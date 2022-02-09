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Здоровье9 февраля 2022 18:35

Россию ждет эпидемия психических расстройств из-за коронавируса. Правда ли это

Патологоанатом и медик рассказали, в каких случаях постковидная депрессия - повод бежать к врачу
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
По словам специалистов, новый вирус способен преподнести еще много неприятных сюрпризов.

По словам специалистов, новый вирус способен преподнести еще много неприятных сюрпризов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время эпидемии коронавируса вас все чаще захлестывает тревожность? После перенесенной болезни стало трудно думать, а элементарные вещи постоянно выскальзывают из памяти? Причина у всех этих нарушений, предупреждают специалисты, может быть не психологическая, а вполне себе физиологическая – изменения в головном мозге. Самостоятельно одно от другого не отличить, а развиться они могут практически у каждого.

УДАР ПО ПСИХИКЕ

О том, как именно дружат (вернее, наоборот – не дружат) SARS-CoV-2 – возбудитель новой инфекции – и человеческий мозг, пока еще известно крайне мало. Во-первых, серьезная наука так не работает – для того, чтобы изучить новое явление, тем более такое изменчивое и специфическое как вирус, ей нужно куда больше, чем два с небольшим года. Во-вторых, чтобы исследовать мозг человека, больного ковидом, его нужно вскрыть – а это делается не всегда. Чаще всего вовсе не делается, чтобы не подвергать патологоанатомов риску заразиться.

Депрессии и тревожные расстройства при COVID-19 могут возникать из-за тяжелого поражения мозга.

Депрессии и тревожные расстройства при COVID-19 могут возникать из-за тяжелого поражения мозга.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- На данный момент мы точно знаем, по сути, две вещи, - констатирует специалист по вирусным инфекциям, руководитель центра инфекционной патологии инфекционной больницы имени Боткина Всеволод Цинзерлинг. – Во-первых, вирус способен пронизывать так называемый гематоэнцефалический барьер – то есть, проникать из кровеносной системы в мозг.

Это, отмечает Всеволод Цинзерлинг, в принципе, не новость и не революция в науке: такой же способностью обладают и другие вирусы – в частности, некоторые штаммы гриппа. Но и ничего хорошего в этом открытии нет. Кроме того, возбудитель COVID-19, как выяснилось, вполне успешно и охотно проникает в мозг через слизистые оболочки носа – по обонятельному нерву. Именно так, к слову, у пациентов возникает аносмия – потеря обоняния и вкуса. Сейчас таких случаев стало в разы меньше, чем было во время распространения «уханьского» варианта и варианта «дельта», но все же на нет они не сошли.

- Второе – из-за SARS-CoV-2 могут образовываться васкулиты, очаги воспаления сосудов, пронизывающих головной мозг, - констатирует ученый. – Точных сведений насчет того, как часто они возникают, пока нет – причем ни у нас, ни где-либо в мире. Но если судить по личным наблюдениям специалистов, это довольно распространенное явление – можно даже сказать, что васкулиты образуются у значительной части заболевших.

БУДЕТ ЛИ ЭПИДЕМИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ?

Эту информацию подтверждают и медики.

- SARS-CoV-2 – это нейротропный вирус, - объясняет руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Татьяна Караваева. – Поэтому заражение им может сопровождаться нарушениями памяти и внимания, хронической усталостью, изменениями в поведении, тяжелыми тревожными и стрессовыми расстройствами.

Васкулиты не помогает обнаружить даже КТ - для этого нужны комплексные обследования и специальные процедуры.

Васкулиты не помогает обнаружить даже КТ - для этого нужны комплексные обследования и специальные процедуры.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Другое дело, что понять, чем все это спровоцировано – давлением окружающего мира и «страшилками» в интернете и СМИ или же конкретными физиологическими изменениями – самостоятельно невозможно. Васкулиты в головном мозге видны только на микроскопическом уровне, даже МРТ их не покажет. Специфических симптомов тоже нет. А столкнуться с этим опасным осложнением может практически каждый.

- Есть определенные группы риска, но они достаточно широки, - отмечает Татьяна Караваева. – Это пожилые люди, люди, злоупотребляющие алкоголем, активные курильщики, люди с нарушением мозгового кровообращения, различными хроническими заболеваниями и так далее.

В абсолютном большинстве случаев васкулиты не смертельны – с ними можно жить и даже очень долго и вообще не подозревать об их существовании. Но качество жизни ухудшится значительно.

- Как правило, симптомы психических нарушений развиваются у человека или сразу после перенесенного заболевания или в течение первых нескольких недель, в некоторых случаях – первых нескольких месяцев, - объясняет эксперт. – Рекомендовать тут можно только одно: внимательнее следите за своим состоянием. Если усталость или тревожность или нарушения памяти или другие отклонения от нормы с течением времени не проходят и даже наоборот – усиливаются, это однозначно повод обратиться к врачу. Васкулиты можно выявить и вылечить, более того – это делается в том числе бесплатно в государственных клиниках. Главное – не упустить момент.

Как на общую картину повиляет штамм «омикрон» - более заразный, чем предыдущие варианты – и ждет ли нас вслед за эпидемией коронавируса (или даже параллельно с ней) эпидемия психических расстройств и нарушений, специалисты сказать пока не могут. Есть мнение, что ничего страшного может и не случиться – учитывая то, что болеют «омикроном», как правило, легче, чем той же «дельтой». Но чтобы выяснить это точно, требуется время.

Что дальше? А дальше – туман. У ученых есть серьезные основания полагать, что одним лишь образованием васкулитов влияние нового коронавируса на человеческий мозг не ограничивается. И что «китайский гость» способен преподнести нам еще множество неприятных сюрпризов. Но для того, чтобы выяснить это со стопроцентной уверенностью, необходимы долгие и серьезные исследования.

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