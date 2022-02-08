А Пушкин-то ненастоящий. Разгадана тайна памятника поэту в метро Петербурга

Авторство скульптуры с изображением Пушкина, расположенной в торце среднего зала станции метро «Пушкинская», принадлежит Михаилу Аникушину. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Он как будто сгущенкой обмазан с головы до ног!» - с таким заявлением позвонила в эфир радио «Комсомольская правда в Петербурге» слушательница Ольга Дюкова, описывая памятник поэту Пушкину на станции метро «Пушкинская». Со слов женщины, до реставрации скульптура «выглядела совсем иначе». Что произошло и есть ли этому объяснение, мы решили узнать из первых уст. В итоге простой на первый взгляд вопрос раскрыл настоящее противостояние - между метрополитеном и мастерской.

Так, в петербургской подземке уверяют, что памятник на «Пушкинской» настоящий и с ним все в порядке. А вот в «Мастерской Аникушина» своя правда. Специалисты настаивают, что оригинал находится у них, а в метро стоит копия, которая действительно покрыта слоями краски, вызывающими у некоторых горожан ассоциации со сгущенкой.

Подлинность памятника и подход к его реставрации в метрополитене продолжат обсуждать. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Гипсовую копию для метро делал, вероятно, кто-то из учеников Аникушина, а не он сам. У нас в мастерской - оригинал этой скульптуры авторства самого Михаила Константиновича, - рассказал «КП-Петербург» научный сотрудник «Мастерской Аникушина» Людмила Титова. - Изначально, с 1950-х, она находилась в вестибюле метро, но в 1980-м скульптуру сильно разрушили. На реставрацию в мастерскую ее привезли со сколами, без некоторых деталей. Полностью восстановить скульптуру удалось к столетию мастера, в 2017 году. Реставраторы обнаружили и сняли много слоев масляной краски. Естественно, она искажала внешний вид и скрывала авторские детали. Сейчас памятник в метро «подновляют» точно так же. Больше того, копию дополнили веткой сирени. Хотя должна быть рябина.

В музее предполагают, что для метрополитена покрывать гипс краской проще, чем ухаживать за ним. Гипс нужно очищать сухим способом: кистями, с помощью пылесоса, стирательными резинками. А при необходимости реставрации – привлекать профессионалов.

Подпись из музея Аникушина.

- Авторство скульптуры с изображением А.С. Пушкина, расположенной в торце среднего зала станции метро «Пушкинская», принадлежит Аникушину Михаилу Константиновичу, - настаивает начальник архитектурного отдела петербургского метрополитена Анна Быконя. - Мы изучали архивы и опрашивали старейших сотрудников. Обратите внимание: на скульптуре есть подпись автора, идентичная той, что стоит в музее - «Аникушин 1955».

Подпись на памятнике на самой станции.

Подлинность памятника и подход к его реставрации в метрополитене продолжат обсуждать и исследовать более глубоко. И обращают внимание: по договору с Аникушиным от 1955 года скульптура должна быть мраморной и принадлежать заказчику. Учитывая, что в Советском союзе не было понятия права собственности - утверждение любопытное.