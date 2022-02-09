Россию ждет эпидемия психических расстройств из-за коронавируса. Правда ли это

По словам специалистов, новый вирус способен преподнести еще много неприятных сюрпризов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время эпидемии коронавируса вас все чаще захлестывает тревожность? После перенесенной болезни стало трудно думать, а элементарные вещи постоянно выскальзывают из памяти? Причина у всех этих нарушений, предупреждают специалисты, может быть не психологическая, а вполне себе физиологическая – изменения в головном мозге. Самостоятельно одно от другого не отличить, а развиться они могут практически у каждого.

УДАР ПО ПСИХИКЕ

О том, как именно дружат (вернее, наоборот – не дружат) SARS-CoV-2 – возбудитель новой инфекции – и человеческий мозг, пока еще известно крайне мало. Во-первых, серьезная наука так не работает – для того, чтобы изучить новое явление, тем более такое изменчивое и специфическое как вирус, ей нужно куда больше, чем два с небольшим года. Во-вторых, чтобы исследовать мозг человека, больного ковидом, его нужно вскрыть – а это делается не всегда. Чаще всего вовсе не делается, чтобы не подвергать патологоанатомов риску заразиться.

Депрессии и тревожные расстройства при COVID-19 могут возникать из-за тяжелого поражения мозга. Фото: Артем КИЛЬКИН

- На данный момент мы точно знаем, по сути, две вещи, - констатирует специалист по вирусным инфекциям, руководитель центра инфекционной патологии инфекционной больницы имени Боткина Всеволод Цинзерлинг. – Во-первых, вирус способен пронизывать так называемый гематоэнцефалический барьер – то есть, проникать из кровеносной системы в мозг.

Это, отмечает Всеволод Цинзерлинг, в принципе, не новость и не революция в науке: такой же способностью обладают и другие вирусы – в частности, некоторые штаммы гриппа. Но и ничего хорошего в этом открытии нет. Кроме того, возбудитель COVID-19, как выяснилось, вполне успешно и охотно проникает в мозг через слизистые оболочки носа – по обонятельному нерву. Именно так, к слову, у пациентов возникает аносмия – потеря обоняния и вкуса. Сейчас таких случаев стало в разы меньше, чем было во время распространения «уханьского» варианта и варианта «дельта», но все же на нет они не сошли.

- Второе – из-за SARS-CoV-2 могут образовываться васкулиты, очаги воспаления сосудов, пронизывающих головной мозг, - констатирует ученый. – Точных сведений насчет того, как часто они возникают, пока нет – причем ни у нас, ни где-либо в мире. Но если судить по личным наблюдениям специалистов, это довольно распространенное явление – можно даже сказать, что васкулиты образуются у значительной части заболевших.

БУДЕТ ЛИ ЭПИДЕМИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ?

Эту информацию подтверждают и медики.

- SARS-CoV-2 – это нейротропный вирус, - объясняет руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Татьяна Караваева. – Поэтому заражение им может сопровождаться нарушениями памяти и внимания, хронической усталостью, изменениями в поведении, тяжелыми тревожными и стрессовыми расстройствами.

Васкулиты не помогает обнаружить даже КТ - для этого нужны комплексные обследования и специальные процедуры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Другое дело, что понять, чем все это спровоцировано – давлением окружающего мира и «страшилками» в интернете и СМИ или же конкретными физиологическими изменениями – самостоятельно невозможно. Васкулиты в головном мозге видны только на микроскопическом уровне, даже МРТ их не покажет. Специфических симптомов тоже нет. А столкнуться с этим опасным осложнением может практически каждый.

- Есть определенные группы риска, но они достаточно широки, - отмечает Татьяна Караваева. – Это пожилые люди, люди, злоупотребляющие алкоголем, активные курильщики, люди с нарушением мозгового кровообращения, различными хроническими заболеваниями и так далее.

В абсолютном большинстве случаев васкулиты не смертельны – с ними можно жить и даже очень долго и вообще не подозревать об их существовании. Но качество жизни ухудшится значительно.

- Как правило, симптомы психических нарушений развиваются у человека или сразу после перенесенного заболевания или в течение первых нескольких недель, в некоторых случаях – первых нескольких месяцев, - объясняет эксперт. – Рекомендовать тут можно только одно: внимательнее следите за своим состоянием. Если усталость или тревожность или нарушения памяти или другие отклонения от нормы с течением времени не проходят и даже наоборот – усиливаются, это однозначно повод обратиться к врачу. Васкулиты можно выявить и вылечить, более того – это делается в том числе бесплатно в государственных клиниках. Главное – не упустить момент.

Как на общую картину повиляет штамм «омикрон» - более заразный, чем предыдущие варианты – и ждет ли нас вслед за эпидемией коронавируса (или даже параллельно с ней) эпидемия психических расстройств и нарушений, специалисты сказать пока не могут. Есть мнение, что ничего страшного может и не случиться – учитывая то, что болеют «омикроном», как правило, легче, чем той же «дельтой». Но чтобы выяснить это точно, требуется время.

Что дальше? А дальше – туман. У ученых есть серьезные основания полагать, что одним лишь образованием васкулитов влияние нового коронавируса на человеческий мозг не ограничивается. И что «китайский гость» способен преподнести нам еще множество неприятных сюрпризов. Но для того, чтобы выяснить это со стопроцентной уверенностью, необходимы долгие и серьезные исследования.