевами все риски. Специальный наркоз для хорька провели в несколько этапов. Сначала дали Рикки обезболивающее - оно успокоило и погрузило зверька в сон. Потом надели кислородную маску. Следом ввели еще один препарат внутривенно. Наконец вставили трубку для вентиляции легких. А после этого - словно беременной женщине - провели дополнительно эпидуральную анестезию: укольчик в спину - и тело не чувствует импульсов ниже этого уровня.

Зачем вообще такие сложности? Ну, как говорят сами хозяева, кастрация должна пойти хорьку на пользу: улучшить здоровье, продлить жизнь и сделать быт семьи немножечко спокойнее.

- У меня жена медик, - рассказывает владелец Рикки Владимир Медведев. - Мы почитали литературу. Как говорят, если девочку-хорька не кастрировать, ей нужен будет самец, она начнет метить территорию. А после кастрации хорьки более спокойные становятся, перестают кусаться.

У ветеринаров мнения насчет кастрации расходятся: да, она может снизить риски воспалений и опухолей, но влияет на весь организм. Многие зверьки живут и без вмешательства хирурга долго и здорово.

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ЗАПАХ И КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

К слову, сам по себе хорек - животное непростое. И без предварительной подготовки, а самое главное - понимания того, с чем именно вам придется иметь дело, его лучше не заводить.

- У хорьков специфический запах - с примесью мускуса. Если вы не готовы мириться с ним, то это повод хорька вообще не заводить, - рассуждает анестезиолог Ярослав Поляков. - Впрочем, если к нам приходят с хорьками, то либо на кастрацию, либо из-за инцидентов. Например, недавно у нас был хорек, который съел затычки для ушей.

Еще хорьки - животные очень энергичные. У Медведевых, например, чуть ли не каждое утро начинается с того, что питомица будит их, кусая за ноги.

- Знакомые говорят: «Делать вам нечего! Завели бы лучше кошку или собаку», - смеясь рассказывает Владимир. - Но мы так любим Рикки, что если и будем брать еще кого-то, то только хорька.

Хорьки - животные очень энергичные, и Рикки - тоже подтверждение.

Хорьки - животные очень энергичные, и Рикки - тоже подтверждение.

Кормить хорьков тоже непросто: Рикки, например, дают корм премиум-класса и угощают сырой курицей. А иногда для развлечения она ворует картошку и прячет ее по всей квартире про запас.

Кстати, Рикки - преемница и тезка зверька, который достался семье Медведевых случайно. Однажды друзья Владимира - строители, как и он сам, - решили вернуться домой на Украину. Старенького хорька Рикки взять с собой не удалось - не пропускали через границу. Медведевым пришлось прийти на помощь. Ну, а дальше вы знаете.

ПРИЦЕНИСЬ!

Дорого ли завести и содержать хорька дома

- Купить хорька - от 4500 рублей.

- Кастрировать - около 5000 рублей.

- Клетка - от 9000 рублей.

- Корм - от 700 рублей за килограмм.

- Игрушки - от 180 рублей за штуку.

- Шампунь - от 150 рублей за пузырек.

Живой уголокЖивой уголок: Грызуны