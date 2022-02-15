Петра творенье: какую роль играют генплан, море и высотные доминанты в облике Петербурга

Со времен Петра I город на Неве преобразился. Фото: freepik.com.

В 2022 году отмечается 350-летие Петра Великого – императора, преобразившего Россию. Пожалуй, одним из главных его достижений стало строительство Санкт–Петербурга–уникального города, созданного по специально спроектированному плану и ставшего сокровищем России и мира. Как сохраняется и в чем проявляется первоначальный замысел Петра Первого? Как люди и время оживили бумажные чертежи и преобразили генплан за более, чем три столетия? И как современные высотные доминанты подчеркивают культурный код Петербурга? Вместе с архитектурным критиком Марией Элькиной и экскурсоводом, урбанистом Павлом Перцем разбираемся в этих вопросах.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ПО–ЦАРСКИ

История Санкт-Петербурга необычна с момента его возникновения. В отличие от большинства городов мира Северная столица возникла не в результате «эволюционного развития». Петербург начался с «царского веления», с императорского решения основать новый град, «эдем», «столицу-мечту». Несмотря на это, город строился вовсе не стихийно, а впервые в России по плану. Как Вашингтон и Нью–Йорк, Дубаи и Шанхай – у каждого из этих мировых мегаполисов тоже была определенная концепция.

– Если сравнивать Петербург с европейскими городами, то они строились по радиальному плану – кольцами вокруг рек. Для Петербурга начала VIII века прямые першпективы – прямые широкие по тем временам улицы и проспекты – это было новшество и самое главное отличие от всех остальных городов России, – говорит урбанист Павел Перец.

Впрочем, стройка на берегах Невы начиналась традиционно – по кругу. Центром была Петропавловская крепость, вокруг нее появлялись первые поселения. И сетка линий, прорезанная проспектами, которую мы видим сейчас на Васильевском острове, – тоже видение императора: рассечь территорию прямыми каналами и обрамить ожерельем из бастионов.

–Петербург был изначально технократическим экспериментом. Петр считал: мы возьмем градостроительные практики, физическую и материальную среду, перенесем ее в Петербург и тем самым мы изменим русскую культуру. Не меняя умы, а меняя бытие. От внешнего к внутреннему. И это во многом удалось и Петру, и Екатерине II в первые 100 лет становления Петербурга, – считает архитектурный критик Мария Элькина.

Круговая панорама Санкт-Петербурга. Фото: pastvu.com.

В ПОИСКАХ БАЛАНСА

Петр I не случайно обратил внимание на водные артерии: в те времена каналы считались оптимальным транспортным узлом – служили долго и позволяли перевозить большой объем грузов.

Идеи Петра были оформлены в первый генеральный план за авторством Трезини в 1715 году. Прокладывать каналы начали от Меншиковского дворца, единственного каменного здания на Васильевском острове. Но строительство шло медленно и недостаточно эффективно, каналы получались узкими и неглубокими.

Летом 1716 года в город пригласили талантливого архитектора Жана–Батиста Леблона. По его задумке, город должен был принять форму идеального эллипса, центром которого стала бы стрелка Васильевского острова, а внутри крепостной стены расположились бы территории острова, часть Петроградской стороны и левый берег Невы от Ново–Адмиралтейского канала до Троицкого моста.

– Планирование не закладывает развитие города, а задает некие рамки. Возьмем Петербург: у нас в городе есть районы с прямоугольной сеткой, а вот трезубец со стороны Адмиралтейства – фрагмент радиальной системы. Петр очень рамочно заложил основы города. Важным отличием Петербурга были даже не прямые улицы, а фасады, которые стояли по красной линии вплотную друг другу. Император заложил конфигурацию улиц, но не заложил размеры зданий внутри, занятия людей, которые будут внутри. Любое градостроительство – это поиск баланса между тем, что определили, а что нет. Это и сейчас так, – уверена Мария Элькина.

КСТАТИ

Следы первоначального генплана Петербурга видны и сегодня – многие кварталы по–прежнему разделены на строгие прямоугольники. А Фурштатская улица и проспект Чернышевского проходят там же, где их наметил итальянский архитектор.

Сегодня прогуливаться здесь особенно приятно и удобно: вместе с Миллионной, Малой и Большой Морскими, Гагаринской и улицей Пестеля, Большим проспектом Петроградской стороны и Московским проспектом, и многими другими, эти улицы входят в программу ПАО «Газпром» по комплексному благоустройству Санкт–Петербурга. В её рамках производят мощение тротуаров гранитными плитами, устанавливают современные фонари, стилизованные под исторические, размещают новые скамейки, предусматривают водоотливы, восстанавливают газоны. Также создают архитектурно-художественную подсветку важнейших исторических и культурных объектов города.

Фурштатская улица пролегает там же, где ее запланировал итальянский архитектор. Фото: ПАО «Газпром».

Но город – это не плоская карта, а объемная система, очерченная небесной линией. Неповторимый облик Петербурга сформировали Петропавловский собор, Адмиралтейство, Исаакиевский и Казанский соборы, Городская Дума, а сегодня и «Лахта Центр». Ход времени и импульс развития города не остановить. Если подумать, что мы чаще делаем – смотрим на перспективы и наслаждается открыточными видами, или живем в современном мегаполисе – ходим на работу, отдыхаем, учимся?

– Достаточно редко мы воспринимаем город, как перспективу. Петербург – город, в котором люди живут, а не только смотрят на него. Гораздо чаще мы ощущаем температуру, улицы, заведения, куда заходим, фактуру стен. Мне кажется, тут дело не только в шпилях, сколько в пространстве – площади, поверхность Невы, широких проспектах. А высотные доминанты служат как дополнение, и они могут быть разными, – полагает Мария Элькина.

МОРСКАЯ СТОЛИЦА НОВОГО ВРЕМЕНИ

Со времен Петра I город на Неве преобразился, ведь каждое новое десятилетие привносит в портрет Северной столицы новые черты. Появляются новые проекты – масштабные, актуальные, созданные с уважением к архитектурным традициям и культурному коду города, с вниманием к потребностям жителей. Сейчас тренды задает «Лахта Центр». Серебряная стрела высотой 462 метра уже стала новой достопримечательностью города и нередко радует петербуржцев нарядной подсветкой. «Лахта Центр» обещает стать самым современным и насыщенным событиями общественным пространством города. Здесь появится многофункциональный зрительный зал–трансформер, шар–планетарий, обзорная площадка, постоянные и временные выставочные пространства и открытый амфитеатр. Вместе с «Лахта Центром» Петербург снова разворачивается к Неве, Финскому заливу, формируя новый общественно-деловой центр на побережье Невской губы. Как Петр I и задумывал свою морскую столицу.

–«Лахта Центр» становится мощным кластером и важным центром притяжения, новой достопримечательностью для туристов и любимым местом жителей. Мне кажется, в Лахте для небоскреба самое оптимальное место, с его появлением район должен серьезно преобразиться к лучшему. Если бы не «Лахта Центр», то стремительное инфраструктурное развитие, появление новых общественных и культурных объектов - ничего бы не произошло», – считает Павел Перец.

Многие эксперты, кстати, называют «Лахта Центр» знаковым для Петербурга проектом. Его строительство стало переломным моментом для консервативно относившихся к городу петербуржцев.

– Нам навязывают мнение, что Петербург очень консервативный город и ничего современного ему нельзя, а мы видим по соцопросам, что мнение среднего петербуржца не консервативное. Больше всего горожан волнует экология – то же самое волнует жителей Европы. И с этой точки зрения Петербург нормальный, здоровый и понятный город, – уверена Мария Элькина.

«Лахта Центр» стал новой точкой притяжения для горожан и гостей города. Фото: ПАО «Газпром».

ПЕТЕРБУРГ ХХI ВЕКА

Чтобы быть современными и сделать современным Петербург, нужно воспринимать его более гибко. И понимать помыслы создателя Северной столицы – Петра I и Екатерины II, которая активно развивала город. Оба правителя обращались к самым современным практикам градостроительства и думали, как лучшие умы их современности. К примеру, Екатерина строила в то время гранитные набережные, потому что это было современно и напоминало Рим. Если бы она делала это сегодня, то городские набережные были бы гораздо менее громоздкими и более открытыми.

– Парадокс в том, что сейчас мы хотим понять, как думали Петр, Екатерина и еще кто–то. Это неправильная логика, потому что они думали 300 лет назад. Чтобы сделать Петербург великим, нам нужно понять, чем сегодня живет остальной мир, – говорит Мария Элькина. – Людям нравятся высокотехнологичные вещи, современность, эффектная архитектура. Эта тенденция должна развиваться, чтобы город становился еще более современным. А это значит – больше заботился об экологии, думал о сомасштабности того, что строится, человеку – в «Лахта Центре» это есть. В городе должна появляться многофункциональная застройка. Главное-правильно понять тренды, заложенные новым проектом: Петербург должен быть современным, реализуя «имперские» амбиции, заложенные Петром I три столетия назад.