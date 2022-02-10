Коммунальщики Петербурга назвали три вещи, которые им мешают бороться с сосульками

Если на вас упала сосулька - жалуйтесь в районную администрацию, в 112, 004. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Падение наледи и сосулек с крыш - тема, не уходящая из разговоров. С наступлением тепла скандалы из-за разбитой машины или головы вспыхивают в медиа почти ежедневно. Так, 6 февраля льдина рассекла голову и лицо девушке в Пушкине. 7 февраля от падения глыбы льда умер дворник в Выборгском районе. 8-го снег придавил годовалого мальчика в коляске - Центральный район. Родители отвезли ребенка к врачам, все обошлось. Резко чище и как будто спокойнее стало после массовых обысков в офисах управляющих компаний.

Наладить циркуляцию воздуха, где-то остудить, а где-то нагреть

Когда снег и сосульки перестанут быть проблемой для петербуржцев? Этот вопрос больно бьет по каждому губернатору. Не так давно Петербургу предлагали срезать сосули лазером, а пенсионерам и детям - не выходить на улицу после снегопадов и во время резких перепадов температур. И это в эпоху, которую некоторые считают почему-то "золотой".

При Матвиенко, в 2010 году, в станции скорой помощи обратились 167 человек, пострадавших от падения сосулек и наледи с крыш. А как сейчас: лучше или хуже? Сезон еще не закончился, но сопоставить можно. Смольный сообщает о большой проделанной работе и о том, что сейчас практикуется «умный подход» к решению проблемы. Каков результат? На сегодня известно о 34 пострадавших. Действительно меньше. Хотя по соцсетям гуляют отдельные истории, когда на человека что-то упало, а он просто скрылся с места происшествия - испугался, да и не сильно пострадал.

И все-таки власти признают проблему: прогулка по городу вообще не должна быть опасной. Стараются действовать системно и жестко: очные проверки, отслеживание по камерам, административные дела и штрафы. Основное решение видят в «умном подходе» и соблюдении правил: все чердаки должны быть «холодными», а особо сложные кровли - с греющими кабелями. Они помогут сделать так, чтобы сосульки и наледь просто лишний раз не появлялись.

- Разница температур наружного воздуха с температурой внутри чердачного помещения не должна превышать 4°C. Для этого необходимо обеспечить теплоизоляцию и воздухообмен. Должны быть прикарнизные продухи, коньковый продух. Герметичные двери на чердаках. Есть дома, где сделать продухи невозможно, для них продуман альтернативный вариант, - говорит Андрей Джалалов, начальник технического управления жилищного комитета Санкт-Петербурга.

Власти признают проблему: прогулка по городу вообще не должна быть опасной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Технологию «холодный чердак» внедряют в Петербурге с 2016 года. С начала программы так обустроены почти 5,5 тысяч домов. Это обошлось городу в 2 миллиарда рублей. Для шести лет сумма относительно небольшая. Поэтому в Смольном считают эту технологию оптимальной. Хотя обсуждают и другие.

- При комитете есть научно-технический совет, который рассматривает все идеи по внедрению новых технологий. Нам поступало много предложений от горожан и компаний: и саморегулируемые греющие кабеля, и в виде ленты, и с нанотрубками, - рассказывает Андрей Джалалов. - Да, мы оцениваем системы греющих кабелей как эффективное средство. Но они более дороги и влекут за собой расходы на электричество, содержание и ремонт.

Греющие кабели советуют для домов с башенками, мансардами, крышами с резким наклоном - их чистить сложнее. Но при желании можно установить такие системы на любую кровлю и водосточные трубы, тогда сосульки не будут расти. Во всех случаях необходимо согласие собственников жилья по итогам собрания. Одним из первопроходцев в этом деле стал Петроградский район.

Мешает дефицит кадров, денег и автомобили

Какие еще причины приводят к обрушению льда на людей? Кроме бездействия управляющих компаний и подрядчиков, коррупции и недостаточного внедрения технологий?

Прежде всего, нехватка финансирования в некоторых районах - это мнение Государственной жилищной инспекции, которая контролирует и штрафует УК. Парадоксально, но это актуально для Центрального района. Дома малоэтажные, собственников жилья (а значит, и плательщиков) намного меньше, чем на окраинах. А архитектура сложнее, риски и затраты на очистку - больше.

Второе: дефицит кадров. Да, на очистку крыш выходят порядка 1000 человек, иногда привлекают до 1300. Но этого мало.

- Чтобы оперативно очистить все карнизы после снегопада и уберечь всех граждан от несчастных случаев, необходимо порядка 9,5 тысяч специалистов. Такого количества подготовленных людей в городе нет, - отмечает начальник технического управления жилищного комитета Андрей Джалалов. - Мы планируем привлекать больше специалистов из других регионов на сезон. Необходимо будет предоставить им жилье.

Разница температур наружного воздуха с температурой внутри чердачного помещения не должна превышать 4°C. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мешают и припаркованные во дворах, у домов и вдоль узких улиц машины. Коммунальщики пытаются договориться, но в итоге встают перед выбором: подождать с чисткой снега или заниматься этим, рискуя задеть автомобиль. Легальной возможности настоять на перепарковке нет, если машину поставили по правилам ПДД.

Итак, сосульки и снег уже взяли ответственных лиц за чувствительные места. Город с любопытством наблюдает, как под ними шатаются должностные кресла. Ускорит ли это решение проблемы? Какую цифру покажет счетчик городских станций скорой помощи к концу сезона? Увидим.

КОНКРЕТНО

Сумма штрафов по итогам проверок ГЖИ за сезон: 70 млн руб.

Количество проверенных УК: 360

Количество проверенных ТСЖ, ЖСК: 640

Доля нарушений среди проверенных домов в 2022: 32%

Сумма штрафов по итогам проверок ГАТИ за сезон: 77 млн руб.

Доля нарушений: 44%

Количество возбужденных дел по итогам проверок ГАТИ: 702

Самые благополучные районы: Кронштадт, Петродворец, Фрунзенский

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