«Почему в Финляндии сыр дешевле, а станция «Зенит» до сих пор не работает?» Петербуржцы - о наболевшем

Горожане жалуются, что сыр в магазинах подорожал сразу на 25%. Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция «Зенит» в спячке?

Ирина (эфир от 25 января)

Меня интересует и злит вопрос о станции «Зенит» (в девичестве «Новокрестовская»). Почему до сих пор мы не можем ею пользоваться? Даже в январские дни, когда можно было бы там на лыжах ходить - в Приморском Парке Победы. Я как жительница Васильевского острова была очень рада, когда ее открыли. Думала: раз - и после работы вечерком прогуляюсь по парку.

Петербургский метроплитен

Станция «Зенит» не будет работать. Планируется открывать ее только в дни проведения игр, чемпионатов, культурно-массовых мероприятий на стадионе. Не мы определяем график. От пассажиропотока зависит очень многое. А этой станцией пользовалось крайне мало людей. Настолько, что нецелесообразно тратить ресурсы на нее. Когда станция работала в повседневном режиме, через нее проходили около 10 000 человек за день.

Почему в Финляндии сыр дешевле?

Вадим Александров (эфир от 1 февраля)

Подсел я в последнее время на российский сыр «Лайтер» - 549 рублей за килограммовый круг. Пришел позавчера в супермаркет - уже 669! 25% за три дня! Приятель приехал из Лаппеенранты. У него там собственность, поэтому свободно мотается. Он купил в магазине сыр без пальмового масла, настоящий вкусный финский сыр. По скидке - 120 рублей килограмм! Яйца - 76 рублей за 30 штук! Я в шоке.

Юрий Ичкетидзе, доцент департамента финансов НИУ ВШЭ:

По моим данным, в целом в Российской федерации сыр все-таки дешевле, чем в Финляндии. Если мы говорим про обычные сыры в супермаркетах. Другой вопрос, что у нас много некачественного сыра. Качественные сыры у нас стоят дорого.

На цены влияет объем рынков сбыта. Если у тебя 10 000 покупателей на всю страну, то ты вынужден производить маленькие партии с большими затратами. А если ты понимаешь, что у тебя объем рынка - миллионы человек, то ты можешь выпускать большие партии и экономить на масштабах производства. Затраты на единицу товара будут меньше - при большом объеме. Единый европейский рынок - это десятки и сотни миллионов человек. А в России из-за низкого уровня жизни качественные продукты - это узкий, ограниченный рынок сбыта. В том числе поэтому цены на них растут.

За раздельный сбор можно было бы и платить!

Дмитрий (эфир от 3 февраля)

Когда у нас начнут принимать стеклотару и платить за это достойные деньги? Чтобы можно было хотя бы мороженое, кофе купить в автомате на эти деньги.

Светлана (эфир от 3 февраля)

Ленинградцы собирали раздельно мусор всегда. На лестницах у нас стояли баки для овощных отходов. Стеклотару и макулатуру мы сдавали в пункты приема. И всегда получали за это нормальные деньги. Можно было бы и сейчас вновь монетизировать это, мотивировать людей. Не надо держать нас за дураков - якобы мы не готовы к раздельному сбору. Это наша традиция. Просто разрушили всю инфраструктуру.

Софья Климова, эксперт ассоциации “Раздельный сбор” в Петербурге

В нынешних условиях компании не могут принимать вторсырье у людей за хорошие деньги. Это возможно в том случае, если в цену товара будет входить стоимость оборотной тары. Тогда сдавая, например, пустые бутылки вы бы получали деньги за них. Для этого тара должна быть стандартной и прочной. В России сейчас бутылки не используют повторно, они хрупкие и разномастные.

В СССР вторсырье тоже не стоило много. Во всяком случае бутылки. Это был вариант как раз залоговой стоимости, который работает сейчас в Европе. Величина залога, который возвращают за бутылку, не связана с ценой вторсырья. Напротив, это постоянная сумма, достаточная для того, чтобы мотивировать многих людей принести такую бутылку назад. Это искусственный механизм, который вводится государством. И именно таким он и должен быть - не зависящим от цен на вторсырье.

Само вторсырье очень дешево, потому что работать с ним сложнее, чем с новым сырьем. Необходимы большие затраты на логистику и ручной труд. Представьте: это как если бы перед тем, как сварить себе каши, вам надо было по всей кухне насобирать её по крупинке.

КОНКРЕТНО

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