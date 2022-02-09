Как в Петербурге снимали мультфильм «Боксбалет», номинированный на премию «Оскар»

«КП-Петербург» пообщалась с создателем короткометражки Антоном Дьяковым. Фото: Из личного архива героя публикации

Снятый в Северной столице мультфильм «БоксБалет» номинировали на премию «Оскар» - впервые с 2016 года. Мастера анимации говорят, что шансы выиграть заветную статуэтку (что станет историческим событием) у ленты как никогда высоки. «Комсомолка» в Петербурге пообщалась» с автором «БоксБалета» Антоном Дьяковым и узнала, какую роль в создании короткометражки сыграл легендарный американский боксер Эвандер Холлифилд, кому она на самом деле посвящена и за счет какой сцены может без труда обойти всех зарубежных конкурентов.

КАРТИНУ ПОСВЯТИЛ РОДИТЕЛЯМ

Антону Дьякову 41 год. Сам он из Алма-Алты. Выпускник художественно-графического факультета. Долгое жил в Москве, работал в разных рекламных агентствах и даже имел собственное дизайнерское бюро, но в конце концов отовсюду сбежал. Хоть и деньги, говорит, шли неплохие, а тяга к творчеству – да не просто к творчеству, а к независимому – переселила.

Лента длится 15 минут и рассказывает о любви боксера и балерины. Фото: Кадр из мультфильма

С 2010 Дьяков работает в анимационной режиссуре. На его счету – множество крупных фестивалей (в том числе в Чикаго и Штутгарте), несколько блестящих побед и отличных работ – например, снятый в 2017 «Виват, мушкетеры!», очень забавный мультик, где кроме Дартаньяна и кардинала Ришелье есть Баба-Яга и Змей-Горыныч. Вот рекомендуем – посмотрите, не пожалеете.

Да что там – Дьякова хвалил сам Юрий Норштейн, легенда российской мультипликации и создатель бессмертного «Ежика в тумане». В 2016 он отнес Антона к числу «подлинно талантливых и мыслящих режиссеров, мультипликаторов и художников».

И вот – «БоксБалет». Первый российский мультфильм, номинированный на премию «Оскар» за последние пять лет, аккурат со времен «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита.

- У меня был такой эпизод в жизни, когда я проходил практику в школе, - вспоминает Антон Дьяков. – И у нас там в младших классах были такие «свободные уроки ИЗО» - когда дети рисуют все, что они хотят. И вот я заметил однажды, что мальчики рисуют в основном боксеров и военных, а девочки – принцесс и балерин. Это как-то запечатлелось у меня в сознании. Уже много лет спустя я вдруг понял, что было бы интересно соединить боксера и балерину и посмотреть, что получится.

Вторым же событием, которое привело в итоге к созданию мультфильма, стал, как это ни странно, боксерский поединок Майка Тайсона и Эвандера Холлифилда в 1997 году – тот самый, знаменитый, когда Тайсон откусил Холлифилду кусочек левого уха.

В анимации Антон с 2010 года. Фото: Из личного архива героя публикации

- Потом был второй бой, и Холлифилд выходил на ринг под церковный хор, - рассказывает аниматор. – И наш комментатор Владимир Гендлин в этот момент сказал: «посмотрите, народ приветствует его как человека, совершившего чудо». Потому что он на тот момент был уже в предпенсионном возрасте, его все списали со счетов. А он не просто вышел против Тайсона, но и выиграл бой – то есть, на самом деле совершил чудо. И я как-то подумал: ведь пребывание человека на виду – боксера на ринге, балерины на подмостках и так далее – это только верхушка айсберга. А под водой – огромная жизнь со своими поворотами, сложностями и вызовами.

А потом на это все как-то сами собой наложились впечатления от развала Советского союза – «БоксБалет» вообще-то посвящение родителям Антона, которые те события переживали на своем опыте. И сложилась история – история любви балерины и боксера, которая заканчивается Августовским путчем 1991 года. Но до ее воплощения на экране было еще долго.

ЗАПУСТИТЬ СЦЕНАРИЙ В ПРОИЗВОДСТВО ПЫТАЛСЯ ТРИЖДЫ

Воплотить свою задумку Антон Дьяков пытался трижды – отправлял сценарий в три разные студии и три раза по каким-то причинам все не складывалось. В итоге в 2018 году аниматор заболел пневмонией, на две недели попал в больницу и за это время переписал сценарий практически полностью. С новым сценарием «БоксБалет» победил в конкурсе петербургской студии «Мельница» - и началась работа. Пятнадцатиминутный мультфильм рисовали полтора года – каждый кадр вручную на графических планшетах, по канонам классической двумерной анимации. Потом тонировали специальными цифровыми «кисточками», чтобы картинка стала мягкой и «пастельной».

Мультфильм полон узнаваемыми образами. Так, в балетмейстере кто-то видит художественного руководителя БДТ Георгия Товстоногова или композитора Микаэла Таривердиева... Фото: Кадр из мультфильма

Ну а потом был колоссальный успех – «БоксБалет» взял несколько престижных фестивальных наград и был в итоге замечен Американской академией киноискусств.

- Я, если честно, не ожидал, - признается «КП»-Петербург» Антон Дьяков. – Даже, помню, когда пошел второй год, как мультфильм катался по фестивалям, пришел к директору «Мельницы» Александру Боярскому и сказал: «Слушайте, давайте его уже в открытый доступ выложим. Мне кажется, пора, больше уже ничего не будет». А вот как оказалось.

Далеко идущих планов Антон пока не строит. Да, номинация на «Оскар», не говоря уже о победе – это потенциальный трамплин в высшую лигу. Но лучше пока подождать.

- Если меня, скажем, позовут в Disney или Pixar, я… не знаю, что буду делать, - улыбается мультипликатор. – Нет, интересно, конечно. Да и байка бы отличная получилась – за столом перед друзьями блеснуть. Но мне все же ближе независимая анимация. Да, это сложно, это рискованно, это нестабильно – ты можешь, например, прийти в какой-то прекрасный большой проект, а можешь месяц-два сидеть вообще без денег. Но я для себя решил, что конвейерное творчество – не мое. Посмотрим, в общем, как все сложится.

Что же до самого «БоксБалета», то оценить картину все желающие смогут уже совсем скоро: по словам Антона Дьякова, премьера мультфильма «БоксБалета» для широкой аудитории состоится, вероятнее всего, в конце марта, после завершения церемонии премии «Оскар». В каком формате презентуют мультфильм, пока не известно – возможно, он выйдет в одном из онлайн-кинотеатров.

...а в главное герое - боксера Николая Валуева. Фото: Кадр из мультфильма

СКАЗАНО

«У МЕНЯ ТАКИХ ШАНСОВ НЕ БЫЛО»

Константин БРОНЗИТ, аниматор, сценарист, режиссер мультипликационных фильмов, двукратный номинант на премию «Оскар»:

- Шансы на победу у «БоксБалета» очень велики. Как никогда велики. 90 %, я думаю – у меня таких шансов не было. Антон просто счастливчик. Во-первых, мультфильм сам по себе очень хорош. Во-вторых, в этом году отсеялись самые серьезные конкуренты – студии-гиганты Disney и Pixar. В-третьих, у Антона есть очень мощная сцена в конце – та самая сцена Августовского путча. Политические отсылки очень импонируют Американской киноакадемии.

КСТАТИ

Конкуренцию на грядущей церемонии «БоксБалету» составят еще четыре короткометражных мультфильма»:

- «Зверь» (Чили)

- «Робин» (Великобритания)

- «Стеклоочиститель» (Испания)

- «Дела искусства» (Канада)

ФАКТ

Единственный до настоящего времени российский короткометражный фильм, получивший премию «Оскар» - «Старик и море» режиссера Александра Петрова. Статуэтку Американской киноакадемии ему присудили в 2 000 году.